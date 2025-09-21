ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গক মৰণোত্তৰভাৱে 'ভাৰত ৰত্ন'ৰে সন্মানিত কৰাৰ দাবী উত্থাপন

বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আৰু অসম জাতীয় পৰিষদই প্ৰধানমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছে ।

AJP and Congress urges PM to honour Bharat Ratna for late singer Zubeen Garg
অন্তিম শয়নত জুবিন (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ- জুবিন গাৰ্গক 'ভাৰত ৰত্ন' দিয়ক । এই আহ্বান বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ । সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে এই আহ্বান জনালে ।

সামাজিক মাধ্যমযোগে তেওঁ কয়, "আজি যেতিয়া আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী এক উজ্জ্বল ধ্ৰুৱতৰা হৈ আকাশত জিলিকি উঠিল, তেতিয়া তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ দায়িত্ব আমাৰ । জুবিন গাৰ্গ কেৱল এটা নাম নহয়, এয়া অসমৰ এক পৰিচয়, এক প্ৰজন্মৰ সাহস আৰু কোটি কোটি জনতাৰ হৃদয়ৰ স্পন্দন ।''

''তেওঁৰ কণ্ঠ নীৰৱ হ'লেও, তেওঁৰ আদৰ্শ আৰু সৃষ্টি চিৰদিন মুখৰ হৈ থাকিব । সেয়ে, আমি অসমবাসী ৰাইজে আপোনাৰ ওচৰত দৃঢ়তাৰে দাবী জনাইছো । জুবিন গাৰ্গক অবিলম্বে মৰণোত্তৰভাৱে ৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান 'অসম ৰত্ন' প্ৰদান কৰা হওক ।'' তেওঁ কয় ।

''এই সন্দৰ্ভত অসম বিধানসভাৰ এক বিশেষ অধিৱেশন আহ্বান কৰা হওক । উক্ত অধিৱেশনত সৰ্বসন্মতিক্রমে এক প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰি, তেওঁক দেশৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান 'ভাৰত ৰত্ন' প্ৰদানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অসমৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে দাবী জনোৱা হওক । তেওঁক এই সন্মান জনোৱাটো কোনো অনুগ্ৰহ নহয়, এয়া তেওঁৰ অধিকাৰ ।'' তেওঁ কয় ।

শেষবাৰৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে তেওঁ পত্নী (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গক 'ভাৰত ৰত্ন' প্ৰদানৰ দাবী অসম জাতীয় পৰিষদৰ

ইফালে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক ভাৰত ৰত্ন সন্মানেৰে বিভূষিত কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদে । এই সন্দৰ্ভত অজাপই প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে স্মাৰকপত্ৰ ।

দলটোৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ ইমেইলযোগে এই সন্দৰ্ভত এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । স্মাৰকপত্ৰখনত কোৱা হয় যে জুবিন গাৰ্গ কেৱল অসমৰে নহয়, "সমগ্ৰ ভাৰতৰে একক আৰু অনন্য সম্পদ আছিল । জুবিনৰ কণ্ঠ সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰত আছিল অদ্বিতীয় । ৪০ টা ভাষাত ৩৪ হেজাৰ গান গোৱা কণ্ঠশিল্পী গোটেই ভাৰতে কম আছে । তেওঁ মানৱতাৰ গান গাইছিল, ভালপোৱাৰ কথা কৈছিল, সমন্বয়ৰ সেঁতু গঢ়িছিল । সেয়ে জুবিন গাৰ্গক মৰণোত্তভাৱে ভাৰত ৰত্ন বঁটা আগবঢ়াবঢ়োৱা উচিত ।"

জুবিন গাৰ্গ (Zubeen Garg's FB page)

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ লগতে ব্যক্তি বিশেষে অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক "ভাৰত ৰত্ন"ৰে বিভূষিত কৰাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছে ।

