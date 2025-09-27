ETV Bharat / state

অজিত ভূঞাৰ দাবী: নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেল আৰু ৰঙালীৰ চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাৰ শ্বেতপত্র প্ৰকাশ কৰক

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত চৰকাৰে অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই ।

Ajit Kumar Bhuyan
অজিত কুমাৰ ভূঞা (Ajit Kumar Bhuyan's FB Page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 27, 2025 at 8:18 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা হোৱা আজি নটা দিনেই পাৰ হ'ল । কিন্তু শোকসাগৰত আজিও ম্ৰিয়মান প্ৰতিজন অসমবাসী । কোনেও যেন সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুক ।

আজিও সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন - প্ৰকৃততে সেইদিনা কি হৈছিল ছিংগাপুৰত ? জুবিনৰ মৃত্যুৰ বাবে কোন দায়ী, জুবিন নিজেই নে তেওঁৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শ্যামকানু মহন্ত নে সেইদিনা য়টখনত থকা লোকসকল !

সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা আদি কৰি মন্ত্ৰী-বিধায়ক, সাংস্কৃতিক কৰ্মী, জুবিনৰ অনুৰাগী সকলোৱে বিগত কেবাদিন ধৰি বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে নিজৰ নিজৰ নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰি আহিছে । আনকি একাংশই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভতো বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে ।

শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে শাসকীয় পক্ষৰ উদাসীনতা, অৱহেলা, প্ৰৱঞ্চনা আৰু প্ৰভাৱশালী লোকক সুৰক্ষাৰ দ্বাৰা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তত এক গভীৰ ষড়যন্ত্র কৰা হৈছে ।

শনিবাৰে গুৱাহাটীত এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সাংসদ ভূঞাই চৰকাৰলৈ আঙুলি টোৱাই অভিযোগ কৰি কয়, "19 ছেপ্টেম্বৰত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সন্ধিয়া 7:30 বজাত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত শৰীৰক ছিংগাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনিবলৈ এখন চাৰ্টাৰ্ড প্লেনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । ই সাধাৰণ প্ৰতিশ্ৰুতি নাছিল । এয়া আছিল নিজৰ গীতত অসমৰ আত্মা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰা এজন শিল্পীৰ প্ৰতি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি । কিন্ত চৰকাৰে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল । অৱশেষত জুবিনৰ পবিত্ৰ দেহ সামগ্ৰীৰ দৰে এখন বাণিজ্যিক প্লেনত 20 ছেপ্টেম্বৰত পুৱা 7 বজাত অনা হ'ল ।"

তেওঁ আৰু কয়, ''ইয়াৰ পিছতে বিফল হ'ল কফিন ভৰাবলৈ ঠাইৰ অভাৱৰ ক্ষেত্ৰত । স্থূল কৈফিয়তৰে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ কোনো চাৰ্টাৰ্ড বিমান নথকাৰ অজুহাত । মাহত 20 দিনেই চাৰ্টাৰ্ড হেলিকপ্টাৰ আৰু বিমানেৰে ভ্ৰমণ কৰা এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ বাবে চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলে । শ শ কোটি কোষাগাৰৰ ধন নষ্ট কৰি প্ৰায় সকলোতে চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইট ব্যৱহাৰ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আনি বিয়া খাবলৈ গ'লেও । এইক্ষেত্ৰত তেওঁ আগৰ সকলো ৰেকৰ্ড পৰ্যন্ত ভংগ কৰিছে । কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিনৰ পবিত্ৰ দেহাটো লৈ আহিল কাৰ্গ'ত । তদুপৰি চৰম গা এৰা মনোভাৱেৰে তেওঁ দিল্লীৰ পৰা জুবিনৰ লগত নাহি নিজৰ চাৰ্টাৰ্ড বিমানেৰে গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিল । অসমৰ মানুহে জুবিনক দৰ্শন কৰিবলৈ অস্থিৰ হৈ থকা সময়ত তেওঁ কি কাৰণে গা এৰা দিলে ? এয়া জুবিন আৰু অসমবাসীৰ প্ৰতি কম অপমানজনক কথানে ?''

শ্যামকানু মহন্ত সন্দৰ্ভত সাংসদ ভূঞাই কয়, ''19 ছেপ্টেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত উৎসৱ আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নাছিল বুলি ৰাজহুৱাভাৱে দিয়া মন্তব্য় আপাতঃদৃষ্টিত তেওঁক সুৰক্ষা দিয়াৰ এক চেষ্টা । পিছত জনসাধাৰণৰ ক্ষোভ বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছৰ লগত সম্পৰ্কিত এক ভিত্তিহীন দাবীৰ সৈতে মহন্তক দোষাৰোপ কৰি কাহিনীটো সলনি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল । ই দেখ দেখকৈ এটা ইচ্ছাকৃত সুৰক্ষা কবচ । বছৰ বছৰ ধৰি মহন্তই ৰাইজৰ কৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আয়োজিত অনুষ্ঠানত বিজেপি নেতাসকলৰ সৈতে মঞ্চ শুৱনি কৰিছিল । মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু চৰকাৰৰ প্ৰত্যকজন মন্ত্ৰী-বিষয়াৰ লগত শ্যামকানুৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কৰ ফটো প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াৰ হাতে হাতে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ মুগা ব্ৰেণ্ডৰ লগত শ্যামকানুৰ নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে বুলি সকলো প্ৰমাণ ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত একেলগে হেলিকপ্টাৰত ঘূৰি ফুৰে শ্যামকানু । তাৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় শ্যামকানুৰ লগত তেওঁৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই লুটিবাগৰ আৰু মিথ্যাচাৰ কিয় ?''

তেওঁ আৰু কয়, ''শ্যামকানু মহন্তৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত উৎসৱবোৰে ( অসম চৰকাৰৰ ল'গ' ব্যৱহাৰ কৰে) মুখ্যমন্ত্রীৰ পত্নীৰ কোম্পানী 'Golden Thread ৰ সহযোগিতা লৈছে, যাৰ বাবে চৰকাৰী ধন আৱণ্টনৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । মহন্তৰ ভাতৃ অধ্যাপক ননী গোপাল মহন্তই এই চৰকাৰৰ আশীৰ্বাদতেই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য পদত নিযুক্তি লাভ কৰিছে । আন এজন ভাতৃ ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই একেই চৰকাৰৰ পৰা ডি জি পি হিচাবে অৱসৰ লাভ কৰিছে আৰু অৱসৰৰ পিছতেই চৰকাৰে তেওঁক লোক তথ্য আয়োগৰ আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি দিছে । এইবোৰ কাকতলীয় ঘটনা নহয় । বৰং পৰিয়াল পক্ষপাতিত্বৰ চূড়ান্ত উদাহৰণ । যিসমূহৰ উপযুক্ত অনুসন্ধানৰ আৱশ্যক । জুবিনৰ মৃত্যু ৰহস্যজনক হৈ থকাৰ পাছতো কিয় এই পৰিয়ালটোক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি থকা হৈছে ?''

ভূঞাই আৰু কয়, ''শ্যামকানু মহন্তৰ ব্যৱসায় সম্পৰ্কত অসমৰ ৰাইজে কৰি থকা প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে কিয় দিয়া নাই ? ছিংগাপুৰত বিদেশ বিনিয়োদকাৰীৰ লগত কথা পাতিবলৈ শ্যামকানুক কোনে কৰ্তৃত্ব দিছিল আৰু কিহৰ ক্ষমতাৰে তেওঁ অসম চৰকাৰৰ হৈ উদ্যোগপতিৰ লগত কথা পাতিছিল । শ্যামকানু মহন্তই বিভিন্ন সময়ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বহু কেইটা বিভাগৰ পৰা কেইবা কোটি টকা তেওঁৰ NGO ৰ নামত কেইবা বছৰৰ পৰা লৈ আছে । চৰকাৰে দিয়া এই ৰাজহুৱা ধনৰ Ulilization Certificate কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্যিক চৰকাৰক শ্যামকানুৱে দিছে নে নাই ? এই ৰাজহুৱা ধনৰ হিচাব AG তথা CAG ৰ দ্বাৰা কৰা হৈছে নে নাই ? এই প্ৰশ্নবোৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় পলাই ফুৰিছে ?''

ভূঞাই আৰু কয়, ''মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত অসম পুলিচে বহিঃৰাজ্যত গৈ বিৰোধী নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰেলৈ চেষ্টা কৰাৰ ইতিহাস আছে । অসমত কবিতা লিখিও মানুহ গ্ৰেপ্তাৰ হয় । কিন্তু জুবিনৰ ক্ষেত্ৰত অনুসন্ধান অতি ধীৰগতিত চলে আৰু ইয়াৰ বাবে কোনো দায়বদ্ধ নহয় । ইয়াৰ দ্বাৰা আচলতে কাক সুৰক্ষা দিবলৈ বিচৰা হৈছে ? জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে দাবী কৰা ন্যায়ৰ প্ৰতি কিয় পৰিকল্পিতভাৱে বিলম্ব কৰা হৈছে ?''

শ্য়ামকানুৰ ভতিজাকেই ৰাজহুৱাভাৱে কৈছে যে শ্যামকানুৱে জুবিনক পণ্য( Commodity) হিচাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল । ২০২৪ চনৰ মে' মাহত এক সাক্ষাৎকাৰত শ্যামকানুৱে কৈছিল- জুবিন গাৰ্গ মানুহটো ইতিমধ্যে ৫০ ভাগ শেষ হৈছে । গতিকে জুবিন গাৰ্গৰ বাকী ৫০ ভাগ শেষ কৰিবলৈ শ্যামকানুৱে অ'ত-ত'ত জুবিনক লৈ ফুৰিছিল নেকি ? এই ঘটনাসমূহক অক্ষমণীয় অপৰাধ হিচাবে গণ্য কৰি হিমন্ত বিশ্বই শ্যামকানুক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে ?''

আনহাতে সাংসদ ভূঞাই আৰু কেবাটাও দাবী কৰে । সেয়া হ'ল -

  1. জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ওপৰত এক ক্ষীপ্ৰ, স্বচ্ছ অনুসন্ধান কৰা । এই অনুসন্ধান সকলো প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগে । এই অনুসন্ধান কমিটীত থাকক এজন সৎ আৰু নিৰ্ভীক প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান, এজন উচ্চ ন‍্যায়ালয়ৰ ন‍্যায়াধীশ, এজন অপৰাধ বিশেষজ্ঞ আৰু এজন উচ্চ ন‍্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা ।
  2. স-সন্মানেৰে গৃহ অৱতৰণৰ পৰিৱৰ্তে জুবিনৰ মৃতদেহ কাৰ্গ'ত আনি যি অসন্মান দেখুওৱা হ'ল তাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে ক্ষমা বিচাৰক ।
  3. শ্যামকানুৰ নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেল আৰু ৰঙালীৰ অৰ্থনৈতিক লেনদেন আৰু চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা - সকলো সামৰি এক শ্বেতপত্র ( White Paper) প্ৰকাশ কৰক ।
  4. শক্তিশালী কোনো লোকক সুৰক্ষা দিবলৈ চেষ্টা নকৰি জুবিনৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ বাবে দায়ী সকলো লোকৰ বিৰুদ্ধে ক্ষিপ্ৰ ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ।

ভূঞাই কয়, ''ইতিমধ্যে অসমৰ মানুহে বহুত SIT দেখিলে । গৌৰৱ গগৈৰ ক্ষেত্ৰতো SIT আখ্যান কি হ'ল দেখিলো । গতিকে SIT ৰ তদন্তৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস নাই । SIT ৰ দায়িত্বত থকা বিষয়াসকল মুখ্যমন্ত্রীৰ কথামতে উঠা-বহা কৰা মানুহ । জুবিনৰ মৃত্যুৰ তদন্ত শক্তিশালী আৰু সকলো প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত তদন্ত কমিটীৰ বাদে অন্য গত্যন্তৰ নাই । অসমৰ সকলো বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ লগত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ নাম সাঙোৰ খাই আছে । তাৰ কাৰণে তেওঁ বিজেপিলৈ যাবলৈ বাধ্য হৈছিল । গতিকে জুবিনৰ মৃত্যুৰ তদন্ত মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰভাৱৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে মুক্ত হৈ থাকিব লাগিব । এটা কথা স্পষ্ট যে জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এগৰাকী শিল্পীক ছিংগাপুৰত সাংস্কৃতিক দালাল 'ফেষ্টিভেল মহন্ত' আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি অবহেলা কৰিলে, তাক অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও ক্ষমা কৰা উচিত নহয় ।''

ভূঞাই আৰু কয়, ''নিজৰ পৰিস্থিতিতন্ত্রৰ ব্যক্তি এগৰাকী মূল অভিযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হতাশ হৈ পৰিছে । এফালে ৰাইজৰ প্ৰবল আন্দোলন আৰু আনফালে চৰকাৰৰ দ্বাৰা অভিযুক্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কুচকাৱাজ । সেয়েহে হতাশ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাকে তাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । জুবিনৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ কৰা 8 জন প্ৰতিবাদকাৰীক কালি ন্যায়ালয়ে জামিন দিয়াৰ পিছত ন্যায়ালৰ ভিতৰতে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । গছ ৰক্ষাৰ কাৰণে জুবিনৰ পোষ্টাৰ লগাব যোৱা 6 গৰাকী নাগৰিকক কালি ৰাতি 1 বজালৈ আটক কৰি ৰখা হৈছে । এয়া দেখদেখ ফেচীবাদী কাৰবাৰ । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচৰাটোৱেই এতিয়া যেন ডাঙৰ অপৰাধ হৈ পৰিছে । এয়া চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ।''

লগতে পঢ়ক : নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাই সামাজিক মাধ্যমত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ স্পষ্টীকৰণ

লগতে পঢ়ক : শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি ৰাজ্যজুৰি মমশিখা সমদল আছুৰ

লগতে পঢ়ক : মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত গাই জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে ৰাজপথ কঁপালে হাজাৰ হাজাৰ মটকে

লগতে পঢ়ক : জুবিন শিক্ষাগতভাৱে ডাক্তৰ নাছিল, কিন্তু এজন ভাল চিকিৎসক আছিল: ডাঃ হিতেশ বৰুৱা

For All Latest Updates

TAGGED:

JUSTICE FOR ZUBEEN GARGই টিভি ভাৰত অসমহিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গAJIT KUMAR BHUYAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.