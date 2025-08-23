হাফলং: পূৰণ হোৱাৰ দিশে মিজোৰামবাসীৰ দীৰ্ঘদিনৰ স্বপ্ন । দেশৰ ৰে’ল মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ অন্যতম ৰাজ্য মিজোৰামৰ ৰাজধানী আইজল ।
ইতিমধ্যে বৈৰবি-চাইৰাং নতুন ৰে’লপথ উদ্বোধনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় চূড়ান্ত পৰ্যায়ত ৷ ছেপ্টেম্বৰ মাহত উদ্বোধন কৰা হ’ব এই নতুন ৰে’লপথ । বৈৰবি-চাইৰাং ৰে’লপথে সংযোগ কৰিব আইজলক । ২০১৪ চনত আৰম্ভ হোৱা ৫১.৩৮ কিলোমিটাৰজোৰা বৈৰবি-চাইৰাং ৰে’লপথ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যয় কৰা হৈছে মুঠ ৮,০৭১ কোটি টকা ৷
এই ৰে’লপথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’ল বিভাগে ব্যাপক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ অৱশেষত দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত এতিয়া এই ৰে’লপথ মুকলি হোৱাৰ দিশত ।
এই ৰে’লপথত আছে ৪৮ টা সুৰংগ, ৫৫ খন ডাঙৰ দলং আৰু ৪৭ খন সৰু দলং । ইয়াৰ মাজতে ১৯৬ নম্বৰ দলংখন হৈছে ঐতিহাসিক কীৰ্তিস্তম্ভ কুতুবমিনাৰতকৈও উচ্চ । দলঙখনৰ উচ্চতা হৈছে ১১৪ মিটাৰ আৰু কুতুবমিনাৰৰ উচ্চতা হৈছে ৪২ মিটাৰ ৷ আজিৰে পৰা প্ৰায় ২৬ বছৰ পূৰ্বে এই ৰে’লপথ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ পিছত ৰে’লপথ পৰীক্ষণৰ কাম যোৱা ৫ মে’ত সম্পন্ন হৈছিল ।
ইয়াৰ পিছতে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছিল যাত্ৰীবাহী ৰে’ল চলাচলৰ সেউজ সংকেত । মনোমোহা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ লুচাই পাহাৰৰ বুক চিৰি এতিয়াৰে পৰা হ’ব ৰে’লযাত্ৰীসকলৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ।
পৰ্যটকসকলৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা উত্তৰ-পূবৰ এই ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰা আৰু অধিক সহজ হৈ উঠিব । আইজলক ৰে’ল মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা ইমান সহজ নাছিল ৷ কাৰণ বিপদসংকুল পাহাৰত সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা নৈৰ বুকুত দলং নিৰ্মাণ কৰাতো আছিল প্ৰত্যাহ্বানজনক কাম ৷
ইয়াৰ উপৰিও চাইৰাং দলঙৰ নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ৰেলিং ভাঙি ২৬ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ ২৪ আগষ্টত শেষবাৰৰ বাবে এই ৰে’লপথ পৰিদর্শনৰ বাবে ৰে’লবোৰ্ডৰ অধ্যক্ষসহ নিৰ্মাণ শাখা আৰু অপেন লাইনৰ শীৰ্ষ অভিযন্তা আহি ইয়াত উপস্থিত হ’ব ।
এই সন্দৰ্ভত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৰ মুখ্য জনসংযোগ বিষয়া কে কে শৰ্মাই কয়, ‘‘অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত বৈৰবি-চাইৰাং নতুন ৰে’লপথত ৰে’ল চলাচল আৰম্ভ হ’ব । প্ৰথম অৱস্থাত চাইৰঙৰ পৰা শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজতে ৰে’ল চলাচল আৰম্ভ হ’ব ৷’’
