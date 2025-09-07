ETV Bharat / state

বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব মিত্ৰদল অগপ, কিন্তু কিয় ?

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 'কা'ৰ অধীনত আৱেদনৰ সময়সীমাৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰা সন্দৰ্ভত অগপৰ স্থিতি । অসম চুক্তিক নস্যাৎ কৰাৰ বিৰোধিতাৰে যিকোনো প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব অগপই ।

agp opposes the immigration and foreigners exemption order 2025
অনুপ্ৰৱেশ আৰু বিদেশী(ৰেহাই) নিৰ্দেশ, ২০২৫ৰ বিৰোধিতা অগপৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2025 at 8:58 AM IST

4 Min Read

গুৱাহাটী : অসম গণ পৰিষদ দলে বিজেপিৰ লগত মিত্রতাত থাকোতেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আহিল আৰু বিধেয়কখন আইনত পৰিণত হ'ল । মিত্রতাত থাকি কেৱল মাত্র বিৰোধিতা কৰি যোৱা অগপ দলে এইবাৰো পুনৰ ২০২৪ চন পৰ্যন্ত অহা অবৈধ বাংলাদেশীক সংস্থাপন দিবলৈ কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা অনুপ্ৰৱেশ আৰু বিদেশী(ৰেহাই) নিৰ্দেশ, ২০২৫ৰ বিৰোধিতা কৰিছে । ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল আৰু সেই আন্দোলনৰ পটভূমিত অগপ দলৰ জন্ম হৈছিল । দুবাৰকৈ শাসনভাৰ লাভ কৰা আঞ্চলিক দল অগপই এতিয়া বিজেপিৰে মিত্রতাত থাকিয়েই বিজেপিৰ অসম চুক্তিক নসাৎ কৰা সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰাৰ কথা কৈছে ।

উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ 'কা'ৰ আবেদনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে । এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি ২০২৪ৰ ৩১ ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা হিন্দু বাংলাদেশীয়ে পাব ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব । পূৰ্বতে এই সীমা আছিল ২০১৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰ । নতুন নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে এই সীমা ১০ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ল । কেন্দ্ৰৰ এই নিৰ্দেশনাক লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । বিভিন্ন দল-সংগঠনে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ কৰিছে ।

বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব মিত্ৰদল অগপ (ETV Bharat)

এক কথাত কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিবাদ হোৱাৰ লগতে অগপৰ নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকাকো সকলোৱে সমালোচনা কৰিছে । বিভিন্ন দল-সংগঠনে কৰা সমালোচনাৰ পাছতে শনিবাৰে অগপৰ একাংশ নেতৃত্বই গুৱাহাটীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । যিখন সংবাদমেলত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত উপস্থিত নাছিল । নাছিল সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী নাইবা বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যও । সংবাদমেল সম্বোধন কৰে অগপৰ প্ৰাক্তন সাংসদ কুমাৰ দীপক দাস আৰু বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাকে ধৰি কেইবাজনো নেতাই ।

সংবাদমেলত কুমাৰ দীপক দাসে কয়, "আমি অগপ দলে কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা 'The Immigration and Foreigners (Exemption) Order, 2025' নিৰ্দেশনাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ । এই নিৰ্দেশনাৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ । কাৰণ এই নিৰ্দেশনাৰ যোগেদি অসম চুক্তিৰ মূলটো ধ্বংস কৰিব বিচৰা হৈছে । সকলোৱে জানে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে অলপতে ১৯৭১ চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে ৰাখিব লাগে বুলি নিৰ্দেশ দিছিল । ১৯৫‍১ চন নে ১৯৭১ চন তাকলৈ হোৱা শুনানিত বিচাৰপীঠে অসমৰ ক্ষেত্রত বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ বাবে ১৯৭১ চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে ল'বলৈ স্পষ্টভাৱে কৈছিল । এনে ৰায়দান থকাৰ পাছতো এনে নিৰ্দেশনাৰ যোগেদি অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কৌশল ৰচনা কৰা হৈছে । তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ । কেন্দ্ৰৰ এই নিৰ্দেশনা অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব নালাগে । ইয়াৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান জনাই আমি পুনৰবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন দাখিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্রত কেন্দ্ৰৰ এই নিৰ্দেশনাই বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব । সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ ৰায়দানৰ পাছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । যাৰ বাবে এই নিৰ্দেশনাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই আমি ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন দাখিল কৰিম । আমি আশা কৰো অসমৰ জনগণে অগপৰ সিদ্ধান্তক সমৰ্থন জনাই সহযোগ আগবঢ়াব । কংগ্ৰেছৰ দিনতে অসমত বিদেশী সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল । অসম চুক্তি ৰূপায়ণত বাধা দিয়াৰ বাবেই তেওঁলোকে আই এম ডি টি আইন আনিছিল ।"

বিজেপিৰ লগত থাকি কিদৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "আমি মিত্রতাত থাকিলেও কেতিয়াও অসম চুক্তিৰ ক্ষেত্রত আপোচ কৰা নাই । কোনো দলে আমাক বাধ্য কৰাব নোৱাৰে । আমি নকৰো । অসম আন্দোলনৰ পিছতে অগপ দল গঠন হৈছিল আৰু অসম চুক্তি কৰা সকলোৱে লগ লাগি দলটো কৰিছিল । গতিকে অগপৰ উদ্দেশ্য অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাৰ অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰা । ইয়াৰ বাবে আমি বদ্ধপৰিকৰ । কোনো নিৰ্দেশনা তথা আইনৰ দ্বাৰা অসম চুক্তিক ব্যাহত কৰিব নোৱাৰিব ।" সংবাদমেলত অগপৰ উপ সভাপতি ড৹ জয়নাথ শৰ্মা, সাধাৰণ সম্পাদক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, ড৹ তপন দাস, সুনীল ডেকা, সম্পাদক কিশোৰ দেউৰী, প্ৰচাৰ সম্পাদক অংশুমান দত্ত, অসম যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি জিতু বৰগোঁহাই আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি হৃষিকেশ শৰ্মা উপস্থিত আছিল ।

লগতে পঢ়ক :কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি ওলাইছে দল-সংগঠন; ৰাজ্যজুৰি জনতাৰ গৰ্জন

For All Latest Updates

TAGGED:

AGPCAAASSAM ACCORDইটিভি ভাৰত অসমAGP SLAMS CENTRAL GOVT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.