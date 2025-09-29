শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই আহি আছো সোনকালে… সামাজিক মাধ্যমত শ্যামকানু মহন্তৰ পোষ্ট
পুনৰ এবাৰ সামাজিক মাধ্যমত শ্যামকানু মহন্তৰ পোষ্ট ৷ এইবেলি অসম আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে পোষ্ট আপলোড মহন্তৰ ৷
Published : September 29, 2025 at 8:10 PM IST
গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ আজি এঘাৰদিন পাৰ হ’ল ৷ এই এঘাৰ দিনত বহু কিবাকিবিয়েই দেখিলে, অনুভৱ কৰিলে অসমবাসীয়ে ৷ কিন্তু অসমবাসীৰ যি ক্ষতি হ’ল সেয়া কাহানিও পূৰাব পৰা নাযাব ৷
ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে যোৱা শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুত নাম সাঙোৰ খোৱা শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ আজিকোপতি সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই অসম আৰক্ষীয়ে ৷ ইতিমধ্যে জুবিনৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবলৈ গঠন হোৱা বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে নিজৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ৷
জুবিনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুত নাম সাঙোৰ খোৱা ছিংগাপুৰস্থিত নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ উদ্যোক্তা শ্যামকানু মহন্ত আৰু জুবিনৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা বৰ্তমান আছে গোপন স্থানত ৷ সময়ে সময়ে দুয়োগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত সক্ৰিয় হোৱাও দেখা গৈছিল ৷
পিছে আৰক্ষী তথা চৰকাৰে দুয়োগৰাকীকে আত্মসমৰ্পণৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়াৰ পিছত পৰিছে বিপদত ৷ ইতিমধ্যে শ্যামকানু মহন্তৰ বেংক একাউণ্টো বন্ধ কৰি দিছে চৰকাৰে ৷ যাৰ বাবে তেওঁ ধৰা দিয়াৰ বাবে বিকল্প ৰাস্তা নোহোৱা হৈছে ৷
পুনৰ এবাৰ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মহন্তই অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ কথা অৱগত কৰিছে ৷ সোমবাৰে সন্ধিয়া এক ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে শ্যামকানু মহন্তই এই তথ্য প্ৰদান কৰে ৷
শ্যামকানু মহন্তই সোমবাৰে আপলোড কৰা পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ- ‘‘শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ । মই আহি আছো সোনকালে, ইতিমধ্যে পুলিচক জনাইছো । চৰকাৰ প্ৰশাসনক সম্পূৰ্ণ ৰূপে সহযোগিতা কৰিম । মোৰ লুকুৱাবলৈ একো নাই । এছ আই টি-এ সোধা সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম । অতি উচ্চ পৰ্যায়ৰ অনুসন্ধান হওক, তন্ন-তন্নকৈ সকলো দিশ, সকলো কথা অনুসন্ধান হওক, ৰাইজৰ হিয়াৰ আমঠু, মোৰ অতি মৰমৰ জুবিনৰ মৃত্যুৰ লগত জড়িত সকলোখিনি কথা ভালদৰে ওলাই পৰক তাকে কামনা কৰিম ।’’
সম্প্ৰতি এই পোষ্টক কেন্দ্ৰ কৰি আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা ৷ বহুতে শ্যামকানু মহন্ত ছিংগাপুৰত আত্মগোপন কৰি থকা বুলিও গুজৱ কৰিছে ৷ পিছে জোলোঙাৰ মেকুৰি ওলাই পৰিলেহে গম পোৱা যাব প্ৰকৃত সত্য কি ৷
