কেতিয়া ঘোষণা হ'ব ADRE ৰ ফলাফল ? ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
অপেক্ষা ১০ আৰু ১৫ অক্টোবৰলৈ । ঘোষণা কৰা হ’ব ADREৰ ফলাফল ।
Published : September 27, 2025 at 8:38 PM IST
গুৱাহাটী: ১০ অক্টোবৰত ঘোষণা কৰা হ’ব ADREৰ তৃতীয় বৰ্গৰ ফলাফল । ১৫ অক্টোবৰত ঘোষণা কৰা হ’ব ADREৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ ফলাফল । এই তথ্য সদৰী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
শনিবাৰে ফেচবুক লাইভযোগে তেওঁ কয়, ''১০ অক্টোবৰত ADRE আৰু অন্যান্য পৰীক্ষাৰ নিযুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল । কিন্তু যোৱা কেইদিনমানৰ ঘটনা প্ৰবাহ আৰু গুৱাহাটী উচ্চন্যালয়ৰ ৰায়ৰ বাবে থমকি ল'ব লগা হৈছে । ১০ অক্টোবৰত ADREৰ তৃতীয় বৰ্গৰ ফলাফল আৰু ১৫ অক্টোবৰত ADREৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব ।''
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই আৰু কয়, ''তদুপৰি স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফলাফল ১২ অক্টোবৰ, স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ ফলাফল ১৫ অক্টোবৰৰ ভিতৰত আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিযুক্তিৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব । আৰক্ষীৰ উপ-পৰিদৰ্শক আৰু ফাইয়াৰব্ৰিগেডৰ ফলাফল ১০ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰা হ'ব ।''
তেওঁ লগতে কয়, ''২৫-২৬ অক্টোবৰৰ ভিতৰত নিযুক্তি পত্ৰ হাতত তুলি দিম । নিযুক্তি পোৱা প্ৰাৰ্থীসকলে নৱেম্বৰত চাকৰিত যোগদান কৰিব পাৰে তাক নিশ্চিত কৰিম ।''
উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহত অনুষ্ঠিত হৈছিল এ ডি আৰ ই 2.0 ৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা । এইবাৰ তৃতীয়-চতুর্থ বৰ্গৰ মুঠ পদৰ সংখ্যা আছিল ১২,৬০০ টা । ইয়াৰ বিপৰীতে ৩২ লাখৰো অধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল পৰীক্ষাত ।
এ ডি আৰ ই 2.0 ৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত চলিত বৰ্ষৰ জুনত অনুষ্ঠিত হৈছিল স্কিল টেষ্ট ।
