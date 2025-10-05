ETV Bharat / state

ইণ্ডিয়ান অইলৰ পেট্ৰ'ল পাম্পত তলা ওলমালে প্ৰশাসনে

পেট্ৰ'ল পাম্পত আকস্মিক পৰিদর্শন নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ । নগাঁৱৰ উৰিয়াগাঁও বাইপাছত থকা ইণ্ডিয়ান অইলৰ পেট্ৰ'ল পাম্পত লগালে তলা ।

Administration sealed the Indian Oil petrol pump in Nagaon
ইণ্ডিয়ান অইলৰ পেট্ৰ'ল পাম্পত তলা ওলমালে প্ৰশাসনে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 5, 2025 at 9:17 AM IST

নগাঁও: কম পৰিমাণৰ তেল দি গ্ৰাহকক প্ৰৱঞ্চনা কৰি অহাৰ অভিযোগ থকা নগাঁৱৰ উৰিয়াগাঁও বাইপাছৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ পেট্ৰ'ল পাম্পত শনিবাৰে তলা লগালে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে । ইণ্ডিয়ান অইলৰ পেট্ৰ'ল পাম্পটোৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল কোনো বাণিজ্যিক অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনেই তেল বিক্ৰী কৰি থকাৰ অভিযোগ । আনকি গ্ৰাহক তেল বিক্ৰী কৰাৰ নামত জোখ মাখত প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল উৰিয়গাঁৱস্থিত ইণ্ডিয়ান অইলৰ পেট্ৰ'ল পাম্পৰ বিৰুদ্ধে ।

এনে অভিযোগ লাভ কৰাৰ পাছতেই শনিবাৰে বিয়লি হঠাৎ পেট্ৰ'ল পাম্পটোত অভিযান চলায় নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । জিলা অতিৰিক্ত আয়ুক্ত সৌভিক ভূঞা, যোগান বিভাগৰ বিষয়াক লগত লৈ শনিবাৰে বিয়লি উৰিয়াগাঁও পেট্ৰ'ল পাম্পত চলোৱা অভিযানৰ সময়ত পোহৰলৈ আহে ভয়ংকৰ তথ্য ।

অভিযান চলাই নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, উৰিয়াগাঁওস্থিত অইল ইণ্ডিয়াৰ পেট্ৰ'ল পাম্পত অভিযান চলোৱাৰ সময়ত পেট্ৰ'ল পাম্প কৰ্তৃপক্ষই কোনো বাণিজ্যিক অনুজ্ঞাপত্ৰ থকাৰ তথ্য দেখুৱাব পৰা নাই । অৰ্থাৎ বাণিজ্যিক অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনেই পেট্ৰ'ল বিক্ৰী কৰি আহিছে অইল ইণ্ডিয়াৰ এই পেট্ৰ'ল পাম্পে ।

কেৱল এয়াই নহয়, পেট্ৰ'ল পাম্পটোৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰাহকক কম পৰিমাণৰ তেল দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । লগতে প্ৰতিটো পেট্ৰ'ল পাম্পতেই গ্ৰাহকৰ সন্দেহ উপজিলে গ্ৰাহকক তেল জোখ মাখ কৰিব লাগে বুলিও উল্লেখ কৰে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ।

দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, "নগাঁৱৰ মাজমজিয়াত কোনো ট্ৰেড লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ, এই পেট্ৰ'ল পাম্পটো তেওঁলোকে চলাই আছে । প্ৰশাসনক কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ, চৰকাৰী নিয়ম-নীতিক কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই এইবোৰ কাম কৰি আছে । ট্ৰেড লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ এনেকৈ পেট্ৰ'ল পাম্প এটা চলাই থাকিব নাপাই । যেতিয়া শুধিছোঁ তেওঁলোকৰ কাগজ-পত্ৰ একো নাই । মই ভাবো নগাঁও জিলাত যিমানবোৰ পেট্ৰ'ল পাম্প আছে তাৰ সৰহসংখ্যক ভাল মানুহ । কিন্তু কেইজনমান দুস্কৃতিকাৰী আছে, যাৰ বাবে সকলো বদনাম হ'ব লগা হয় ।"

উৰিয়াগাঁওস্থিত অইল ইণ্ডিয়া পেট্ৰ'ল পাম্পত চৰকাৰী সকলো নীতি-নিয়ম উলংঘা কৰি তেল বিক্ৰী কৰি থকা বুলিও জানিবলৈ দিয়ে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । একাধিক অভিযোগত শনিবাৰে বিয়লি অইল ইণ্ডিয়াৰ এই পেট্ৰ'ল পাম্পটো ছীল কৰি দিয়ে জিলা প্ৰশাসনে । বিষয়টো সন্দৰ্ভত পেট্ৰ'ল পাম্প কৰ্তৃপক্ষই কৰা নাই কোনো মন্তব্য ।

