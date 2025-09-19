এতিয়া অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যৎ কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ! বিষ্ণু খাৰঘৰীয়া

এতিয়া অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যৎ কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ! বিষ্ণু খাৰঘৰীয়া
ভগৱানে আমাকে লৈ যোৱা হ'লেও ভাল আছিল । অসমীয়াৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত জুবিনৰ দৰে সাহসৰ দৰকাৰ আছিল । মন্তব্য বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াৰ ।
Published : September 19, 2025 at 7:33 PM IST
ডিব্ৰুগড় : "খবৰটো শুনি গাটো অৱশ লাগি গ'ল । নিজৰ ওপৰতে খং উঠে আৰু ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাসকলৰ ওপৰতো খং উঠিছে । তাক কেয়াৰ ল'ব লাগিছিল । মাজে মাজে তাৰ ওপৰত খং উঠিলেও আমি এটা সাহস হেৰুৱালো । আমাৰ বয়স হ'ল, জীয়াই থাকি লাভ নাই । জুবিনৰ ভৱিষ্যৎ আছিল, তেওঁক ইমান সোনকালে লৈ যাব নালাগিছিল ।" অসম তথা দেশৰ সংগীত জগতৰ এক সুকীয়া সত্ত্বা জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত থোকাথোকি মাতেৰে এই মন্তব্য যশস্বী অভিনেতা বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াৰ ।
তেওঁ লগতে কয়, "যি কথা আমি ভাবিব পৰা নাই । এই ঘটনা তদন্ত কৰিলে আৰু কিবা ওলাব । জুবিনৰ কথাটো ভাবিলে মাতো বন্ধ হৈ আহে, বুকুখন গধুৰ হৈ আহে । ভূপেনদাৰ পাছত কিবা এটা হ'লে সকলোৱে জুবিনৰ কথা ভাবিছিল । জুবিনক খুব কম লগ পাইছিলোঁ । যিখিনি সময় লগ পাইছিলোঁ কাষত ধুমুহা এজাক থকাৰ দৰে লাগিছিল । ভগৱানে আমাকে লৈ যোৱা হ'লে ভাল আছিল । অসমীয়াৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত জুবিনৰ দৰে সাহসৰ দৰকাৰ আছিল । এতিয়া অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যৎ কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।"
অসমৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত মৰাণৰ গৃহত দুখ প্ৰকাশ কৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতা বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াই ।
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গক হেৰুৱাই সকলোৱেই শোকাহত হৈ পৰিছে । দুচকুৰে নিগৰিছে অজস্ৰজনৰ অশ্ৰু । ছিংগাপুৰত যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ দেহৱসান ঘটে । নৰ্থ-ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলত অংশ ল'বলৈ অসমৰ পৰা গৈছিল জুবিন গাৰ্গ ।
ছিংগাপুৰৰ সাগৰত অসুস্থ হৈ পৰা জুবিন গাৰ্গক অচেতন অৱস্থাত ছিংগাপুৰৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছিল যদিও সকলোৰে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীয়ে আমাক সকলোকে কন্দুৱাই কোনো দিনে নহা বাটেৰে অজান মুলুকলৈ গুচি যায় ।