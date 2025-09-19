ETV Bharat / state

এতিয়া অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যৎ কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ! বিষ্ণু খাৰঘৰীয়া

ভগৱানে আমাকে লৈ যোৱা হ'লেও ভাল আছিল । অসমীয়াৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত জুবিনৰ দৰে সাহসৰ দৰকাৰ আছিল । মন্তব্য বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াৰ ।

Bishnu Kharghoria on Zubeen
লতাশিলত আছুৰ উদ্যোগত জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2025 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : "খবৰটো শুনি গাটো অৱশ লাগি গ'ল ।‌ নিজৰ ওপৰতে খং উঠে আৰু ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাসকলৰ ওপৰতো খং উঠিছে । তাক কেয়াৰ ল'ব লাগিছিল । মাজে মাজে তাৰ ওপৰত খং উঠিলেও আমি এটা সাহস হেৰুৱালো ।‌ আমাৰ বয়স হ'ল, জীয়াই থাকি লাভ নাই । জুবিনৰ ভৱিষ্যৎ আছিল, তেওঁক ইমান সোনকালে লৈ যাব নালাগিছিল ।" অসম তথা দেশৰ সংগীত জগতৰ এক সুকীয়া সত্ত্বা জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত থোকাথোকি মাতেৰে এই মন্তব্য যশস্বী অভিনেতা বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াৰ ।

তেওঁ লগতে কয়, "যি কথা আমি ভাবিব পৰা নাই । এই ঘটনা তদন্ত কৰিলে আৰু কিবা ওলাব । জুবিনৰ কথাটো ভাবিলে মাতো বন্ধ হৈ আহে, বুকুখন গধুৰ হৈ আহে । ভূপেনদাৰ পাছত কিবা এটা হ'লে সকলোৱে জুবিনৰ কথা ভাবিছিল । জুবিনক খুব কম লগ পাইছিলোঁ । যিখিনি সময় লগ পাইছিলোঁ কাষত ধুমুহা এজাক থকাৰ দৰে লাগিছিল । ভগৱানে আমাকে লৈ যোৱা হ'লে ভাল আছিল । অসমীয়াৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত জুবিনৰ দৰে সাহসৰ দৰকাৰ আছিল । এতিয়া অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যৎ কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।"

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াৰ (ETV Bharat Assam)

অসমৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত মৰাণৰ গৃহত দুখ প্ৰকাশ কৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতা বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াই ।

উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গক হেৰুৱাই সকলোৱেই শোকাহত হৈ পৰিছে । দুচকুৰে নিগৰিছে অজস্ৰজনৰ অশ্ৰু । ছিংগাপুৰত যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ দেহৱসান ঘটে । নৰ্থ-ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলত অংশ ল'বলৈ অসমৰ পৰা গৈছিল জুবিন গাৰ্গ ।

ছিংগাপুৰৰ সাগৰত অসুস্থ হৈ পৰা জুবিন গাৰ্গক অচেতন অৱস্থাত ছিংগাপুৰৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছিল যদিও সকলোৰে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীয়ে আমাক সকলোকে কন্দুৱাই কোনো দিনে নহা বাটেৰে অজান মুলুকলৈ গুচি যায় ।

লগতে পঢ়ক :অসমীয়া জাতি জীয়াই থকালৈকে জীয়াই থাকিব জুবিন: কৃষ্ণমণি নাথ
লগতে পঢ়ক :জুবিনৰ কণ্ঠ অবিহনে ব'হাগো আধৰুৱা হৈ ৰ'ব; আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক

For All Latest Updates

TAGGED:

BISHNU KHARGHORIA ON ZUBEENZUBEEN GARGজুবিন গাৰ্গইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN GARG DIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.