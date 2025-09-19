ETV Bharat / state

নূপুৰ বৰাৰ পিতৃগৃহত দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই ওলমি আছে তলা !

দুৰ্নীতিৰ সম্ৰাজ্ঞী নূপুৰ বৰাৰ গোলাঘাটৰ পিতৃগৃহত এতিয়া কোনো নাথাকে । পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ সদস্য পিতৃও থাকে ভাৰাঘৰত ।

ACS Nupur Bora's Golaghat house
Published : September 19, 2025 at 7:54 AM IST

3 Min Read
গোলাঘাট : ২০১৯ চনত নিযুক্তি পোৱা এ চি এছ বিষয়া নূপুৰ বৰাৰ দুৰ্নীতিক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে । দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াগৰাকীৰ পৰা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষে ১ কোটিৰো অধিক ধন, হীৰা আৰু সোণৰ অলংকাৰকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে । অসমৰ কেইবাটাও স্থানত থকা নূপুৰ বৰাৰ ফ্লেট, ভাৰাঘৰ আদিতো তদাৰকী কোষে ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে ।

অৱশ্যে নূপুৰ বৰাৰ গোলাঘাটত থকা পিতৃ গৃহত এতিয়ালৈ অভিযান চলা নাই । সূত্ৰৰ মতে সেই ঘৰটোতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষে অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । গোলাঘাটৰ পুৰণা আমোলাপট্টিত আছে দুৰ্নীতিৰ সম্ৰাজ্ঞী নূপুৰ বৰাৰ পিতৃগৃহ ।

লক্ষণীয়ভাৱে এই ঘৰটোৰ গেটত দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই ওলমি আছে তলা । প্ৰায় ডেৰ মাহৰ পূৰ্বে ভাতৃৰ বিয়োগৰ সময়তে এই ঘৰটোলৈ আহিছিল নূপুৰ বৰা । অৱশ্যে মাজে-সময়ে আহে নূপুৰ বৰা ইয়ালৈ । কিন্তু ঘৰটোত নাথাকে নূপুৰৰ পিতৃ । পিতৃ ভাৰাঘৰতহে থাকে । জানিব পৰা মতে এই ঘৰটোতে নূপুৰৰ মাতৃয়ে চৰম সিদ্ধান্ত লৈছিল । ইফালে অতিমাত্ৰা নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ ফলত বাৰান্দাত বহি থকা অৱস্থাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল নূপুৰৰ ভাতৃয়ে । তেতিয়াৰে পৰা এই ঘৰত তলা ওলমি আছে আৰু পিতৃ ভাৰাঘৰতে থাকে ।

এই সম্পৰ্কে স্থানীয় যুৱক পৰীক্ষিত শইকীয়াই কয়, "২০১৯ চনৰ পৰা নূপুৰ বৰাই যি কেলেংকাৰী কৰি আছিল সেই হিচাপে তেওঁ একেবাৰে কনিষ্ঠ আৰু ইমান কম দিনত ইমান সম্পত্তিৰ মালিক হ'ল । তেওঁ যি দুৰ্নীতি কৰিছিল সেই দুৰ্নীতি পোহৰলৈ অনাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু উচিত তদন্ত কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিলে সকলোৰে বাবে নজিৰ হ'ব । নূপুৰ বৰা মেধাৱী আছিল আৰু এটা সৰু পৰিয়াল ক্ৰমে পিতৃ, মাতৃ আৰু এজন ভায়েক আছিল । ইতিমধ্যে মাতৃ আৰু ভায়েকৰ মৃত্যু হৈছে । পুৰণি ঘৰত তেওঁলোক নাথাকে । এতিয়া পিতৃও নতুন আমোলাপট্টিত ভাৰাঘৰতে থাকে ।"

গোলাঘাটত থকা নূপুৰ বৰাৰ পিতৃগৃহ (ETV Bharat)

নূপুৰ বৰাৰ কেলেংকাৰীত পিতৃ জড়িত থকা সন্দৰ্ভত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি পৰীক্ষিত শইকীয়াই কয়, " আমি শুনিছোঁ যে নূপুৰ বৰা কাৰ্বি আংলং জিলাত চক্ৰ বিষয়া হিচাপে থাকোতে কাৰ্যালয়ৰ নথি-পত্ৰত চহী নকৰি লোকসকলক পিতৃৰ ওচৰলৈ পঠিয়াইছিল আৰু পিতৃক লগ কৰাৰ পাছত যাৱতীয় নথি-পত্ৰত চহী কৰিছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষে গোলাঘাটলৈ আহিব বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ । বেংক আৰু বাসগৃহত তালাচী চলাব ।"

ইফালে নূপুৰ বৰাৰ এজন প্ৰতিবেশীয়ে কয়, "এইটো কমল বৰাৰ অৰ্থাৎ নূপুৰ বৰাৰ পিতৃৰ ঘৰ । বৰ্তমান তলা মাৰি থোৱা আছে । পিতৃ মাজে-সময়ে থাকে । পিতৃয়ে অধ্যাপক হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে । নূপুৰ বৰাও মাজে সময়ে আহে । ডেৰ মাহৰ পূৰ্বে ভাতৃৰ মৃত্যুৰ পাছত আহিছিল ।"

