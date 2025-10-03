শ্যামকানু মহন্তই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা লেখ আৱেদনত কি আছে ?

শ্যামকানু মহন্তই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা লেখ আৱেদনত কি আছে ?
জুবিনৰ ভগ্ন স্বাস্থ্যক জগৰীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা শ্যামকানুৰ । জীৱনৰ সুৰক্ষা বিচাৰি ১৭২ পৃষ্ঠাৰ আৱেদন দাখিল ।
Published : October 3, 2025 at 7:11 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ক্ৰিমিনেল লেখ আৱেদন কৰিছিল 'জুবিন হত্যা’ গোচৰৰ মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তই ৷ এই অভিযোগৰ পৰা নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ যোৱা বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বেই ছিংগাপুৰৰ পৰাই জুবিন হত্যা গোচৰত ৰেহাই আৰু জীৱনৰ সুৰক্ষা বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৱেদন কৰিছিল শ্যামকানুৱে ৷
অসমৰ সংগীত জগতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু প্ৰসংগত চাৰিওফালে চলি থকা বিতৰ্কৰ এক মুখ্য অভিযুক্ত আৰু অসম আৰক্ষীৰ গোচৰতো মূল অভিযুক্ত হৈ বৰ্তমান ১৪ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে শ্যামকানু মহন্ত ৷ এই শ্যামকানু মহন্তই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্বেই ছিংগাপুৰৰ পৰা ভাৰতলৈ উভতি অহাৰ আগতে এক কৌশলগত আইনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৱেদন কৰিছিল ৷
১৭২ পৃষ্ঠাৰ লেখ আৱেদন দাখিল :
২০২৫ চনৰ ৩০ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰৰ পৰা ন’টাৰীৰ জৰিয়তে শ্যামকানু মহন্তই দেশৰ শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ত ৰাজ কমল নামৰ এজন অভিবক্তাৰ জৰিয়তে মুঠ ১৭২ পৃষ্ঠাৰ এখন লেখ আৱেদনখন দাখিল কৰিছিল । শ্যামকানু মহন্তৰ হৈ উচ্চতম ন্যায়লয়ত লেখ আবেদন (ক্ৰিমিনেল) 56715/2025 খন ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ আবেলি ৩:৩২ বজাত অধিবক্তা ৰাজ কমলে দাখিল কৰে ।
ব্যক্তিগত জীৱনৰ সুৰক্ষা বিচাৰি কৰা আবেদনখনত 'ফেষ্টিভেল মহন্ত' খ্যাত শ্যামকানু মহন্তই নিজক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে উল্লেখ কৰিছে যে জুবিনৰ মৃত্যুৰ লগত কোনোপধ্যেই তেওঁ জড়িত নহয় । আনকি ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰাৰ কথাও শ্যামকানুৱে আৱেদনখনত উল্লেখ কৰিছে ৷
জুবিনৰ ভগ্ন স্বাস্থ্যক জগৰীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা শ্যামকানুৰ :
আৱেদনখনত শ্যামকানুৱে উল্লেখ কৰা আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথাটো হ’ল জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাবে শিল্পীগৰাকীৰ ভগ্ন স্বাস্থ্যক জগৰীয়া কৰিব খোজাটো । জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্ন স্বাস্থ্যৰ কথা উল্লেখ কৰি শিল্পীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিবলৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আৱেদনত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে শ্যামকানু মহন্তই । আনকি একাধিকবাৰ 'ছিজাৰ’ অহাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত গুৰুতৰভাৱে ভৰ্তি হ’বলগীয়া হোৱা কথাও উল্লেখ কৰিছে ।
একালত 'জুবিন ইজ মাই বেক ব’ন' বুলি ৰাজহুৱা মঞ্চত ঘোষণা কৰা শ্যামকানু মহন্তই জুবিনৰ ভগ্ন স্বাস্থ্যৰ বাবেই যে সাগৰত তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰে সেয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰো অপচেষ্টা চলাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ।
“জুবিন গাৰ্গ আগৰে পৰা এজন অসুস্থ ব্যক্তি ৷ তেওঁৰ বহুবাৰ ছিজাৰ হৈছিল, আক্ৰান্ত হৈছিল মৃগীৰোগত ৷ এবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এয়াৰলিফ্ট কৰি গুৱাহাটীলৈ আনিবলগীয়া হৈছিল ।” আৱেদনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শ্যামকানু মহন্তই এইদৰে অৱগত কৰিছে ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা এই আৱেদনযোগে অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তই আগতীয়া আইনী সাহাৰ্য বিচৰাৰ লগতে আৰু স্বদেশলৈ উভতি অহাৰ সময়ত নিজৰ নিৰাপত্তা সুৰক্ষিত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল ।
অসম চৰকাৰ আৰু আৰক্ষীৰ ওপৰত ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত অনাস্থা প্ৰকাশ কৰি সমস্ত দোষ সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত জাপি দি যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল শ্যামকানু মহন্তই; কিন্তু শ্যামকানুৱে কোনো সঁহাৰি নোপোৱাত ১ অক্টোবৰত তেওঁ নতুন দিল্লীলৈ আহে ৷ নতুন দিল্লীত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতেই অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । এতিয়া তেওঁ ১৪ দিনৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ জিম্মাত ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কি কি প্ৰাৰ্থনা শ্যামকানুৰ ?
- CBI বা NIAৰ দ্বাৰা তদন্তৰ দাবী কৰা হৈছে ।
- শ্যামকানু মহন্তৰ গোচৰ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত চি বি আই বা নিয়াৰ দৰে সংস্থা বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়ধীশৰ অধীনত হ'ব লাগে ।
- অসমত বাতৰি প্ৰকাশত নিষেধাজ্ঞাৰ দাবী:
অধিবক্তাৰ জৰিয়তে শ্যামকানু মহন্তই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৱেদন জনাইছিল যে অসমত সংবাদ মাধ্যমত শ্যামকানু মহন্তৰ বিপক্ষে প্ৰচাৰিত বাতৰি প্ৰকাশত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিব লাগে ।
- চি আই ডি ৰ 'লুকআউট নটিছ' স্থগিত কৰিব লাগে । শ্যামকানু মহন্তক আৰক্ষীৰ দ্বাৰা 'আটক' কৰাৰ পৰা ৰেহাই প্ৰদান কৰাৰ আৱেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ত । আৱেদনত সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ প্ৰসংগ উল্লেখ শ্যামকানুৰ ।
- আৱেদনত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী আৰু বিহাৰ চৰকাৰৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি অসম চৰকাৰৰ পৰা ন্যায় পোৱাত সন্দেহ প্ৰকাশ শ্যামকানুৰ ।
- ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰটোত শ্যামকানুক অভিযুক্ত কৰা নাই বুলি দাবী কৰি নিজকে নিৰ্দোষী সজোৱাৰ দাবী তেওঁৰ ।
এককথাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ভাৰতত শ্যামকানুক অপৰাধী সজোৱাৰ কোনো ভিত্তি নাই বুলি উল্লেখ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল শ্যামকানু মহন্ত ৷ আৱেদনত প্ৰতিপক্ষ হিচাপে ৰখা হৈছে ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ, অসমৰ ডি জি পি, এন আই এ আৰু চি বি আইক ।
তদন্তৰ বিষয়ে কঠোৰ গোপনীয়তা :
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ এই গোচৰটোৱে দেশজুৰি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । অসম আৰক্ষীয়ে শ্যামকানু মহন্তৰ লগতে মুঠ চাৰিগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিজৰ জিম্মাত ৰাখি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । তদন্তৰ বিষয়ে কঠোৰ গোপনীয়তা বজাই ৰাখিছে । অসম আৰক্ষীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক শ্যামকানু মহন্তৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে । লগতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে ছিংগাপুৰৰ সাগৰত জুবিনৰ মৃত্যুৰ সময়ত য়টখনত থকা জুবিনৰ দুই সহযোগী শেখৰজ্যোতি শৰ্মা আৰু গায়িকা অমৃতপ্ৰভা মহন্তক ৬ দিনৰ জেৰাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
নতুনকৈ হত্যাৰ অভিযোগ সংযোজিত :
বিশেষ ডি জি পি (চি আই ডি) তথা জুবিন হত্যা গোচৰৰ বিশেষ তদন্তকাৰী দল (এছ আই টি)ৰ নেতৃত্ব দিয়া মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই বৃহস্পতিবাৰে নিশ্চিত কৰিছে যে গোচৰটোত নতুনকৈ হত্যাৰ অভিযোগ সংযোজিত কৰা হৈছে। "আমি এফ আই আৰত এতিয়া বি এন এছৰ ১০৩ ধাৰা যোগ কৰিছো । তদন্ত চলি আছে আৰু মই বেছি কথা জনাব নোৱাৰো" গুপ্তাই কয় । ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১০৩ ধাৰাই হত্যাৰ শাস্তি নিৰ্ধাৰণ কৰে ৷ এই ধাৰাৰ অধীনত মৃত্যু বা আজীৱন কাৰাদণ্ডৰ লগতে জৰিমনা পৰ্যন্ত শাস্তি হ'ব পাৰে ।