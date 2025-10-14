আবেলি চাৰি বজাত বিশিষ্ট ব্যক্তিৰে SITৰ বৈঠক; চৰকাৰী চাহ-চিংৰা পাছলে থাকক, প্ৰথমে ন্যায় লাগে : বৈঠকলৈ নাযায় আঠজনকৈ নিমন্ত্ৰিত

আবেলি চাৰি বজাত বিশিষ্ট ব্যক্তিৰে SITৰ বৈঠক; চৰকাৰী চাহ-চিংৰা পাছলে থাকক, প্ৰথমে ন্যায় লাগে : বৈঠকলৈ নাযায় আঠজনকৈ নিমন্ত্ৰিত
অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, ৰাজদ্বীপ বাইলুং বৰুৱা, ৰাহুল গৌতমকে ধৰি আন কেইবাগৰাকীয়েও অংশগ্ৰহণ নকৰে বৈঠকত । সৰ্বদলীয় বৈঠক আহ্বানৰ পোষকতা অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ ।
Published : October 14, 2025 at 11:39 AM IST
গুৱাহাটী : অসম আৰু অসমীয়াৰ সাংগীতিক যুগনায়কলৈ ৰূপান্তৰ হোৱা শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অসম আৰক্ষীৰ এছ আই টিয়ে অব্যাহত ৰাখিছে । সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যজুৰি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ২৫ দিন পাৰ হোৱাৰ পিছতো প্ৰৱল শক্তিশালী হৈ গৈ আছে গুণমুগ্ধৰ ন্যায়ৰ দাবী ৷ এনে প্ৰেক্ষাপটত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ৰেহ-ৰূপ অৱগত কৰিবলৈ চি আই ডিৰ এছ আই টিয়ে মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ ১৪ৰো অধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিৰে এছ আই টিয়ে বৈঠকৰ আয়োজন কৰিছে ।
কিন্তু বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে এই বৈঠক । কিয়নো এছ আই টিয়ে বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ দিয়া অধিকাংশই এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ নকৰে বুলি ৰাজহুৱাভাৱে সদৰী কৰিছে । বৰ্তমানলৈ আমন্ত্ৰিতসকলৰ ৮ জনেই এছ আই টিৰ বৈঠকত উপস্থিত নথকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । মঙলবাৰে বিয়লি ৪ বজাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰায় ১৪ গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰে এছ আই টিৰ বৈঠকখন আয়োজন কৰা হৈছে । এই বৈঠকত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগতেই আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা ।
কোন কোন আমন্ত্ৰিত হৈছে বৈঠকলৈ ?
এছ আই টিৰ দ্বাৰা বৈঠকলৈ আমন্ত্রিত ব্যক্তিসকল আমন্ত্ৰিত ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত আছে বিশিষ্ট চিকিৎসক হিতেশ বৰুৱা, শুভ্ৰ কিংকৰ গোস্বামী, আছু নেতা ড৹ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য, আছু নেতা উৎপল শর্মা, বিশিষ্ট সাংবাদিক মনোজ কুমাৰ গোস্বামী, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজদ্বীপ বাইলুং বৰুৱা, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ছৈয়দ জাৰিৰ হুছেইন, জুবিন গাৰ্গৰ গুণমুগ্ধ শ্যামন্তক গৌতম, জুবিন গাৰ্গৰ ঘনিষ্ঠ তথা যুৱ সাংস্কৃতিক কৰ্মী ৰাহুল গৌতম, বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱচৌধুৰী, সাংবাদিক ৰামানুজ দত্ত চৌধুৰী, সাংবাদিক অতনু ভূঞা, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সঞ্জীৱ ফুকন, সাংস্কৃতিক কৰ্মী শিৱাণু বৰা আৰু বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া ৷
দোষীয়ে ল'ব পাৰে আইনী সুযোগ, ছাত্র সন্থাই অংশ নলয় আলোচনাত:
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু তদন্ত সন্দর্ভত এছ আই টিয়ে আহ্বান জনোৱা আলোচনাত অংশ নলয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শর্মা, সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকন আৰু মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই । দোষীয়ে যাতে এই আলোচনাৰ পৰা আদালতত নিজৰ পক্ষে আইনী সুবিধা লৈ সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই ছাত্র সন্থাই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে । ছাত্ৰ সন্থাই ইতিমধ্যে এই আলোচনাত অংশ নোলোৱাৰ সিদ্ধান্ত অৱগত কৰি এছ আই টিলৈ চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছে ।
সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে সদৰী কৰে এই কথা । এছ আই টিৰ তদন্ত প্রক্রিয়া সন্দৰ্ভত ছাত্র সন্থা আলোচনাত মিলিত হ'লে দোষীৰ পক্ষই আদালতত তদন্তৰ নিৰপেক্ষতাক লৈ প্রশ্ন তুলিব পাৰে । আইনৰ সুৰুঙাৰে সাৰি যোৱাৰ অজুহাত বিচাৰিব পাৰে । সেই সুযোগ জাতীয় শত্রুসকলক দিয়াৰ প্রশ্নই আহিব নোৱাৰে । সেয়েহে এছ আই টিৰ আমন্ত্রণ ক্রমে আলোচনাত অংশ লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ ছাত্র সন্থাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে বুলি ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বই সদৰী কৰিছে ৷ আনহাতে, বৈঠকত অংশগ্ৰহণ নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰিছে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা, ৰাহুল গৌতমকে ধৰি আন কেইবা গৰাকীয়েও ।
সৰ্বদলীয় বৈঠক আহ্বানৰ পোষকতা অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ :
কালি বিয়লি উক্ত প্ৰস্তাবিত বৈঠক খনত উপস্থিত থকাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ অহাৰ লগে লগেই সেই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ব্যক্তিগত অপাৰগতাৰ বিষয়ে উদ্যোক্তা সকলক ফোন আৰু Whatsapp যোগে জনাই দিছো আৰু দুই এক সংবাদ মাধ্যমকো এই কথা অৱগত কৰিছো । লগতে, এইটোও অনুভৱ কৰোঁ যে মোৰ স্থানত তদন্ত সম্পৰ্কত আইনী আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থকা বিশেষজ্ঞ সকলক বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হ'লেহে তেখেতসকলে SIT ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত মতামত দিব পাৰিলেহেঁতেন।
মই অনুভৱ কৰোঁ যে এনে ধৰণে ব্যক্তি বিশেষক লৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ সলনি চৰকাৰে এখন সৰ্বদলীয় বৈঠক আহ্বান কৰি সেই বৈঠকলৈ অসমৰ প্ৰধান জাতীয় সংগঠন সমূহৰ প্ৰতিনিধি সকল আৰু জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ লোককো আমন্ত্ৰণ কৰি আনি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ বৰ্তমানলৈকে লাভ কৰা অগ্ৰগতি তথা বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে অৱগত কৰিলেহে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ বিশ্বাসযোগ্যতা আৰু স্বচ্ছতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব আৰু জনসাধাৰণ কিছু পৰিমাণে আস্বস্ত হ'ব পাৰিব ।
এই সময়ত অসম চৰকাৰ তথা SIT ৰ মুৰব্বী সকললৈ এটাই অনুৰোধ যে এনে ধৰণৰ আলোচনা- বিলোচনাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাতকৈ ক্ষীপ্ৰ আৰু পানী নসৰকা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত সত্য উদ্ঘাটন কৰি দোষীক কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰক ।
আমি কোনো আইনী পৰামৰ্শদাতাও নহয়, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞও নহয়:
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজদ্বীপ বাইলুং বৰুৱাই বৈঠকলৈ নাযায় বুলি স্পষ্টৰূপে মত প্ৰকাশ কৰিছে । বাইলুঙৰ মন্তব্য, “প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুৰ পাছৰে পৰা এগৰাকী দায়বদ্ধ সংবাদকৰ্মী হিচাপে আমি নিৰন্তৰ ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ যুঁজখনৰ ওপৰত চকু ৰাখিছো ৷ ...আমি কোনো আইনী পৰামৰ্শদাতাও নহয়, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞও নহয় অথচ কাইলৈ অনুষ্ঠিতব্য SITৰ এখন বৈঠকলৈ আমাক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ৷ কিন্তু কি 'যোগ্যতা’ৰ ভিত্তিত সেয়া আমি নাজানো ৷ এই বৈঠকলৈ আমি যোৱাৰ কোনো অৱকাশ বিচাৰি পোৱা নাই ৷ গতিকে নাযাও ৷ আইনৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আছে ৷ আইনে নিজৰ বাট বোলক ৷ আমাৰ সিদ্ধান্ত একান্তই ব্যক্তিগত ৷ ”
আনহাতে, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, লগতে SITৰ বৈঠকলৈ নাযায় ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰী আৰু বিশিষ্ট সাংবাদিক মনোজ কুমাৰ গোস্বামী । নাযায় ৰাহুল গৌতম শৰ্মাও । সামাজিক মাধ্যমযোগে ৰাহুল গৌতম শৰ্মাই এই কথা সদৰী কৰিছে।
“#JusticeForZubeenGarg” হেজটেগ দি ৰাহুলে লিখিছে, “জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়ক
তদন্তকাৰী সংস্থাই আদালতত নিখুঁত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰক
তাৰ বাহিৰে বেলেগ কথা আমি নেপাতো দিয়ক
চৰকাৰী চাহ-চিংৰা পাছলে’ থাকক ।”