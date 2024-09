ETV Bharat / state

এছ টি এফে আটক কৰি কোনো অজ্ঞাত স্থানত ৰাখিছে চুমী আৰু তাৰ্কিক বৰাক - STF apprehended Sumi Borah

আনহাতে, এছ টি এফে চুমী বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক আটক কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে এখন ফটো সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰি কাৰো নাম উল্লেখ নকৰাকৈ কয়, “The game is up for them. Compliments to the Team STF. তেওঁলোকৰ বাবে খেল শেষ । অভিনন্দন Team STF.” ।

উল্লেখযোগ্য যে, কোটি কোটি টকা অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰৱঞ্চনা কৰা ২২ বছৰীয়া বিশাল ফুকনক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ আলহী কৰিলে । কিন্তু বিশাল ফুকনৰ অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰৱঞ্চনাৰ মূল সহযোগী হিচাপে বিবেচিত হোৱা অভিনেত্ৰী চুমী বৰা আৰু চুমী বৰাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ স্বামীক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে । চুমী আৰু তাৰ্কিকক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ লগতে বহু কেইখন বহিঃ ৰাজ্যতো অভিযান চলাইছিল । অৱশেষত নিজেই আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা দিবলৈ ওলাই আহিল চুমী বৰাৰ লগতে তেওঁৰ স্বামী ৷

