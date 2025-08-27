ETV Bharat / state

বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে সুধাকণ্ঠক সুঁৱৰিব ছাত্ৰ সন্থাই; জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে প্ৰকাশ পাব স্মাৰক গ্ৰন্থ - AASU

ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে আছুৰ বছৰজোৰা কাৰ্যসূচী ঘোষণা । অসমৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী, মৌলবাদী উৎখাত, অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ দাবীত সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী ।

Bhupen Hazarika birth centenary
ভূপেন হাজৰিকা জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা আছুৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 27, 2025 at 9:08 PM IST

গুৱাহাটী : ভাৰতৰত্ন ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবার্ষিকী বছৰজুৰি আয়োজন সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ । অসমৰ জনসাধাৰণৰ অভিভাৱকত্বত সমগ্র অসমত ছাত্র সন্থাই এই কার্যসূচীসমূহ ৰূপায়ণ কৰিব । তদুপৰি ছাত্র সন্থাই কেতবোৰ কাৰ্যসূচী ড° ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ন্যাসৰ সৈতে যৌথভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব । এই কথা বুধবাৰে উজানবজাৰস্থিত শ্বহীদ ন্যাসত সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰে আছুৱে ।

সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "ভাৰতৰত্ন ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ৮ ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্যজুৰি শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, সন্ধিয়া গুৱাহাটীত 'উদ্দীপনা' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব । তদুপৰি, ৮ ছেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত জিলা ছাত্ৰ সন্থাসমূহে ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত আগবেলা শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব । এই অনুষ্ঠানত ১০০ গৰাকী ছাত্র-ছাত্রী, যুৱক-যুৱতী, শিল্পী, মহিলা, নাগৰিকে 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীতটো পৰিৱেশন কৰি সুধাকণ্ঠলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাব ।"

ভূপেন হাজৰিকা জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা আছুৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "গুৱাহাটীৰ এই অনুষ্ঠান দীঘলীপুখুৰীপাৰত ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ প্রতিমূৰ্তিস্থলীত অনুষ্ঠিত হ'ব । সন্ধিয়া প্রতিখন আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই নিজ নিজ এলেকাত ৰাইজৰ সহযোগত বন্তি প্রজ্বলন কৰিব । প্রতিবছৰৰ দৰে এইবছৰো দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা 'উদ্দীপনা' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব । এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ একোখনকৈ নির্বাচিত মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী, বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱৰ শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইখনমান নির্বাচিত মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীয়ে সুধাকণ্ঠৰ একোটি গীত পৰিৱেশন কৰিব ।"

কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আৰু কয়, "ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবার্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই এখন স্মাৰক গ্রন্থ প্রকাশ কৰিব । ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ সান্নিধ্য পোৱা অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ১০০ গৰাকী ব্যক্তিৰ লেখাৰে এই স্মাৰক গ্রন্থ প্রকাশ কৰা হ'ব । ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱন আৰু সৃষ্টি সম্পৰ্কত সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই গুৱাহাটীত এখন প্রাইজমানি মুকলি কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিব । ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ চিন্তা আৰু সৃষ্টিৰ আধাৰত সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত 'ৰং তুলিকাৰ এটা দিন' পালন কৰিব । এই কাৰ্যসূচীবোৰৰ সময় পৰৱৰ্তী সময়ত ঘোষণা কৰা হ'ব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু ড° ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ন্যাসে যৌথভাৱে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব । এই কাৰ্যসূচীবোৰ হৈছে প্রতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ এলেকাত কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত আন্তঃবিদ্যালয় বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত আন্তঃমহাবিদ্যালয় কুইজ প্রতিযোগিতা, অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ পর্যালোচনা আদি অনুষ্ঠিত হ'ব ।"

সংবাদমেলত সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী সম্পৰ্কে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড° সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয় যে ভূপেন হাজৰিকা জীয়াই থাকোতে কেক কাটি আৰু মৃত্যুৰ পিছত চাকি জ্বলাই জন্মবাৰ্ষিকী আছুৱে পালন কৰি আহিছে । এইবাৰো গোটেই বছৰ ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে জন্ম শতবাৰ্ষিকী পালন কৰিব আছুৱে । মানুহে মানুহৰ বাবে এই দৃষ্টিভংগীৰে জন্ম শতবাৰ্ষিকী আৰম্ভ হ’ব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

অসমৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী, মৌলবাদী উৎখাত আৰু অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি আছুৰ সত্যাগ্ৰহ

আনহাতে, আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড° সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই কয়, "অসমৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী, মৌলবাদীক উৎখাত আৰু ঐতিহাসিক অসম চুক্তি ৰূপায়ণেৰে অসমৰ জ্বলন্ত বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ৰাজ্যজুৰি সত্যাগ্রহৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব । অবৈধ বাংলাদেশীৰ প্ৰব্ৰজনৰ পৰা নিজৰ মাতৃভূমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পৰিচয়, অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ লগতে অসমত সর্বকালৰ বাবে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব আৰু নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে ছাত্ৰ সন্থাই সত্যাগ্রহৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা যোৱা ৪৬ বছৰে অসমৰ জনসাধাৰণে এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে সংগ্রাম অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান নোহোৱালৈকে ছাত্র সন্থা ক্ষান্ত নহয় । আছুৰ স্পষ্ট দাবী, অসমৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী বহিষ্কাৰ হ'ব লাগিব, মৌলবাদীক উৎখাত কৰিব লাগিব আৰু অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত ৰূপায়ণেৰে জ্বলন্ত বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধান হ'ব লাগিব । ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্ত যুদ্ধকালীনভাৱে ছীল হ'ব লাগিব, সীমান্তত দেখিলেই গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ দিব লাগিব । অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী শুদ্ধকৈ উন্নীত হ'ব লাগিব, পুনৰীক্ষণ হ'ব লাগিব । 'কা'ৰ আওতাৰ পৰা অসমক সম্পূর্ণভাৱে আঁতৰাব লাগিব । অসম চুক্তিৰ ৬ নং দফাৰ আধাৰত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা সমিতিৰ সকলো পৰামৰ্শ ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰূপায়ণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব ।"

ইফালে সংবাদমেলত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "২৬ আগষ্টত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাই ৪ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি সত্যাগ্ৰহৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে । ৪ ছেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত পুৱা ৬ বজাৰ পৰা আবেলি ৫ বজালৈ ১১ ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব । ১৬ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰতিখন জিলা সদৰত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী, ২০ ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ নিজ নিজ এলেকাত মানৱ শৃংখল আৰু ২৩ ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত জোঁৰ সমদল উলিওৱা হ'ব ।"

তেওঁ লগতে কয়, অবৈধ বাংলাদেশীৰ অবাধ প্ৰব্ৰজনে অসমৰ পৰিস্থিতি জটিল কৰি পেলাইছে । অসম আন্দোলনৰ সময়তকৈ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে । জনজাতীয় বেল্ট-ব্লকত অবৈধ বাংলাদেশী সোমাল, খেতিৰ মাটি ল'লে, সত্ৰৰ মাটি দখল কৰিলে, বনাঞ্চলত অবৈধ বাংলাদেশীয়ে বেদখল কৰিলে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ হেৰুওৱাৰ উপক্ৰম হৈছে; অসমৰ ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রত প্রভাৱ পেলাইছে, অসমৰ জনবিন্যাসৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে । অসমত অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগতে মৌলবাদীৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে । ই অসমৰ লগতে দেশৰ প্ৰতি ভাবুকি । এনে পৰিস্থিতিত অসমৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী, মৌলবাদীক উৎখাত কৰিবই লাগিব ।"

আনহাতে, আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে কয়, "ৰাজনৈতিক মেৰুকৰণত জাতিটো সংকটলৈ যাবলৈ দিয়া নহ’ব । সীমান্ত ছীল কৰা, অবৈধ বিদেশী, মৌলবাদী উৎখাতৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিটো কাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিত থাকিব । "

