এসপ্তাহৰ ভিতৰত পথৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'লে জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ আছুৰ - AASU PROTEST FOR ROAD CONSTRUCTION

নুনমাটিৰ পৰা গুৱাহাটী ক্লাবলৈ উৰণসেতু নিৰ্মাণকাৰ্য চলি থকাৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে । পথছোৱাৰে খোজকাঢ়ি যাব নোৱৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।

AASU protest for construction of road
উৰণসেতুৱে জীয়াতু ভোগাইছে ৰাইজক (ETV Bharat Assam)
Published : August 30, 2025 at 6:28 PM IST

গুৱাহাটী: বিভিন্ন বিভাগৰ সমন্বয়ৰ অভাৱ, প্ৰশাসনৰ সোপাঢিলা নীতি তথা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ মইমতালিৰ ফলত নৰককুণ্ডত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাস্তা-ঘাট । নুনমাটিৰ পৰা দীঘলী পুখুৰীলৈ নিৰ্মীয়মান উৰণসেতুৰ ফলত সেই অঞ্চলেৰে যাতায়াত কৰোতে ৰাইজে যমৰ যাতনা ভুগি আছে । সেয়েহে এই পথৰ নিৰ্মাণ শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দাবী জনাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল আছু ।

পদপথেৰে অহা-যোৱা কৰা পথৰ চিন-মোকাম নোহোৱা হৈছে । পথত সৰু-ডাঙৰ গাঁত,পানী আদিয়ে উৰণসেতু নিৰ্মাণৰত পথসমূহ মৰণফান্দত পৰিণত কৰিছে । নুনমাটিৰ পৰা দীঘলীপুখুৰীৰ অংশৰ ৰাস্তা-পদপথ গুৱাহাটী মহানগৰৰ জনসাধাৰণৰ চলাচলৰ উপযোগী হোৱাকৈ শীঘ্রেই নির্মাণ কৰা, কোন তাৰিখে নির্মাণ আৰম্ভ কৰিব আৰু কোন তাৰিখে সম্পূর্ণ কৰিব সেয়া ঘোষণা কৰিবলৈ শনিবাৰে দাবী জনাইছে আছুৱে ।

জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ আছুৰ (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটী মহানগৰৰ জৰাজীৰ্ণ ৰাস্তা, পদপথ নিৰ্মাণৰ কাম নির্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দাবীত সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ছাত্ৰ সন্থাৰ দুই শতাধিক কৰ্মীয়ে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ (পথ)ৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । এসপ্তাহৰ ভিতৰত পথটো মেৰামতি নকৰিলে তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ।

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে 'ৰাস্তা-ঘাট নিৰ্মাণ কৰিব নোৱৰা অসম চৰকাৰ হায় হায়','আমাৰ দাবী মানি লওক','অসম চৰকাৰ হায় হায়', 'লোক নিৰ্মাণ বিভাগ হায় হায়','আমাক ন্যায় লাগিবই' আদি শ্লোগান দি প্ৰতিবাদথলী উত্তাল কৰি তোলে । এই সন্দৰ্ভত সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰাঞ্জল ডেকাই কয়,"নুনমাটিৰ পৰা দীঘলীপুখুৰীলৈ উৰণসেতু নির্মাণৰ কাম চলি আছে । বিধ্বস্ত এইছোৱা অঞ্চলত ৰাস্তাৰ অৱস্থা জৰাজীর্ণ,পদপথৰ অৱস্থা শোচনীয় । উৰণসেতু নির্মাণৰ অৱস্থাত এইছোৱা অঞ্চলৰ ৰাস্তা-পদপথ মৰণফান্দলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে।"

AASU protest for construction of road
উৰণসেতুৱে জীয়াতু ভোগাইছে ৰাইজক (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়,"সেতু নিৰ্মাণৰ সময়ত জনসাধাৰণে ৰাস্তাৰে,পদপথেৰে নিৰাপদে অহা-যোৱা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ফলপ্রসূ ব্যৱস্থা লোৱাটো অসম চৰকাৰ তথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দায়িত্ব; কিন্তু এই দায়িত্ব পালন কৰা হোৱা নাই । ৰাস্তা-পদপথ ভালকৈ ৰখাৰ কথাটো বাদেই, ৰাস্তাৰ গাত কেইটাও মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই । এই পথছোৱাৰে অহা-যোৱা কৰাটো ৰাইজৰ বাবে যন্ত্রণাময় হৈ পৰিছে । এয়া বিভাগটোৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাহিৰে একো নহয় ।"

AASU protest for construction of road
উৰণসেতুৱে জীয়াতু ভোগাইছে ৰাইজক (ETV Bharat Assam)

সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি কমল মহন্তই কয়, "ৰাইজে এই পথটোৰে ওলাব নোৱৰা অৱস্থা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধীনত থকাৰ পিছতো লোক নিৰ্মাণ বিভাগটো চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমাৰ এটাই প্ৰশ্ন- এই পথটো কেতিয়া ভাল কৰিব ? এসপ্তাহৰ ভিতৰত পথটোৰ কোনো ধৰণৰ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব ।"

