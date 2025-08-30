গুৱাহাটী: বিভিন্ন বিভাগৰ সমন্বয়ৰ অভাৱ, প্ৰশাসনৰ সোপাঢিলা নীতি তথা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ মইমতালিৰ ফলত নৰককুণ্ডত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাস্তা-ঘাট । নুনমাটিৰ পৰা দীঘলী পুখুৰীলৈ নিৰ্মীয়মান উৰণসেতুৰ ফলত সেই অঞ্চলেৰে যাতায়াত কৰোতে ৰাইজে যমৰ যাতনা ভুগি আছে । সেয়েহে এই পথৰ নিৰ্মাণ শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দাবী জনাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল আছু ।
পদপথেৰে অহা-যোৱা কৰা পথৰ চিন-মোকাম নোহোৱা হৈছে । পথত সৰু-ডাঙৰ গাঁত,পানী আদিয়ে উৰণসেতু নিৰ্মাণৰত পথসমূহ মৰণফান্দত পৰিণত কৰিছে । নুনমাটিৰ পৰা দীঘলীপুখুৰীৰ অংশৰ ৰাস্তা-পদপথ গুৱাহাটী মহানগৰৰ জনসাধাৰণৰ চলাচলৰ উপযোগী হোৱাকৈ শীঘ্রেই নির্মাণ কৰা, কোন তাৰিখে নির্মাণ আৰম্ভ কৰিব আৰু কোন তাৰিখে সম্পূর্ণ কৰিব সেয়া ঘোষণা কৰিবলৈ শনিবাৰে দাবী জনাইছে আছুৱে ।
গুৱাহাটী মহানগৰৰ জৰাজীৰ্ণ ৰাস্তা, পদপথ নিৰ্মাণৰ কাম নির্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দাবীত সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ছাত্ৰ সন্থাৰ দুই শতাধিক কৰ্মীয়ে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ (পথ)ৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । এসপ্তাহৰ ভিতৰত পথটো মেৰামতি নকৰিলে তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে 'ৰাস্তা-ঘাট নিৰ্মাণ কৰিব নোৱৰা অসম চৰকাৰ হায় হায়','আমাৰ দাবী মানি লওক','অসম চৰকাৰ হায় হায়', 'লোক নিৰ্মাণ বিভাগ হায় হায়','আমাক ন্যায় লাগিবই' আদি শ্লোগান দি প্ৰতিবাদথলী উত্তাল কৰি তোলে । এই সন্দৰ্ভত সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰাঞ্জল ডেকাই কয়,"নুনমাটিৰ পৰা দীঘলীপুখুৰীলৈ উৰণসেতু নির্মাণৰ কাম চলি আছে । বিধ্বস্ত এইছোৱা অঞ্চলত ৰাস্তাৰ অৱস্থা জৰাজীর্ণ,পদপথৰ অৱস্থা শোচনীয় । উৰণসেতু নির্মাণৰ অৱস্থাত এইছোৱা অঞ্চলৰ ৰাস্তা-পদপথ মৰণফান্দলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"সেতু নিৰ্মাণৰ সময়ত জনসাধাৰণে ৰাস্তাৰে,পদপথেৰে নিৰাপদে অহা-যোৱা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ফলপ্রসূ ব্যৱস্থা লোৱাটো অসম চৰকাৰ তথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দায়িত্ব; কিন্তু এই দায়িত্ব পালন কৰা হোৱা নাই । ৰাস্তা-পদপথ ভালকৈ ৰখাৰ কথাটো বাদেই, ৰাস্তাৰ গাত কেইটাও মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই । এই পথছোৱাৰে অহা-যোৱা কৰাটো ৰাইজৰ বাবে যন্ত্রণাময় হৈ পৰিছে । এয়া বিভাগটোৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাহিৰে একো নহয় ।"
সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি কমল মহন্তই কয়, "ৰাইজে এই পথটোৰে ওলাব নোৱৰা অৱস্থা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধীনত থকাৰ পিছতো লোক নিৰ্মাণ বিভাগটো চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমাৰ এটাই প্ৰশ্ন- এই পথটো কেতিয়া ভাল কৰিব ? এসপ্তাহৰ ভিতৰত পথটোৰ কোনো ধৰণৰ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব ।"