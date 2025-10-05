শ্যামকানু মহন্তৰ সৈতে থকা ফটো আৰু ভিডিঅ' ভাইৰেল : প্ৰতিক্ৰিয়া আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ

শ্যামকানু মহন্তৰ সৈতে থকা ফটো আৰু ভিডিঅ' ভাইৰেল : প্ৰতিক্ৰিয়া আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাবে অন্যতম অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তৰ সৈতে কিয় ফটো উঠিছিল উৎপল শৰ্মাই, কৈ গ’ল সকলো কথা ৷
Published : October 5, 2025 at 2:32 PM IST
গুৱাহাটী : অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত বিশেষ কেতবোৰ প্ৰসংগ চৰ্চালৈ আহিছে । বিশেষকৈ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাবে অন্যতম জগৰীয়া তথা অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তৰে সম্পৰ্ক থকা 'বিশেষ' কিছু লোককলৈ সামাজিক মাধ্যমত বিশেষ চৰ্চা হৈছে ।
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সম্পৰ্কীয় গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শ্যামকানু মহন্ত বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে । এইজন শ্যামকানু মহন্তৰে সম্পৰ্ক থকা বিশেষ লোকসকল বৰ্তমান একপ্ৰকাৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে । বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানত শ্যামকানু মহন্তৰ সৈতে ফটো উঠা তথা ভিডিঅ' লোৱা সেই বিশেষ ব্যক্তিসকল এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত সমালোচিত হৈছে ।
সেইসকলৰ ভিতৰত চৰ্চালৈ আহিছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা । ‘‘ফেষ্টিভেল মহন্ত’’ ৰূপে খ্যাত শ্যামকানু মহন্তৰ 'ৰঙালী' নামৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল উৎপল শৰ্মাই । সেই অনুষ্ঠানত শ্যামকানু মহন্তৰে সৈতে থকা উৎপল শৰ্মাৰ ফটো আৰু ভিডিঅ' সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে ।
বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে আছুৰ সভাপতিগৰাকীক সমালোচনা কৰিছে । সামজিক মাধ্যমত সৰৱ চৰ্চা হোৱাৰ পাছতে আজি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে উৎপল শৰ্মাই ।
সামাজিক মাধ্যম X-যোগে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "জীৱনৰ শেহতীয়া বিড়ম্বনা এইটোৱেই যে- শ্যামকানু মহন্তৰ সৈতে উঠা ফটো আছে; কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে উঠা ফটো মোৰ সৈতে নাই । অৱশ্যে এইটোও ঠিক যে শাসক-বিৰোধী দলৰ এনে কোনো জ্যেষ্ঠ নেতা নাই, অসমৰ সমাজ জীৱনৰ এনেকুৱা কোনো পৰিচিত মুখ নাই যাৰ সৈতে শ্যামকানু মহন্তই ফটো উঠি থোৱা নাই । কালিৰে পৰা দেখিছো শ্যামকানু মহন্তৰ সৈতে মোৰ দুখন ফটো আৰু এটা ভিডিঅ’ হঠাতে বহুজনে বৰ আগ্ৰহেৰে আপলোড কৰিছে ।’’
অৱশ্যে এইটোও ঠিক যে শাসক-বিৰোধী দলৰ এনে কোনো জ্যেষ্ঠ নেতা নাই, অসমৰ সমাজ জীৱনৰ এনেকুৱা কোনো পৰিচিত মুখ নাই যাৰ সৈতে শ্যামকানু মহন্তই ফটো উঠি থোৱা নাই।…
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এখন ফটো আৰু একমাত্ৰ ভিডিঅ’টো খানাপাৰাত 'ৰঙালী' অনুষ্ঠানত আন বহুকেইটা জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ সৈতে মই উপস্থিত থকা কাৰ্যসূচীৰ আৰু আনখন ড৹ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ মাতৃ বিয়োগৰ খবৰ ল'বলৈ আহি তেওঁ আমাৰ সৈতে উঠা ফটো । কেতবোৰ বিশেষ ফেচবুক পেজৰ পৰাও উছাহেৰে আপলোড কৰা হৈছে; যিবোৰ পেজ অলপ স্ক্ৰ'ল কৰিলেই কাৰ প্ৰম'ছনৰ কাৰণে সেই পেজ ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে স্পষ্ট হৈ পৰে ।"
নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত উৎপল শৰ্মাই কয়, "খানাপাৰা ফিল্ডত ২০২৪ চনৰ জুন মাহত অনুষ্ঠিত “ৰঙালী” অনুষ্ঠানত অংশ গ্ৰহণৰ ফটো ইয়াৰ পূৰ্বলৈকে মোৰ ফেচবুক, টুইটাৰৰ প্ৰ’ফাইলতে উপলভ্য আছিল । এতিয়া ইচ্ছুক লোকসকলে ভগাব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত স্ক্ৰীণশ্বট সংগ্ৰহ কৰিলে বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পাছত সেই পোষ্ট দুটা ডিলিট কৰিছো । শ্যামকানুৰ শেহতীয়া কৰ্মকাণ্ডৰ পাছত তেওঁৰ অনুষ্ঠানৰ কিবা স্মৃতি মোৰ সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰ'ফাইলত ধৰি ৰাখিবলগীয়া আছে বুলি মই আৰু অনুভৱ কৰা নাই । মই সেইসকলৰ ভিতৰত নপৰো যি যোৱা অনুষ্ঠানটোত নাই যোৱা বুলি ক’ম ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ৰঙালীলৈ এবাৰ গৈছো; তাত অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ প্ৰতিফলন, থলুৱা খাদ্য আৰু বস্ত্ৰ শিল্পৰ বিপণন দেখি প্ৰশংসাও কৰিছো । অৱশ্যে উৎসৱ পতাৰ নামত যে লাখ লাখ চৰকাৰী ধনৰ শৰাধ হয়, তেতিয়া জনা নাছিলো । সেয়া ছিংগাপুৰৰ ঘটনাৰ পাছৰ চৰ্চাতহে অৱগত হৈছিলো । সেয়ে লগে লগে অৰ্থনৈতিক অপৰাধৰ তদন্তও দাবী কৰিছো; ED ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ৰাজহুৱা আহ্বান জনাইছো। চৰকাৰী বিভাগে কিমান টকা দিলে আৰু তাৰ ব্যৱহাৰ ক’ত কৰিলে সেই সম্পৰ্কে Audit Report আৰু শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰাৰো দাবী জনাই আহিছো।"
উৎপল শৰ্মাই লগতে কয়, "শ্যামকানু মহন্তই নিজকে জহাবলৈ আটাইতকৈ বেছি ফটো বোধহয় জুবিন গাৰ্গ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতেই উঠিছিল; আপলোড কৰিছিল । অথচ জুবিন গাৰ্গৰ সৈতেই আটাইতকৈ ডাঙৰ অন্যায় কৰিলে । গতিকে শ্যামকানুৰ সৈতে ফটো থাকিল বুলিয়েই, ছিংগাপুৰৰ ঘটনাৰ এবছৰ আগত শ্যামকানুৰ অনুষ্ঠানত বক্তব্য প্ৰদানৰ ভিডিঅ’ আছে বুলিয়েই কোনোবাই জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ কাৰণে মাত মাতিব নোৱাৰিব সেইয়া কিদৰে যুক্তিসংগত !’’
শৰ্মাই কয়, ‘‘এটা পক্ষই শ্যামকানুৰ লগত চৰকাৰৰ মানুহৰ ফটো বিয়পাইছে; এটা পক্ষই বিৰোধী দলৰ মানুহৰ ফটো ভগাইছে । কোনোৱে কোনোৱে আমোলা, আৰক্ষী বিষয়া, শিল্পী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীৱীৰ ! শেহতীয়াকৈ জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গৰ ফটো ভাইৰেল কৰা হৈছে । নাজানো এই প্ৰচেষ্টাই জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়াত কি অৱদান যোগাব । যদি এইবোৰ পুৰণি ফটো, ভিডিঅ’ প্ৰকাশ হোৱাৰ ফলত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ বাবে আমি মাত নামাতিম বুলি কোনোবাই ভাবিছে তেন্তে ভুল ভাবিছে । এটা কথা খাটাং এই ব্যক্তিগত আক্ৰমণবোৰৰ পাছতো জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত আমি অলৰ অটল হৈয়ে থাকিম ।’’
উৎপল শৰ্মাই লগতে কয়, ‘‘অসমৰ জাতীয় সম্পদ হেৰাই গৈছে শ্যামকানু, সিদ্ধাৰ্থৰ অৱহেলাৰ কাৰণে। এই ভুলৰ ক্ষমা নাই। শ্যামকানু, সিদ্ধাৰ্থৰ শাস্তিৰ দাবীত মাত মাতিমেই; প্ৰতিবাদ কৰিমেই । তাত কোনো যদি, কিন্তু, পৰন্তু নাই । কোনো কুৎসা ৰতনাই প্ৰাণৰ শিল্পীৰ ন্যায়ৰ সংগ্ৰামখনৰ পৰা আমাক বিচলিত কৰিব নোৱাৰে । অন্ততঃ জুবিন গাৰ্গৰ বাবেই জুবিন গাৰ্গে শিকোৱা বাক্যশাৰীকে ন্যায়কামী জনতাই বুকুত ৰুই ল’ব লাগিব- জুবিন দাক ন্যায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত “….কাকো খাতিৰ নকৰো ।”