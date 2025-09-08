ETV Bharat / state

মিছলীয়া মানুহ ! তাৰিখটো ক'লে চনটো ক'বলৈ পাহৰিলে, ১৬ মে' দহটা পাৰ হৈ গ'ল: ক্ষোভত ক'লে আছুৱে

বাংলাদেশীয়ে টালি-টোপোলা বন্ধা দূৰৈৰে কথা, বাংলাদেশীক টালি-টোপোলা, মাটিয়ে-ভেটিয়ে অসমত সংস্থাপনৰ যো-জা চলাইছে চৰকাৰে ।

AASU President Utpal Sarma
আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2025 at 7:53 AM IST

5 Min Read

গুৱাহাটী : "সদৌ অসম ছাত্র সন্থা আৰু অসমৰ ৰাইজৰ এটাই স্থিতি যে ১৯৭১ চনৰ ২৪ মাৰ্চৰ পূৰ্বে অহাসকল থাকিব আৰু তাৰ পাছত অহাসকল হিন্দুৱেই হওক বা মুছলমানেই হওক অসমৰ পৰা যাব লাগিব । ইয়াত আৰু দুটা স্থিতিৰ প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে ।" এই মন্তব্য সদৌ অসম ছাত্র সন্থা (আছু)ৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ । দেওবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেন্দ্ৰৰ 'কা' সম্পৰ্কীয় শেহতীয়া নিৰ্দেশনা সন্দৰ্ভত আছুৰ নেতাজনে পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি সৰৱ হৈ পৰে ।

তেওঁ কয়, "আচলতে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে বাৰে বাৰে জাতিটোক প্ৰতাৰণা কৰিছে । অসম চুক্তিখন সময়মতে ৰূপায়ণ নকৰাৰ বাবেই জাতিটো এতিয়া সংকটত । ১৯৮৫ চনতে স্বাক্ষৰিত হোৱা চুক্তিখন ৪০ বছৰ এনেদৰে পেলাই নোথোৱা হ'লে আজি অসমৰ জনগাঁথনি এইধৰণে সলনি নহ'লহেতেন । সত্রৰ ভূমি, চৰকাৰী ভূমি, বনাঞ্চল আদিত এইদৰে বাংলাদেশীৰ দপদপনি নচলিলেহেতেন । অসমতে অসমীয়া ভাষাটো সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰি দিম বুলি কোনোৱা অপশক্তিয়ে আমাক ভাবুকি দিব নোৱাৰিলেহেতেন । এনে পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল য'ত ৰাজনৈতিক ক্ষমতা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতৰ পৰা গুচি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । ভূমিৰ অধিকাৰ আমাৰ হাতৰ পৰা গুচি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিকভাৱে জাতিটোৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে । কেৱল অসম চুক্তিখন ৰূপায়ণ নকৰাৰ বাবে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আখৰে আখৰে ৰূপায়ন কৰিম বুলি প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে নিৰ্বাচনৰ আগত । কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পাছত নিজৰ এজেণ্ডাত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ২০১৪ চনত যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্রীৰ দাবীদাৰ হৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ইয়ালৈ আহিছিল তেতিয়া তেখেতে ১৬ মে'ৰ পাছত বাংলাদেশীয়ে টালি-টোপোলা বান্ধিব লাগিব বুলি কৈছিল । মিছলীয়া মানুহ, তাৰিখটো ক'লে চনটো ক'বলৈ পাহৰিলে । তাৰ বাবে তেনেকুৱা ১৬ মে' দহটা পাৰ হৈ গ'ল । বাংলাদেশীয়ে টালি-টোপোলা বন্ধা দূৰৈৰে কথা, বাংলাদেশীক টালি-টোপোলা, মাটিয়ে-ভেটিয়ে অসমত সংস্থাপনৰ যো-জা চলাইছে ।

প্ৰথম 'কা'খন আমাৰ ওপৰত জাপি দিলে আৰু ২০১৪ চনলৈ অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশীক সংস্থাপন দিব বিচাৰিলে । অসমৰ ৰাইজে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে । ৰাজপথৰ সংগ্ৰাম চলি আছে আৰু আদালতৰ যুঁজ চলি আছে । তাৰে মাজতে বিজেপি চৰকাৰে নতুনকৈ the Immigration and Foreigners (Exemption) Order, 2025 জাৰি কৰিছে । যাৰ যোগেদি ২০২৪ চন পৰ্যন্ত অহা বাংলাদেশীক অসমত সংস্থাপন দিবলৈ বিচাৰিছে । এই কথা কোনো কাৰণত মানি লোৱা নহ'ব ।"

অসম চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "এটা কথা স্পষ্টভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰখনকো ক'ব লাগিব যে যিখিনি সময়ত অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰই জাপি দিয়া নীতি নতমস্তক হৈ মানি লৈ বাংলাদেশীক সংস্থাপনৰ যো-জা চলাইছে, সেইখিনি সময়তে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে দিল্লীত গৈ গৃহমন্ত্রীক কৈ আহিছে যে মেঘালয়ৰ বাবে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট লাগে । এইদৰে জাতিটোৰ হৈ চিন্তা কৰিবৰ বাবে অসমৰ নেতাসকলে কেতিয়া শিকিব ।

'কা' জাপি দিয়াৰ সময়তো উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজৰ মানুহৰ হৈ স্থিতি ল'লে। সেইখিনি সময়ত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মুখ্যমন্ত্রী হোৱাৰ সপোন দেখি থকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিল । দিল্লীৰ কোন বেছি আজ্ঞাবাহী, কোনে বেছি নতমস্তক হ'ব পাৰে তাৰে প্ৰতিযোগিতাত জিকিবৰ বাবে তেওঁলোকে জাতিটোক হৰুৱাই দিলে । 'কা'খন অসমত মানি ল'লে ।

এতিয়া কৈ থকা দেখিছো যে তেৱোঁ প্ৰথমতে ভাবিছিল এক লাখমান মানুহ 'কা'ৰ জৰিয়তে আহিব বুলি । কিন্তু এতিয়া মাত্র তিনিজনেহে নাগৰিকত্ব পালে বুলি তেখেতে গৌৰৱেৰে কৈ আছে। আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে এক লাখমান মানুহ আহিব বুলি ধাৰণা হোৱাৰ পাছতো কিয় আপুনি দিল্লীৰ ৰঙাচকুৰ তলত তলমূৰ কৰি আইনখন মানি লৈছিল । আপুনি মেৰুদণ্ডহীন ৰাজনেতা নেকি ? আপুনি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব । মুখ্যমন্ত্রীয়ে উচ্ছেদৰ সময়ত নিজকে গোপীনাথ বৰদলৈ, বিষ্ণুৰাম মেধিৰ লগত তুলনা কৰি থাকিলেই নহ'ব । উচ্ছেদক অসমৰ ৰাইজে ভাল পাইছে ।

কিন্তু গোপীনাথ বৰদলৈয়ে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ দৰে নেতাক ৰঙাচকু দেখুৱাই ক'ব পাৰিছিল যে অসমত অবৈধ বিদেশীক সংস্থাপন দিবৰ বাবে মাটি দিব নোৱাৰো । সেই আদৰ্শৰে তথা বাটেৰে বাট বুলিবলৈ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে সাহস দেখুওৱাক । দিল্লীক জনাই দিয়ক যে অসমখন অবৈধ বিদেশীৰ চৰনীয়া পথাৰ নহয় । যেতিয়াই মন যাব যিমান মন যাব বিদেশী অসমত জাপি থাকিব সেই কথাটো মানি ল'ব নোৱাৰি । অসমত ঐতিহাসিক অসম চুক্তি আছে । অসম চুক্তিৰ আধাৰত ১৯৭১ চনৰ পাছত অহাসকল বিতাড়িত হ'বই লাগিব ।"

লগতে পঢ়ক: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি ওলাইছে দল-সংগঠন; ৰাজ্যজুৰি জনতাৰ গৰ্জন

For All Latest Updates

TAGGED:

AASU PRESIDENT UTPAL SARMAFOREIGNERS EXEMPTION ORDER 2025IMMIGRATION AND FOREIGNERS ORDERই টিভি ভাৰত অসমAASU ON CAA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.