শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি ৰাজ্যজুৰি মমশিখা সমদল আছুৰ

শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীৰে উত্তাল ৰাজ্য় ।

AASU candlelight protests in Guwahati
ৰাজ্যজুৰি মমশিখা সমদল আছুৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 27, 2025 at 10:11 AM IST

5 Min Read
নিউজ ডেক্স: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি ৰাজ্যজুৰি মমশিখা সমদল সদৌ অসম ছাত্র সন্থা (আছু)ৰ । শুকুৰবাৰে ৰাজ্য়ৰ প্ৰতিখন জিলাৰ সদৰত ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি আছুৱে মমবাতি জ্বলাই সমদল উলিয়ায় । আছুৰ লগতে এই মমশিখা সমদলত ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰি জুবিন গাৰ্গৰ বাবে শান্তিপূর্ণভাৱে ন্যায় বিচাৰে ।

আছুৰ আহ্বানমৰ্মে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে সদৌ কামৰূপ মহানগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগতো জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি উজান বজাৰস্থিত শ্বহীদ ভৱনৰ পৰা লতাশিল লৈ প্ৰায় পাঁচ শতাধিক লোকে মম শিখা সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে । সমদল উলিয়াই 'জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব লাগিবই, অসম চৰকাৰ হুচিয়াৰ, আমাক ন্যায় লাগিবই' শ্লোগান দিয়ে ।

ৰাজ্যজুৰি মমশিখা সমদল আছুৰ (ETV Bharat Assam)

চোঁচৰাই আনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে :

এই সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই কয়, "শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক । জুবিনৰ স্বাস্থ্য়ৰ যতনত অৱহেলা কৰা সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শাস্তি দিব লাগে । চৰকাৰলৈ আমাৰ প্ৰশ্ন শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ক'ত আছে তেওঁলোকে জানে নে নাই ? পৃথিৱীৰ যতে নাথাকক কিয় চোঁচৰাই আনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে । আইনৰ সুৰুঙাৰে কোনো যাতে বাচিব নোৱাৰে । ছিংগাপুৰ অসম এছ'চিয়েচনৰ যিসকল সদস্যই খিকিন্দালিৰে চাই আছিল তেওঁলোকক শাস্তি নিদিয়া পৰ্যন্ত আমি ক্ষান্ত নহও । জুবিন গাৰ্গৰ স্থাৱৰ- অস্থাৱৰ, বৌদ্ধক সকলো সম্পত্তি পত্নী গৰিমা গাৰ্গক দিব লাগে । "

AASU candlelight protests in Majuli
গুৱাহাটীত মমশিখা সমদল আছুৰ (ETV Bharat Assam)

তদন্ত ক্ষিপ্ৰ হ’বই লাগিব :

আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত‍্যুৰ ৮ দিন হ’ল SIT এ আৰু ১০ দিন সময় দিছে শ‍্যামকানু, সিদ্ধাৰ্থক হাজিৰ হ’বলৈ । এয়া অগ্ৰিম জামিনৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সময় নহয় নে ? সাক্ষ‍্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰো সুযোগ নাপাব নে ? ইফালে পোষ্টমৰ্টেম ৰিপ'ৰ্টৰো কোনো খা-খবৰ ৰাইজে নাপায় । না ছিংগাপুৰৰ, না অসমৰ । আৰক্ষীয়ে চোঁচৰাই আনিব লাগিছিল অভিযুক্তক; কিন্তু আৰক্ষীয়ে বীৰত্ব দেখুৱাইছে নিৰীহ জনসাধাৰণৰ ওপৰত । প্ৰতিবাদ নকৰা মানুহকো ঘৰৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে । ৰাইজৰ ক্ষোভ আৰু যুক্তিসংগত আৱেগ চৰকাৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব । সিদ্ধাৰ্থ, শ‍্যামকানুহতঁক জামিন ল’বলৈ সুযোগ নিদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰক । তদন্ত ক্ষিপ্ৰ হ’বই লাগিব ।

AASU candlelight protests in Nalbari
নলবাৰীত মমশিখা সমদল আছুৰ (ETV Bharat Assam)

নলবাৰীত মমশিখা সমদল :

নলবাৰীতো জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ৰাইজৰ সহযোগত শ্বহীদ ভৱন বাকৰিৰ পৰা প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি মমশিখা সমদল উলিওৱা হয় । শিল্পী গৰাকীক মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শ্যামকানু মহন্ত, দুই তিনিজন লোকে পৰিকল্পিতভাৱে ছিংগাপুৰলৈ নি মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি হত্যাৰ অভিযোগ আছুৰ । বৰ্তমানলৈ এজনকো আটক কৰিব নোৱৰাত আৰু ক্ষোভিত হয় আছু নেতাসকল । এই মমশিখা সমদল শ্বহীদভৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ নলবাৰী চহৰৰৰ বাটপথ পোহৰাই তোলে ।

AASU candlelight protests in Nalbari
নলবাৰীত মমশিখা সমদল আছুৰ (ETV Bharat Assam)

সমদলটোত অংশগ্ৰহণ কৰে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ উপ-সভাপতি ভৱজিৎ বেজবৰুৱা, কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক ৰিয়াজুদ্দিন আহমেদ, নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা অক্ষয় ডেকা , গুণজিৎ কলিতা আদিয়ে ।

ন্যায় বিচাৰি মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ মমশিখা সমদল :

মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি জিলা সদৰ গড়মূৰত মমশিখা সমদল উলিয়ায় । মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ দাবী অতি সোনকালে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ লগত জড়িত দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰক । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক বিতোপন শৰ্মাই এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰি দোষীক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰক । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ লগত নাম সাঙোৰ খোৱা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শ্যামকানু মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক ।"

AASU candlelight protests in Majuli
মাজুলীত মমশিখা সমদল আছুৰ (ETV Bharat Assam)

যোৰহাটৰ ৰাজপথত আছু, শিল্পী সমাজৰ সমদল :

শুকুৰবাৰে নিশা হাতে হাতে মমবাতি লৈ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ চিৰসেউজ গানৰ কলি আওৰাই শিল্পীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত বিচাৰি ন্যায়ৰ দাবীৰে যোৰহাটৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল যোৰহাট জিলা ছাত্র সন্থা, শিল্পী সমাজৰ উপৰি জুবিনৰ বন্ধুবৰ্গ । সংগীত পৰিচালক,গীতিকাৰ আৰু চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক জয়ন্ত নাথে কয়,"মৰমৰ শিল্পী গৰাকীৰ মৃত্যুত অসমবাসী মৰ্মাহত । এতিয়া সকলোৱে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ উচিত ন্যায় বিচাৰিছে । অসমৰ শিল্পী সমাজে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত বিচাৰি চি আই ডি কাৰ্যালয়ত আবেদন দিছে । এই আবেদনত যোৰহাটৰ শিল্পী সমাজেও চহী কৰি পঠাইছে । জুবিনৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰে সাঙোৰ খোৱা মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা,নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক শ্যামকানু মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক । শুনা গৈছে শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা অসমতে আছে ? যদি আছে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই ? জুবিনৰ মৃত্যুত যেন ৰহস্য আছে সেয়া সকলোৱে জানিছে । সেয়েহে জুবিনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি দোষীক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰি ন্যায় দিয়ক, তেতিয়াহে অসমবাসী ক্ষান্ত হ'ব । "

