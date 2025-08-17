ETV Bharat / state

আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ত অৱসৰী শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিৰোধিতা আছুৰ - GOVERNMENT MODEL COLLEGE

৯ টাকৈ শিক্ষক সংগঠনৰে বিশেষ বৈঠক আছুৰ । সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ দাবী ।

আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য (ETV Bharat Assam (File Photo))
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 17, 2025 at 9:17 PM IST

গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়সমূহত অৱসৰী শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ বিৰোধিতা আছুৰ । শৈক্ষিক ক্ষেত্রত ৰাজ্য় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এই সিদ্ধান্তকলৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে আছু । শিক্ষিত নিবনুৱাই চাকৰিৰ বাবে হাবাথুৰি খোৱাৰ সময়তে চৰকাৰে আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়সমূহত অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ পুনৰ দাবী জনাইছে ।

৯টাকৈ শিক্ষক সংগঠনৰে বিশেষ বৈঠক আছুৰ :

দেওবাৰে ৰাজ্যৰ ৯টাকৈ শিক্ষক সংগঠনৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা(আছু)ৰ বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এই বৈঠকত সৰ্বসন্মত ক্ৰমে গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ । বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "ৰাজ্য চৰকাৰে শিক্ষিত নিৱনুৱা যুৱক- যুৱতীক ৰামটাঙোন শোধাই অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক নিযুক্তি সিদ্ধান্তৰ আজিৰ সভাই বিৰোধিতা কৰিছো । সভাই ঐক্যবদ্ধভাৱে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰি প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবে দাবী জনাইছো । চৰকাৰে হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক- যুৱতীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলিব নোৱাৰিব ।"

আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য (ETV Bharat Assam)

অৱসৰী শিক্ষক নিযুক্তিৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিব লাগিব :

আনহাতে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ত ৫০% অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক নিযুক্তি দিব বিচৰা সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছো । চৰকাৰে অৱসৰী শিক্ষক নিযুক্তিৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিব লাগিব ।" আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ত সহযোগী অধ্যাপকৰ পদ সৃষ্টি কৰক আৰু সেই পদসমূহত শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক নিযুক্তি দিয়াৰ তেওঁ দাবী জনায় লগতে কয়, "যদি অৱসৰী শিক্ষকৰ অভিজ্ঞতা অপৰিহাৰ্য বুলি চৰকাৰে ভাবে, তেন্তে মেণ্টৰ বা গেষ্ট ফেকাল্টি হিচাপে নিযুক্তি দিয়ক । QAC বা NAAC ৰ কাম কাজৰ বাবে বিশেষ শৈক্ষিক বিষয়া নিযুক্তি দিয়ক ।"

এই বৈঠকত প্ৰবেজন পদ্ধতিৰে শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক অপ্ৰয়োজনীয় আখ্যা দি আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ত নতুনকৈ নিযুক্তি লাভ কৰা শিক্ষকৰ তিনি বছৰীয়া প্ৰবেজনৰ সলনি UGC ৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি দৰমহা আৰু স্থায়ী নিযুক্তিৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আছুই দাবী জনায় । এই সকলো সিদ্ধান্ত আজি ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে আছুৰ সভাপৰিগৰাকীয়ে ।

