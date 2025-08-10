গুৱাহাটী: কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্ণকালীন প্ৰশিক্ষণৰ বাবে অসমৰ ২৬ গৰাকী আৰু উত্তৰ পূবৰ বাকী ৰাজ্যৰ পৰা ১৪ গৰাকী অৰ্থাৎ মুঠ ৪০ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই । প্ৰত্যাশা প্ৰকল্পৰ অধীনত আছুৱে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক এই সহায় আগবঢ়াব ।
প্ৰশিক্ষণৰ সকলো খৰচ বহন কৰাৰ লগতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক জলপানিও আগবঢ়াব আছুৱে । প্ৰকল্পৰ অধীনত ইতিমধ্যে উত্তৰ পূবৰ ৪০ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী বাছনিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
তাৰ অংশ হিচাপে দেওবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰয়েল গ্লোবেল বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এক বাছনি পৰীক্ষা । এই পৰীক্ষাত ৩০০ তকৈও অধিক আবেদনকাৰীয়ে অৱতীৰ্ণ হয় । তাৰে ৪০ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক দিল্লীত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিবলৈ পঠিওৱা হ'ব ।
এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই বৰ্ষৰ পৰা অসমত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ এক পৰিৱেশ গঢ়িবলৈ আৰু অসমৰ পৰা এচাম দক্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰত্যাশা শীৰ্ষক এক প্ৰকল্প হাতত লৈছোঁ । এতিয়াৰ পৰা প্ৰতি বছৰে আমি অসমৰ পৰা ২৬ জন শিক্ষাৰ্থী আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আন ৭ ৰাজ্যৰ পৰা দুজন দুজনকৈ মুঠ ৪০ জন শিক্ষাৰ্থীক প্ৰতি বছৰে কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ অসামৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । এই বৰ্ষৰ বাবে আমি নেক্স আইএএছ (NEXT IAS) নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছোঁ । তেওঁলোকৰ তত্বাৱধানত এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত ৫১৬ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীযে এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে আবেদন কৰিছিল । আজি প্ৰায় ৩০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীযে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে । ইয়াত উত্তীৰ্ণ হোৱা ৫২ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব মৌখিক পৰীক্ষা । আজি ৰয়েল গ্লোবেল বিশ্ববিদ্যালয়ত ১৩ টা শ্ৰেণীকোঠাত ৩০ গৰাকী পৰীক্ষকৰ উপস্থিতিত এই গোটেই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । আশা কৰিছোঁ এই প্ৰচেষ্টা প্ৰত্যাশাৰ দ্বাৰাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ দক্ষ অসমীয়া প্ৰশাসনিক বিষয়া সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।"
সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰি উৎপল শৰ্মাই কয়, "সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৱেবছাইট 'www.aasu.org.in'ৰ জৰিয়তে আমি এই পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন মুকলি কৰি দিছিলো । এই ৱেবছাইটত আবেদন কৰি আজি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে । ইয়াৰ পিছতে মৌখিক পৰীক্ষাৰ বাবে কোন কোন বাছনি হয় ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা হ'ব । ইয়াৰ উপৰিও সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সামাজিক মাধ্যমটো ফলাফল প্ৰকাশ কৰা হ'ব । ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম ভাগৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে দিল্লীত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব । দিল্লীত প্ৰশিক্ষণ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক নামভৰ্তি আৰু শিক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ খৰচৰ লগতে মাহে ১২ হাজাৰ টকাকৈ এক জলপানি প্ৰদান কৰাৰো ব্যাৱস্থা কৰিছোঁ ।"
