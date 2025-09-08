গুৱাহাটী, তেজপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত এখনকৈ আসন বিচাৰিলে আছুৱে
বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিৰাজি অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবী আছুৰ ৷ গুৱাহাটী, তেজপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত আসন স্থাপনৰ আহ্বান ।
গুৱাহাটী: বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ আজি জন্ম শতবাৰ্ষিকী । ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনে এইগৰাকী মহান শিল্পীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰিছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ । ৰাজ্যজুৰি গুঞ্জৰিত হৈছে অসমীয়া জাতিৰ আমঠুৰ শিল্পীগৰাকীৰ গীত আৰু কবিতা ৷
ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবার্ষিকীক লৈ সমগ্র ৰাজ্যতে এক উলহ-মালহ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে জন্ম শতবার্ষিকীক সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰিছে । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা( আছু)ই দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে ভূপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে । তদুপৰি অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত ৰাইজে 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীতটি পৰিৱেশন কৰে ।
সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "ভূপেন দাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী বছৰজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হ'ব । আজি এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পৰাই চৰকাৰলৈ কেইবাটাও দাবী জনাও । বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিৰাজি অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ, গুৱাহাটী, তেজপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত এখনকৈ আসন স্থাপন কৰিব লাগে । তদুপৰি ভাৰতবৰ্ষৰ মূল বিশ্ববিদ্যালয়ত ভূপেন দাৰ নামত আসন সৃষ্টি কৰা, ভূপেন দাৰ নামত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰা, ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত ভাৰতবৰ্ষত এখন ৰে’লৰ প্ৰৱৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । গুৱাহাটী ৰে'ল টাৰ্মিনেল ভূপেন দাৰ নামত নামাকৰণ, সমাধিক্ষেত্ৰ আহল-বহল কৰিব লাগে ।"
আছুৰ সৈতে ভূপেন হাজৰিকাৰ সম্পৰ্ক আছিল অন্তৰৰ :
সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "আছুৰ সৈতে ভূপেন হাজৰিকাৰ অন্তৰৰ সম্পৰ্ক আছিল । জীৱিত কালৰে পৰা আছুৱে তেওঁৰ জন্মদিন উদযাপন কৰি আহিছে । বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন পৰা হ'ব । আজি আছুৰ আহ্বান মৰ্মে প্ৰতিখন জিলাতে ভূপেন হাজৰিকৰালৈ ১০০ গৰাকীয়ে 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীতটি পৰিৱেশন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব । 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীতটি সৃষ্টিৰ এক পটভূমি আছে । ভূপেন হাজৰিকাই ভাষা আন্দোলনৰ সময়ত এই গীতটি ৰচনা কৰি মানৱতাৰ বাৰ্তা দিছিল । তেওঁ জীৱনটোত অসমীয়া জাতিক বুকুৰ মাজত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল । তেওঁক জীয়াই ৰাখিবলৈ আৰু কৰণীয় আছে । "
ইপিনে, আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে কয়, "ভূপেন দাক জীয়াই ৰাখিব লাগিব । জাতীয় জীৱনৰ সাহস ভূপেন দা । ভূপেন দাক তিনিটা B ৰে জীয়াই ৰাখিব লাগিব । বিহু, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ভূপেন হাজৰিকা। "
উল্লেখ্য যে আছুৱে দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত সন্ধিয়া ১০০ গছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে উদ্দীপনা শীৰ্ষক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব । এই অনুষ্ঠানটোত মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰিব ।