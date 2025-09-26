ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্রত হোৱা গাফিলতি জাতীয় অপৰাধ, তাৰ বাবে শাস্তি পাব লাগিব: আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা

জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি আছুৱে বাহিৰ কৰিব ৰাজ্যজুৰি মমশিখা সমদল । শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাটো চৰকাৰখনৰ বিফলতা আখ্যা ।

AASU demand an impartial investigation into the death of Zubeen Garg
ন্যায় বিচাৰি আছুৱে বাহিৰ কৰিব ৰাজ্যজুৰি মমশিখা সমদল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2025 at 8:02 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি শুকুৰবাৰে ৰাজ্যজুৰি সদৌ অসম ছাত্র সন্থা চমুকৈ আছুৱে মমশিখা সমদল কৰিব । বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ শ্বহীদ ন্যাসত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা সদৰী কৰে আছু নেতৃত্বই ।

সংবাদমেলত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত আমি সকলো বুজাব নোৱাৰাকৈ মৰ্মাহত হৈ আছো । আমাৰ দুখ দুগুনে বৃদ্ধি কৰিছে শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুকলৈ সৃষ্টি হোৱা ৰহস্যই । শিল্পীগৰাকীৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুক ৰাইজে মানি ল'ব পৰা নাই । সকলোৱে তদন্ত আৰু ন্যায়ৰ দাবী কৰিছোঁ । ছাত্র সন্থায়ো ন্যায়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীলৈ পত্র প্ৰেৰণ কৰিছো । নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব লাগে ।"

ন্যায় বিচাৰি আছুৱে বাহিৰ কৰিব ৰাজ্যজুৰি মমশিখা সমদল (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ নিৰপেক্ষ আৰু ক্ষীপ্ৰ তদন্ত দাবী কৰি তেওঁ কয়, "আছুৱে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি মমশিখা সমদল বাহিৰ কৰিব । আমি সকলো ৰাইজৰ অংশ গ্ৰহণ কামনা কৰিছো । আমি পৰিস্থিতিৰ সংবেদনশীলতা বুজি পাওঁ । যাৰ বাবে মমশিখা সমদল কৰা হ'ব । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত নিৰপেক্ষ আৰু ক্ষীপ্ৰ নহ'লে অসমৰ মানুহে চৰকাৰখনক ক্ষমা নকৰিব আৰু পৰিস্থিতি অধিক বেয়া হ'ব । এই কথা চৰকাৰে জনা উচিত ।"

শৰ্মাই উল্লেখ কৰে, "আমি আগৰ পৰাই কৈ আহিছো যে ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ যতন আৰু দায়িত্ব লোৱাটো অনুষ্ঠানৰ আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত আৰু মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা প্ৰমুখ্যে লগত যোৱাসকলৰ নৈতিক দায়িত্বই নহয় জাতীয় দায়িত্ব আছিল । কাৰণ জুবিন গাৰ্গ অসমৰ জাতীয় সম্পদ । তেওঁৰ যতন লোৱাত গাফিলতি কৰাটো এটা জাতিদ্ৰোহ তথা জাতীয় অপৰাধ । তাৰ বাবে শাস্তি পাব লাগিব ।"

পুনৰ উৎপল শৰ্মাই কয়, "আমি আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সাত দিন হৈ যোৱাৰ পাছতো কিয় শ্যামকানু মহন্ত আৰু মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই ? শ্যামকানু মহন্তই জুবিন গাৰ্গৰ নামত মাৰ্কেটিং চলাই আছিল । এই লোকজনক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই । এই প্ৰশ্নটোৰ আমাক উত্তৰ লাগে । চৰকাৰৰ সদিচ্ছা থকা হ'লে ইমানদিনে শ্যামকানু মহন্ত গ্ৰেপ্তাৰ হ'লহেতেন। তেওঁক কিয় পলাতক ঘোষণা কৰা হোৱা নাই । তথ্য নোহোৱা কৰি সুবিধাজনক স্থানত আত্মগোপন কৰাৰ সুবিধা দি থকা হৈছে নেকি ? ’’

ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিফলতাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাটো চৰকাৰখনৰ বিফলতা । অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব । শ‍্যামকানু মহন্তই পাতি থকা নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত অসম চৰকাৰে লাখ লাখ টকাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰে । চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহে পুঁজি দিয়ে। ড'নাৰ মন্ত্রনালয়ে দিয়ে । চৰকাৰে এটা কথা ৰাজহুৱা কৰিব লাগে যে শ্যামকানু মহন্তৰ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ নামত বিগত বৰ্ষসমূহত চৰকাৰে কিমান টকা দিলে । কিমান বিনিয়োগ আহিল । তাৰ এখন শ্বেতপত্র প্ৰকাশ হ'ব লাগে । চৰকাৰী পুঁজি নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ নামত ক'ত কেনেকৈ ব্যয় কৰিলে তাৰো তদন্ত হ'ব লাগে ।"

তদন্তৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "চৰকাৰে এছ আই টি গঠন কৰি দিছে আৰু এছ আই টিয়ে তদন্ত কৰিব । কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে মানুহৰ গাফিলতিৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হ'ল নেকি তাৰ এটা তদন্ত হ'ব লাগে । তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই ঘটনাত অৰ্থনৈতিক অপৰাধ জড়িত আছে নেকি তাৰো এটা তদন্ত হ'ব লাগিব । মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ জুবিন গাৰ্গক তেওঁৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰাটো আছিল তেওঁৰ কাম । জুবিন গাৰ্গক পানীত নমাত বাধা দিয়াটো তেওঁৰ দায়িত্ব আছিল । এই দায়িত্ব পালনত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে তেওঁ শাস্তি পাব লাগিব ।"

শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক অসমৰ জাতীয় শত্ৰু আখ্যা দি আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "তেওঁলোকক অসমৰ মানুহে ক্ষমা নকৰে । সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ সম্পত্তিৰ তদন্ত কৰিব লাগিব । জুবিন গাৰ্গৰ লগত সেই সময়ত থকা বহুজনৰ বিভিন্ন স্ক্ৰীনচৰ্ট ভাইৰেল হৈ আছে । সেইসকলৰ কিয় সোধপোচ কৰা হোৱা নাই ।"

তেওঁ লগতে কয়, "জুবিন গাৰ্গে তিনিটা দশক ধৰি দিন-ৰাতি কষ্ট কৰি উপাৰ্জন কৰা প্ৰতিটো ধন তেখেতৰ পত্নী তথা পৰিয়ালে পাব লাগে । জুবিন গাৰ্গ মনৰ ধনী আছিল । কাক তেখেতে সহায় কৰা নাই। আমি নিবিচাৰো যে জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীয়ে শুনা প্ৰতিটো সংগীতৰ লাভ এই সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা বোলা অভদ্ৰ, অপদাৰ্থ, অশিষ্টাচাৰী মানুহজনৰ বিলাসীতাৰ বাবে খৰচ হওক । সেই বাবে তদন্ত পানী নসৰকা হ'ব লাগিব । ছিংগাপুৰৰ অসম এছোচিয়েশ্যনৰ জুবিন গাৰ্গৰ লগত সেই সময়ত থকা লোকসকলকো তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগিব । এছ আই টি তালৈ যাব পাৰিব নে নাই তাৰ আমাক উত্তৰ লাগে । আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে ন্যায় পাব নে নাই তাৰ উত্তৰ আমাক লাগে ।"

শৰ্মাই লগতে কয়, "অসমৰ মানুহৰ ধৈৰ্য্যৰ এটা সীমা আছে । সেই সীমাটোৰ সৈতে কোনেও নেখেলা ভাল । ছিংগাপুৰৰ অসম এছোচিয়েশ্যনৰ সেইসকলক ইয়ালৈ চোঁচৰাই আনি তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰক । তাত জুবিন গাৰ্গক গাহৰি মাংস আৰু মদ খোৱাই সাগৰত নামিবলৈ দি নিজে এজনো নামি নগ'ল । জুবিন গাৰ্গ ডুবি থকা সময়ত ভিডিঅ' কৰি থাকিল । সেইসকলো জাতীয় শত্ৰু । এই অবহেলাৰ শাস্তি পাবই লাগিব । শ্যামকানু মহন্তই অসমৰ জাতীয় সম্পদ লগত লৈ গৈছিল । এই অবহেলাৰ বাবে তেওঁ শাস্তি পাবই লাগিব । আমি আন্দোলন কৰিব বিচৰা নাই । আমি সংবেদনশীলতা ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছো। ন্যায়ৰ বাবে আৰু ৰ'ব নোৱাৰি ।"

ভাইৰেল হৈ থকা ভিডিঅ' ক্লিপসমূহৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "এই যে ভিডিঅ' বোৰ আহি আছে । অসমৰ জাতীয় সম্পদ এটা হেৰাই গৈছে আৰু বেৱ ছিৰিজ পাইছে নেকি এইখন । এটা এটা ভিডিঅ' এটা এটা সময়ৰ মূৰে মূৰে এৰি আছে । এই ভিডিঅ'বোৰৰ উৎস কি তাৰো তদন্ত হ'ব লাগে । এই ভিডিঅ'বোৰ এৰি ভিউজ বিচৰা মানুহবোৰকো তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে । জাতিটোৰ সংকটৰ সময়ত নিজৰ বেপাৰৰ কথা চিন্তা কৰা এই সকলো লোককে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে । শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আমি দাবী জনাইছো ।"

সংবাদমেলত আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে কয়, ‘‘সকলোকে জেৰা কৰিব লাগে, ছিংগাপুৰৰ অসমীয়াকেইটা জাতিদ্ৰোহী । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে শ্যামকানু মহন্তৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক ভাল নহয়, তেন্তে চৰকাৰে উত্তৰ দিয়ক ২০২১চনৰ পৰা শ্যামকানু মহন্তৰ অনুষ্ঠানক কিমান টকা দিলে । সঞ্জীৱ নাৰায়ণক কিয় এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে মতা নাই । ‘ক্ষমা নাই দয়া নাই’ নীতি কিয় প্ৰযোজ্য কৰা নাই চৰকাৰে ।"

সংবাদমেলত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভটাচাৰ্যই কয়, "অসমৰ হীৰাৰ টুকুৰাটোৰ দায়িত্ব ছিংগাপুৰৰ অসমীয়া কেইজনৰ আছিল, সিহঁত প্ৰথম দায়ী । ডাবল ইঞ্জিনৰ বিজেপি চৰকাৰে আটাইকেইটা অভিযুক্তক ধৰি আনক । অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত হ'বই লাগিব । দোষীয়ে শাস্তি পাবই লাগিব । আমি ক্ষান্ত নাথাকো । শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক কিয় পলাতক ঘোষণা কৰা নাই আৰক্ষীয়ে । আমি ন্যায় পাবই লাগিব ।"

লগতে পঢ়ক: জুবিন মোৰ কাৰণে মাত্ৰ এটা পণ্য সামগ্ৰী: শ্যামকানুৰ বিৰুদ্ধে সৃজনী ভাস্ব মহন্তৰ বিস্ফোৰণ

যেন নিৰ্বাচনী ভাষণহে ! এসপ্তাহৰ মূৰত গাঁতৰ পৰা মাত দিছে শ্যামকানু মহন্তই: শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ...

For All Latest Updates

TAGGED:

AASU ON ZUBEEN DEATH CONTROVERSYZUBEEN GARGSHYAMKANU MAHANTAইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN DEATH CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.