এয়া স্বৈৰতন্ত্ৰ, এয়া গণতন্ত্ৰৰ অপমৃত্যুৰ লক্ষণ; কোচ ৰাজবংশী প্ৰতিবাদীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ আক্ৰমণক গৰিহণা আছুৰ

এয়া স্বৈৰতন্ত্ৰ, এয়া গণতন্ত্ৰৰ অপমৃত্যুৰ লক্ষণ; কোচ ৰাজবংশী প্ৰতিবাদীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ আক্ৰমণক গৰিহণা আছুৰ
বৃহস্পতিবাৰে মৰিগাঁৱত উপস্থিত হৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শর্মাই আক্ৰাছুৰ কৰ্মীৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীৰ নিৰ্মম লাঠীচালনাক বৰ্বৰ আখ্যা দি তীব্র ভাষাৰে সমালোচনা কৰে।
Published : September 11, 2025 at 9:00 PM IST
মৰিগাঁও : কোচ ৰাজবংশীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত উলিওৱা প্ৰতিবাদী সমদলত আৰক্ষীৰ নিৰ্মম আক্ৰমণৰ গৰিহণা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ । সকলোৰে জ্ঞাত যে, ১০ ছেপ্টেম্বৰ, বুধবাৰে জনজাতিকৰণৰ দাবীত ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিছিল কোঁচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা আৰু স্থানীয় ৰাইজে ।
প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ সংগঠন আৰু ৰাইজক প্ৰতিহত কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিছিল আৰক্ষী প্ৰশাসনে । তাৰ পিছতেই বৃহস্পতিবাৰে মৰিগাঁৱত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ।
তেওঁ কয়, "নিজৰ অধিকাৰৰ দাবীত গণতান্ত্ৰিক শান্তিপূৰ্ণ সংগ্ৰাম কৰা কোচ ৰাজবংশী সকলৰ ওপৰত যি ধৰণৰ বৰ্বৰ অত্যাচাৰ চৰকাৰে চলাইছে, সেয়া কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয় । গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছো ।"
লগতে তেওঁ কয়, "এয়া স্বৈৰতন্ত্ৰ, এয়া গণতন্ত্ৰৰ অপমৃত্যুৰ লক্ষণ ৷ অহিংসা শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে এই ধৰণৰ বৰ্বৰতা চলায় । সেয়া কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয় । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিমানেই খিলঞ্জীয়া প্ৰীতি নেদেখুৱাক কিয়, তথাপিও তেওঁলোকৰ অবৈধ হিন্দুসকলৰ বাংলাদেশীৰ প্ৰতিহে দৰদ বেছি ৷ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰেই বাৰে বাৰে সেই কথা প্ৰমাণ কৰে ।"
অসমখন আজি শান্তি পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কোনোধৰণৰ পৰিৱেশ নাইকিয়া হৈছে । গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যৰ চৰকাৰখনে পাহৰি গৈছে যে ইয়াত ৰাজতন্ত চলি থকা নাই, প্ৰতিবাদৰ বৰ্বৰতা কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি আছুৰ সভাপতিগৰাকীযে মন্তব্য কৰে ।
লগতে আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে উক্ত ঘটনাৰ পিছতে দুগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বন কৰি তদন্তৰ ঘোষণা ঘোষণাতে সীমাবদ্ধ নাথাকে, সেই কথা উল্লেখ কৰি তদন্তত যাতে পানী নসৰকা হয় তাৰ কামনা কৰে ৷ যিমানেই বিয়াগোম বিষয়া নহওক কিয় যাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁলোকক বিচাৰ আওতালৈ আনি তেওঁলোকক শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি দাবী কৰে বুলি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মায়ে ।