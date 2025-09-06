কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি ওলাইছে দল-সংগঠন; ৰাজ্যজুৰি জনতাৰ গৰ্জন

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি ওলাইছে দল-সংগঠন; ৰাজ্যজুৰি জনতাৰ গৰ্জন
কা বাতিল দাবীত ৰাজ্যজুৰি জোঁৰ সমদল ।
Published : September 6, 2025 at 10:22 PM IST
গুৱাহাটী : ইমিগ্ৰেচন আৰু বিদেশী (ৰেহাই) আদেশ ২০২৫ৰ যোগেদি ২০২৪ৰ ৩১ ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত অহা অ-মুছলমান বিদেশীক আদৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাননী কৰাক লৈ জ্বলি উঠিছে অসম । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি ওলাই আহিছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থা, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদ, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি তথা ৰাজ্যৰ বিজেপি বিৰোধী প্রায় সকলে ৰাজনৈতিক দল ।
জাতীয় সংগঠন-বিৰোধীৰ গৰ্জনত তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যত । কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অভিবাসন আৰু বিদেশী (ৰেহাই) আদেশ ২০২৫ আৰু 'কা' বাতিলৰ দাবীত শনিবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদে পৃথকে পৃথকে জোঁৰ সমদল উলিয়ায় ।
''কা আমি নামোনো, কা বাতিল কৰক, জয় আই অসম, বিজেপি চৰকাৰ হুচিয়াৰ, দিল্লী দিছপুৰ হুচিয়াৰ, বিজেপি চৰকাৰ গ' বেক, কা আমি নুবুজো'' আদি শ্ল'গান দি জোৰ লৈ প্ৰতিবাদ কৰে । অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদে সমগ্ৰ অসমজুৰি অগ্নিশিখা সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
সমগ্ৰ অসমৰ ৰাজপথত পৰিষদৰ নেতা কৰ্মীসকলে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অভিবাসন আৰু বিদেশী আদেশ বাতিল কৰক, কা বাতিল কৰক, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ হায় হায়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হুচিয়াৰ, অসম চৰকাৰ হায় হায় আদি বিভিন্ন ধ্বনি দি ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে ।
এই অগ্নিশিখা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সমিতিৰ সভাপতি পলাশ চাংমাই আৰু সাধাৰণ সম্পাদক বিজন বায়নে কয়, ''ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ এই অন্যায় আমি কাহানিও সহ্য নকৰো । অসমীয়া জাতি বিদ্বেষী তথা অসাংবিধানিক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কা (CAA) গৃহীত হোৱাৰ পিছত অস্তিত্বৰ সংকটত থকা অসমীয়া জাতি অসমত নিঃশেষ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । এই অভিবাসনখন বলবৎ হ'লে বিদেশৰ লোকে ব্যাপকভাৱে ভাৰতত নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াৰ ফলত অসমৰ জনবিন্যাসৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হ'ব । লগতে অসমত বঙালী ভাষী লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব ।''
''ইতিমধ্যে অস্তিত্বৰ সংকটত থকা অসমীয়া জাতিটো চিৰদিনৰ বাবে নিঃশেষ হ'ব । ভাৰতৰ অধিকাংশ ৰাজ্য ভাষাৰ ভিত্তিত গঠিত । অসমো ভাষাৰ ভিত্তিত গঠন হোৱা এখন ৰাজ্য । আনকি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটো ভাষাৰ ভিত্তিত গঠন হৈছে । এই অধিসূচনা বলবৎ হ'লে তাৎক্ষণিকভাৱে ভাষাৰ গৰিষ্ঠতাৰ ভিত্তিত অসম এখন বঙালী ভাষা প্ৰধান ৰাজ্য হ'ব । এনে এক ভয়াৱহ ভবিষ্যতৰ আশংকা কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদ, অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন তথা অসমৰ সকলো থলুৱা খিলঞ্জীয়া ৰাইজে এই জাতি ধংসী আইনৰ বিৰোধীতা কৰি অসমীয়া জাতি বিদ্বেষী আইনখন গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে বাতিলৰ দাবী জনাই আহিছে ।'' তেওঁলোকে কয় ।
লগতে কয়, ''অভিবাসন আৰু বিদেশী আইনৰ অধীনত যি আদেশ জাৰি কৰিছে । সেয়া কা আইনৰ অন্য এক ৰূপ । ইয়াৰ দ্বাৰা জাতিৰ পৰিকাঠামো তচনচ হৈ যাব । এই লৈ সমগ্ৰ অসমজুৰি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম । চৰকাৰ প্ৰশাসনে আমাক বাধা দি কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে ।''
আনহাতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু ফুকনে কয়, "এই আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে কা বাতিল নোহোৱাকৈ এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিব ।''