ETV Bharat / state

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি ওলাইছে দল-সংগঠন; ৰাজ্যজুৰি জনতাৰ গৰ্জন

কা বাতিল দাবীত ৰাজ্যজুৰি জোঁৰ সমদল ।

Stages torch rally across Assam
কা বাতিল দাবীত ৰাজ্যজুৰি জোঁৰ সমদল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 6, 2025 at 10:22 PM IST

4 Min Read

গুৱাহাটী : ইমিগ্ৰেচন আৰু বিদেশী (ৰেহাই) আদেশ ২০২৫ৰ যোগেদি ২০২৪ৰ ৩১ ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত অহা অ-মুছলমান বিদেশীক আদৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাননী কৰাক লৈ জ্বলি উঠিছে অসম । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি ওলাই আহিছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থা, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদ, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি তথা ৰাজ্যৰ বিজেপি বিৰোধী প্রায় সকলে ৰাজনৈতিক দল ।

জাতীয় সংগঠন-বিৰোধীৰ গৰ্জনত তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যত । কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অভিবাসন আৰু বিদেশী (ৰেহাই) আদেশ ২০২৫ আৰু 'কা' বাতিলৰ দাবীত শনিবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদে পৃথকে পৃথকে জোঁৰ সমদল উলিয়ায় ।

Stages torch rally across Assam
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দল-সংগঠনৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

''কা আমি নামোনো, কা বাতিল কৰক, জয় আই অসম, বিজেপি চৰকাৰ হুচিয়াৰ, দিল্লী দিছপুৰ হুচিয়াৰ, বিজেপি চৰকাৰ গ' বেক, কা আমি নুবুজো'' আদি শ্ল'গান দি জোৰ লৈ প্ৰতিবাদ কৰে । অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদে সমগ্ৰ অসমজুৰি অগ্নিশিখা সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

Stages torch rally across Assam
কা বাতিল দাবীত প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

সমগ্ৰ অসমৰ ৰাজপথত পৰিষদৰ নেতা কৰ্মীসকলে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অভিবাসন আৰু বিদেশী আদেশ বাতিল কৰক, কা বাতিল কৰক, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ হায় হায়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হুচিয়াৰ, অসম চৰকাৰ হায় হায় আদি বিভিন্ন ধ্বনি দি ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে ।

Stages torch rally across Assam
কা বাতিল দাবীত ৰাজ্যজুৰি জোঁৰ সমদল (ETV Bharat Assam)

এই অগ্নিশিখা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সমিতিৰ সভাপতি পলাশ চাংমাই আৰু সাধাৰণ সম্পাদক বিজন বায়নে কয়, ''ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ এই অন্যায় আমি কাহানিও সহ্য নকৰো । অসমীয়া জাতি বিদ্বেষী তথা অসাংবিধানিক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কা (CAA) গৃহীত হোৱাৰ পিছত অস্তিত্বৰ সংকটত থকা অসমীয়া জাতি অসমত নিঃশেষ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । এই অভিবাসনখন বলবৎ হ'লে বিদেশৰ লোকে ব্যাপকভাৱে ভাৰতত নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াৰ ফলত অসমৰ জনবিন্যাসৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হ'ব । লগতে অসমত বঙালী ভাষী লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব ।''

Stages torch rally across Assam
কা বাতিল দাবীত ৰাজ্যজুৰি জোঁৰ সমদল (ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক : চৰকাৰক কঠোৰ বাৰ্তা দিবলৈ হাতত জোঁৰ লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ

লগতে পঢ়ক : ‘‘ঐ ৰজাঘৰীয়া হুঁচিয়াৰ’’- চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত সৰুপথাৰত বৃহৎ জোঁৰ সমদল

''ইতিমধ্যে অস্তিত্বৰ সংকটত থকা অসমীয়া জাতিটো চিৰদিনৰ বাবে নিঃশেষ হ'ব । ভাৰতৰ অধিকাংশ ৰাজ্য ভাষাৰ ভিত্তিত গঠিত । অসমো ভাষাৰ ভিত্তিত গঠন হোৱা এখন ৰাজ্য । আনকি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটো ভাষাৰ ভিত্তিত গঠন হৈছে । এই অধিসূচনা বলবৎ হ'লে তাৎক্ষণিকভাৱে ভাষাৰ গৰিষ্ঠতাৰ ভিত্তিত অসম এখন বঙালী ভাষা প্ৰধান ৰাজ্য হ'ব । এনে এক ভয়াৱহ ভবিষ্যতৰ আশংকা কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদ, অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন তথা অসমৰ সকলো থলুৱা খিলঞ্জীয়া ৰাইজে এই জাতি ধংসী আইনৰ বিৰোধীতা কৰি অসমীয়া জাতি বিদ্বেষী আইনখন গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে বাতিলৰ দাবী জনাই আহিছে ।'' তেওঁলোকে কয় ।

Stages torch rally across Assam
কা বাতিল দাবীত ৰাজ্যজুৰি জোঁৰ সমদল (ETV Bharat Assam)

লগতে কয়, ''অভিবাসন আৰু বিদেশী আইনৰ অধীনত যি আদেশ জাৰি কৰিছে । সেয়া কা আইনৰ অন্য এক ৰূপ । ইয়াৰ দ্বাৰা জাতিৰ পৰিকাঠামো তচনচ হৈ যাব । এই লৈ সমগ্ৰ অসমজুৰি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম । চৰকাৰ প্ৰশাসনে আমাক বাধা দি কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে ।''

Stages torch rally across Assam
কা বাতিল দাবীত প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু ফুকনে কয়, "এই আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে কা বাতিল নোহোৱাকৈ এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিব ।''

লগতে পঢ়ক : আন দেশৰ হিন্দুসকল ভাৰতলৈ নাহিলে ক’লৈ যাব: দিলীপ শইকীয়া

লগতে পঢ়ক : অসমত অসম চুক্তিৰ আধাৰত বিদেশী বিতাড়ন হ'ব লাগিব, বিকল্প নাই : আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা

For All Latest Updates

TAGGED:

জোঁৰ সমদলPROTEST IN ASSAMইটিভি ভাৰত অসমPROTEST AGAINST CAASTAGES TORCH RALLY ACROSS ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.