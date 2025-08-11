ETV Bharat / state

উচ্ছেদ বন্ধ-পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীত আমছুৰ গণ বিক্ষোভ - AAMSU PROTEST

মিঞা, সন্দেহজনক নাগৰিক শব্দ ব্য়ৱহাৰ নকৰিবলৈ উজনিৰ ৰাইজক আহ্বান আমছুৰ ।

AAMSU PROTEST IN BILASHIPARA
আমছু সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2025 at 7:29 PM IST

5 Min Read

বিলাসীপাৰা: অমানৱীয় উচ্ছেদ বন্ধ আৰু উচ্ছেদিতক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীত আমছুৰ গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী । কেৱল সেয়াই নহয়, এই গণ বিক্ষোভতেই আমছুৰ নেতৃত্বই সন্দেহজনক নাগৰিক আৰু মিঞাৰ নামত ভাৰতীয় নাগৰিকক অমানৱীয় কাৰ্য সংঘটিত নকৰিবলৈ আহ্বান জনালে উজনি অসমৰ সকলো দল-সংগঠনৰ লগতে ৰাইজক । সন্দেহজনক নাগৰিক আৰু অবৈধ বাংলাদেশীৰ নামত কেৱল ৰাজনীতিহে কৰা হৈছে বুলি ক্ষোভ উজাৰিলে আমছুৱে ।

মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কিয় নাটক কৰা বুলি ক'লে আমছুৱে ?

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দক্ষিণ শালমাৰাৰ লোকক অস্ত্ৰ প্ৰদান কিয় কৰিব লাগে সেই সন্দৰ্ভত কালি কৰা মন্তব্য়ত সাংবাদিকে প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচৰাত আমছু সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে কয়,"মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে দক্ষিণ শালমাৰা যোৱা নাই নেকি ? দক্ষিণ শালমাৰাত আয়ুক্ত,আৰক্ষী অধীক্ষক নাথাকে নেকি ? মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ এইবোৰ নাটক । যদি দক্ষিণ শালমাৰাৰ ৰাইজক নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই তাত সেনা, বি এছ এফ লগাই দিয়ক । মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে এইবোৰেৰে নিজৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰিব খুজিছে ।"

আমছু সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ (ETV Bharat Assam)

অস্ত্ৰ তুলি লোৱা জাতিৰ ক্ষতি হৈছে :

তেওঁ পুনৰ কয়, "যি জাতিয়ে অস্ত্ৰ তুলি লৈছে সেই জাতিৰ ক্ষতি হৈছে । কেতিয়াও অস্ত্ৰৰে সমস্য়াৰ সমাধান নহয় । আজিও তাত মন্দিৰ-মছজিদ একেলগে আছে । এইবোৰ নাটক কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে বেছি অসমীয়াত্ব দেখুৱাব খুজিছে । মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে হিন্দু-মুছলমানৰ লগত কাজিয়া লগাই ২০২৬ৰ বৈতৰণী পাৰ হ'ব খুজিছে ।"

অসম ১০০ বছৰতো আগুৱাই যাব নোৱাৰে :

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্য়াহ্বান জনাই আমছু সভাপতিগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "আপুনি অস্ত্ৰ দিব, মই কলম দিম । হিন্দু-মুছলমান বুলি কোনো কথা নাই । কলমৰ জৰিয়তে যদি আগুৱাই নিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে অসম পাঁচখন ৰাজ্য়ৰ ভিতৰত ১০০ বছৰতো আগুৱাই যাব নোৱাৰে । কলম, শিক্ষাৰ পোহৰ, জ্ঞান তথা সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধৰ জৰিয়তে হিন্দু-মুছলমান হিচাপে নহয়, অসমীয়া জাতি হিচাপে যদি অসমখন আগুৱাই নিব নোৱাৰো, ১০০ বছৰ কাম কৰিলেও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাঁচখন ৰাজ্য়ৰ ভিতৰত অসমক আগুৱাই নিব নোৱাৰে ।"

মিঞা, সন্দেহজনক নাগৰিক শব্দ ব্য়ৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান :

তেওঁ উজনি অসমৰ দল-সংগঠনৰ লগতে ৰাইজক আহ্বান জনাই কয়," উজনি অসমলৈ কাম কৰিবলৈ যোৱা লোকসকলক মিঞা, সন্দেহজনক নাগৰিক আদি শব্দ ব্য়ৱহাৰ নকৰিব । তেওঁলোক কোনো বিদেশী নহয় । যদি কোনো বিদেশী আছে উজনি অসমৰ প্ৰত্য়েকটো সংগঠনক মই আহ্বান জনাইছো আপোনালোকে ক'ৰবাত বাংলাদেশী অথবা সন্দেহজনৰ নাগৰিক দেখিলে আমাকো আহ্বান জনাওক, আমিও যাম । আমি আলোচনা কৰিম । কাৰণ এজন মানুহক সন্দেহজনক বুলি ক'লে তেওঁ বাংলাদেশী হৈ নাযায় ।"

AAMSU PROTEST IN BILASHIPARA
আমছু সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ (ETV Bharat Assam)

সকলোৱে সকলো ঠাইলৈ কাম কৰিবলৈ যাব পাৰে বুলি মন্তব্য় কৰি আমছু নেতাগৰাকীয়ে কয়, "কোনোবাই যদি বেয়া কাম কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনক ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব দিয়ক । যদি ক'ৰবাত ১৯৭১ৰ পিচৰ বাংলাদেশী দেখিছে তেতিয়া প্ৰশাসনৰ ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাওক । আমাকো কওক, আমিও সহযোগিতা কৰিম । বাংলাদেশী, বিদেশী, স্বদেশী, মিঞা আদি শব্দক একাকাৰ কৰি বিদেশীৰ সমস্য়াৰ সমাধান নহয় ।"

সংখ্য়ালঘুসকলক টাৰ্গেট কৰিছে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে :

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "২০২৬ৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভয় আছে । ৰাইজক তেওঁ কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পৰা নাই । সেই বাবে সংখ্য়ালঘুসকলক টাৰ্গেট কৰিছে । নিজৰ গাদী ৰক্ষাৰ বাবে কোনো ৰজাই এনে নকৰে যিটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে । ৭-৮ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থী বিদ্য়ালয়ৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে । আমি উচ্ছেদ বিৰোধী নহয় । আজি আদানীক মাটি দিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ ধৰ্মীয় খিলঞ্জীয়া লোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে । মখ্য়মন্ত্ৰীয়ে অসমীয়া জাতিক থানবান কৰি হিন্দু-মুছলমান কৰি মুছলমানসকলক টাৰ্গেট কৰিছে । সেইটো বন্ধ কৰিব লাগে । ভূমিহীন লোকে ভূমি পাব লাগে । উচ্ছেদ কৰা সকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্য়ৱস্থা কৰিব লাগে । ধুবুৰীত যি অধিগ্ৰহণৰ ব্য়ৱস্থা কৰি আছে সেইবাৰ বন্ধ হ'ব লাগে । আজি ধুবুৰীত প্ৰতিবাদ কৰিছো । এই প্ৰতিবাদ নগাঁও আৰু কলিয়াবৰত এই মাহতেই কৰিম ।"

আমছুৰ সভাপতিক আটক :

আজিৰ এই গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আমছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰসহ কেইবাজনো আমছু নেতাক আটক কৰে ।

