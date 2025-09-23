ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যু সহিব নোৱাৰি নিজৰ জীৱন শেষ কৰাৰ চেষ্টা অনুৰাগীৰ

নগাঁৱৰ ব্যক্তিগত নাৰ্ছিংহোমত মৃত্যুৰ সৈতে যুজঁ দিছে অনুৰাগীগৰাকীয়ে ।

A Zubeen Garg fan from Nagaon trying to take his own life
জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য সহিব নোৱাৰি নিজৰ জীৱন শেষ কৰাৰ চেষ্টা অনুৰাগীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 23, 2025 at 10:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : অসমৰ হিয়াৰ আমঠু তথা বিখ্যাত শিল্পী, সংগীত পৰিচালক আৰু অভিনেতা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ শোকে দহিছে ৰাজ্যবাসীক । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ শোকৰ মাজতে নগাঁৱৰ পৰা আহিছে এক দুঃখবৰ ।

প্ৰিয় শিল্পীজনৰ অকাল মৃত্যু সহ্য কৰিব নোৱাৰি তেওঁৰ এজন অনুৰাগীয়ে নিজকে শেষ কৰি দিয়াৰ চেষ্টা কৰে । নগাঁৱৰ কহুৱাতলীৰ এই অনুৰাগীজনে জুবিনৰ শেষকৃত্যৰ পাছতে বিষাক্ত দ্ৰব্য পান কৰি নিজকে শেষ কৰি দিয়াৰ চেষ্টা কৰে । বৰ্তমান তেওঁ নগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ আই চি ইউত মৃত্যু সৈতে যুঁজিছে ।

নগাঁৱৰ কঁহুৱাতলীৰ জুবিন অনুৰাগীগৰাকীৰ আত্মীয় তথা স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰে পৰাই যুৱকজনে গভীৰ মানসিক আঘাত পাইছিল । তেওঁ খোৱা-বোৱা প্ৰায় এৰি দিছিল আৰু শোকত ডুবি আছিল । জুবিনৰ প্ৰতি থকা অপৰিসীম ভক্তিৰ বাবেই এই যুৱকজনে এনে এক চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বুলি জনাইছে আত্মীয় তথা স্থানীয় লোকে ।

বিগত দুই তিনিদিন ধৰি যুৱকজনৰ পৰিয়াল আৰু ওচৰ-চুবুৰীয়াই তেওঁৰ এই মানসিক অৱস্থাৰ কথা লক্ষ্য কৰিছিল, কিন্তু তেওঁৰ এই পদক্ষেপৰ কথা কোনেও আগতীয়াকৈ অনুমান কৰিব পৰা নাছিল ।

A Zubeen Garg fan from Nagaon trying to take his own life
জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য সহিব নোৱাৰি নিজৰ জীৱন শেষ কৰাৰ চেষ্টা অনুৰাগীৰ (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ কেৱল গীত ভালপোৱাই নহয়, জুবিন গাৰ্গৰ ষ্টাইলত কাপোৰ পৰিধান কৰাৰ পৰা আদি কৰি জুবিনৰ প্ৰায় সকলো দিশেই অনুসৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল যুৱকজনে ।

উল্লেখযোগ্য যে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ খবৰে অসম তথা সমগ্ৰ ভাৰতৰ লাখ লাখ অনুৰাগীৰ হৃদয়ত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । তেওঁৰ শেষকৃত্যৰ পাছতো তেওঁৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত বৈছে শোকৰ বন্যা ।

চিকিৎসকে কয়, ''যুৱকজনৰ অৱস্থা এই মুহূৰ্তত সঠিককৈ ক’ব নোৱাৰা । কিন্তু তেওঁক সুস্থ কৰাৰ বাবে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে চেষ্টা কৰা হৈছে ।''

ইপিনে, আই চি ইউৰ ভৰ্তি হৈ থকা যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ লোক কান্দোনত ভাগি পৰিছে । এতিয়া সকলোৱে কামনা কৰিছে যুৱকজন সুস্থ হোৱাটো ।

লগতে পঢ়ক : প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু সহিব নোৱাৰি চৰম পন্থা যুৱকৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

SINGER COMPOSER ZUBEEN GARGGOODBYE ZUBEEN GARGMOURNING AT ZUBEEN GARGS DEATHইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN GARG FAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.