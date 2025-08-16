ETV Bharat / state

নগাৰ গুলীত আহত যুৱক, আৰক্ষীৰ জালত তিনি অভিযুক্ত - YOUTH INJURED IN GUNFIGHT

মেৰাপানীত অব্যাহত নগাৰ উপদ্ৰৱ । নগাৰ গুলীত আহত এজন ।

A young man injured in gunfight at Assam-Nagaland border
ঘটনাত জড়িতৰ অভিযোগত তিনিজনক আটক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 16, 2025 at 3:57 PM IST

গোলাঘাট: অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত পুনৰ নগাৰ দ্বাৰা গুলীত আহত এজন বড়ো যুৱক । মেৰাপানীৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ দয়ালপুৰ জ্যোতি পথাৰত সংঘটিত হৈছে গুলীচালনাৰ ঘটনা । পিকনিক খাবলৈ যোৱা যুৱকলৈ লক্ষ্য কৰি নগাৰ গুলীচালনা । পিকনিকৰ দলটোৰ তিনিজনকৈ লোক আহত । আহত কেইজন ক্ৰমে প্ৰকাশ বড়ো, সুব্ৰত নায়ক আৰু ধনঞ্জয় খাকলাৰী । প্ৰকাশ বড়ো নগাৰ গুলীত আহত আৰু আন দুজনক দাৰে আক্ৰমণ কৰি আহত কৰে ।

আহত তিনিজনক প্ৰথম অৱস্থাত মেৰাপানী সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰাোৱা হয় যদিও প্ৰকাশ বড়োক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোলাঘাটৰ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । এই সম্পৰ্কে প্ৰকাশ বড়োৱে কয়, "চৰাই মৰা বন্দুকেৰে গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল । ‌আমি তিনিজন আছিলোঁ ৷ তাত পিকনিক খাই ওলাই আহোঁতেই নগাই আমাৰ পৰা আধাৰকাৰ্ড বিচাৰিলে, তাৰ পাছতে মোৰ লগৰ দুজনক মাৰপিট কৰিলে আৰু মই আহি থাকোঁতে মোক গুলীয়াই দিছে নগাই ।"

নগাৰ গুলীত আহত যুৱক (ETV Bharat Assam)

ইফালে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি শনিবাৰে মেৰাপানীত নাগালেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিভিন্ন দল-সংগঠনে । কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, বীৰ লাচিত সেনা আৰু জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মেৰাপানী চি আৰ পি এফৰ কেম্পৰ ওচৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনায় । মেৰাপানীৰ দয়ালপুৰ জ্যোতি পথাৰত সংঘটিত হোৱা গুলীচালনাত এগৰাকী আৰু দাৰ ঘাপত আহত দুজনকৈ যুৱক আহত হোৱাৰ ঘটনাই মেৰাপানীত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

এই সম্পৰ্কে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই কয়, "প্ৰতি দুমাহৰ মূৰে মূৰে নগাই আগ্ৰাসন চলোৱাৰ ঘটনা ইয়াত সংঘটিত হৈ আহিছে । অসমত চলা উচ্ছেদৰ লগত গোলাঘাটৰ উচ্ছেদ নিমিলে ৷ কাৰণ ইয়াত বিবদমান অঞ্চল আছে য'ত নগাৰ চকু আছে । এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাত সাংবাদিকে সংঘৰ্ষ লগাবলৈ চেষ্টা চলোৱা বুলি গোলাঘাট প্ৰশাসনে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও স্থানীয় বিধায়ক অজন্তা নেওগে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ পৰা ভোট লৈ এই সমস্যাসমূহ ঢাকোন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাৰ বাবে আজি এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।"

A young man injured in gunfight at Assam-Nagaland border
নগাৰ গুলীত আহত যুৱকজন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "নেঘেৰিবিলত উচ্ছেদৰ পাছত গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে ঘুৰি যোৱাৰ পাছত নগা প্ৰশাসন, নগা ছাত্ৰ সন্থাই তাত পিকনিক খাইছে । তাত ফেঞ্চিং লগাইছে গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ । কেৱল মাত্ৰ ৰাজনৈতিকভাৱে নগাৰ আগ্ৰাসন লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । আজি এজন থলুৱা যুৱকে গুলী খাবলগীয়া হ'ল ৷ ইয়াৰ উপৰিও সুব্ৰত নায়ক আৰু ধনঞ্জয় খাখলাৰীক গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে ।"

ইয়াৰোপৰি শইকীয়াই কয়, "জিলা প্ৰশাসনে চৰকাৰৰ কথা মতে উঠাবহা কৰাৰ বাবেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত নিয়োজিত চি আৰ পি এফৰ ওপৰত আমাৰ কোনো ভৰসা নাই ৷ কাৰণ চি আৰ পি এফ সদায় নগাৰ পক্ষত থাকে । গতিকে ইয়াত অসমৰ থলুৱা লোকক লৈ এটা বাহিনী গঠন কৰিব লাগে, অন্যথ্যা ইয়াৰ মানুহে কেতিয়াও নিৰাপত্তা নাপাব ।"

ইফালে ইয়াৰ পিছতে উক্ত ঘটনাৰ লগত জড়িত তিনিজনক ভাণ্ডাৰী প্ৰশাসনৰ সহযোগত মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি এক প্ৰেছ বিবৃতিৰ জড়িয়তে গোলাঘাট জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙে জানিবলৈ দিয়ে । গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তিনিজন ক্ৰমে জাখাই ছুমি, ইনিতো ইয়েপথোমে আৰু খাইষো ঝিমো বুলি জানিবলৈ দিয়ে । ইয়াৰ উপৰিও এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পাছত নাগালেণ্ড প্ৰশাসনৰ সৈতে এখন বি এম স্তৰত বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ উক্ত বৈঠকত নাগালেণ্ড সীমান্ত দণ্ডাধীশ, চি আৰ পি এফৰ চেক্টৰ কামাণ্ডেন্ট , মেৰামানী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত থাকে ।

বৰ্তমান সীমান্তত নিয়োজিত নিৰপেক্ষ বাহিনী, চি আৰ পি এফে সীমান্ত অঞ্চলত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে এই সম্পৰ্কে গোলাঘাটৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰূপেশ গোৱালাই কয়, "এনেধৰণৰ ঘটনা কেতিয়াও হ'ব নালাগে ৷ গতিকে মই ভাবো প্ৰশাসনে এইক্ষেত্ৰত যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।"

