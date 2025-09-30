সামাজিক মাধ্যমত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবীত উচতনিমূলক মন্তব্য দি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ’ল গোলাঘাটৰ এজন যুৱক
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি গুৱাহাটীত সকলোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সামাজিক মাধ্যমত আহ্বান জনোৱা গোলাঘাটৰ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ ।
Published : September 30, 2025 at 7:58 AM IST
গোলাঘাট : অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ মেৰাপানীৰ এজন যুৱকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিদেৰ্শক অমান্য কৰি সামাজিক মাধ্যমত উচতনিমূলক মন্তব্য দি আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰিছে । জানিব পৰা মতে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি তেওঁ গোলাঘাট ফৰকাটিং ৰে’ল ষ্টেচনৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা হাজাৰৰো অধিক যুৱকক একত্ৰিত কৰি গুৱাহাটীত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ অপচেষ্টা কৰে ৷
যাৰ বাবে সোমবাৰে মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে আটক কৰি যুৱকজনক গোলাঘাট ন্যায়িক আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰে । জানিব পৰা মতে, যুৱকজনৰ নাম মুকিবুৰ ৰহমান ৷ ঘৰ মেৰাপানীৰ নেঘেৰিবিলত ।
সামাজিক মাধ্যমত যুৱকজনে কৈছিল, ‘‘অসমবাসী ৰাজপথলৈ ওলাই আহক । অসমৰ সকলো জিলাৰ লোক একগোট হৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব, আমিও কাইলৈ (মঙলবাৰ) ১০ বজাত গোলাঘাট জিলাৰ ১০০০ ৰো অধিক লোক ফৰকাটিঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাম । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে তাক নকৰি প্ৰতিবাদকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ তেনে ধৰণৰ কাৰ্য বন্ধ কৰক আৰু আপুনি যি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি জুবিন দাৰ ঘটনা নাইকীয়া কৰিব বিচাৰিছে সেই কাম কেতিয়াও নকৰিব ।’’
যুৱকজনে আৰু কয়, ‘‘অসমৰ সকলো উঠি আহিব লাগিব জুবিন দাৰ ন্যায়ৰ বাবে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ক্ষেত্ৰত বাধা নিদিব ৷ কাৰণ আমাৰ ভগৱান স্বৰূপ মানুহজন নাইকীয়া হৈ গৈছে । তেওঁৰ কোনো জাতি বা ধৰ্ম নাই ৷ সকলোৱে তেওঁৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, দোৱা কৰিছে, যাতে জুবিন দাই ন্যায় পায় । শেষত সকলো ওলাই আহিলে জুবিন দাক ন্যায় দিব পাৰিম নহ'লে নোৱাৰো ।’’
আনহাতে, আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ পাচত যুৱকজনে কয়, ‘‘জুবিন দাক ন্যায় দিবৰ বাবে এটা ফেচবুক পোষ্ট দিছিলো ৷ কিন্তু সেই পোষ্ট দিয়াৰ বাবেই মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে ডাইৰেক্ট গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থৰ দৰে লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহকহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে ৷’’