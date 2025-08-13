ETV Bharat / state

এখন গাড়ীতে ঘৰ সাজি ৫ বছৰে ভ্ৰমি ফুৰিছে বিভিন্ন দেশ: কোন এইগৰাকী পৰ্যটক ? - NETHERLANDS TOURIST AT KAZIRANGA

অৱসৰৰ পাছত কোনে কি কৰে ? এওঁ কিন্তু অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি বিগত পাঁচ বছৰে ফুৰিয়েই আছে ৷ ভ্ৰমিছে বিশ্বৰ ৮০ খন দেশ ৷

Netherlands tourist at Kaziranga
এখন গাড়ীতে ঘৰ সাজি ৫ বছৰে ভ্ৰমি ফুৰিছে বিভিন্ন দেশ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 13, 2025 at 3:06 PM IST

4 Min Read

কাজিৰঙা: এগৰাকী ভ্ৰমণপ্ৰিয় ব্যক্তি । এখন গাড়ীক সংগী কৰি ভ্ৰমিছে বিশ্বৰ নানা প্ৰান্ত । ভ্ৰমণকেই বৰ্তমান নিজৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য কৰি লোৱা এইগৰাকী ব্যক্তি বৰ্তমান ভাৰত ভ্ৰমণত । তেওঁৰ বাসস্থান এতিয়া 'হোম অন হুইলছ' । বৰ্তমান তেওঁ আছে অসমত । মঙলবাৰে কাজিৰঙাত সাক্ষাৎ হয় এইগৰাকী বিদেশী পৰ্যটকক ।

“মোৰ ঘৰ হ’ল টয়’টা লেণ্ড ক্ৰুইজাৰ ৷ এইখন ২৫ বছৰ পুৰণি ৷ বৰ্তমান মোৰ বিশ্বস্ত সংগী ৷” টয়’টা লেণ্ড ক্ৰুইজাৰ লৈ কাজিৰঙাত উপস্থিত হোৱা নেদাৰলেণ্ডৰ পৰ্যটকগৰাকীয়ে এনেদৰে কয় ৷

এখন গাড়ীতে ঘৰ সাজি ৫ বছৰে ভ্ৰমি ফুৰিছে বিভিন্ন দেশ (ETV Bharat Assam)

পৰ্যটকগৰাকীৰ নাম হৈছে হেংক ৷ ঘৰ নেদাৰলেণ্ডত ৷ পাঁচবছৰৰ পূৰ্বে নিজৰ কৰ্মৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা হেংক বিগত ডেৰ বছৰ ধৰি ভ্ৰমণৰত অৱস্থাত আছে ৷

“অৱসৰৰ পিছত মই নিজকে সুধিলোঁ, অৱসৰৰ পাছত এই সময়খিনি কি কৰিম ? সিদ্ধান্ত ল’লোঁ মই ভ্ৰমণ কৰোঁ ৷ কিয়নো মই ফুৰি ভালপাওঁ । বিভিন্ন দেশৰ সংস্কৃতি, মানুহৰ বিষয়ে জানিবলৈ মই আগ্ৰহী ৷” নিজৰ উদ্দেশ্য সন্দৰ্ভত এনেদৰে কয় হেংকে ৷

Netherlands tourist at Kaziranga
ভ্ৰমণ সংগী বাহনখন (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, দেশ ফুৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈয়েই তেওঁ আৰু ৰৈ নাথাকিল ৷ গাড়ীৰ ষ্টিয়েৰিঙত ধৰি তেওঁ কেৱল গৈ আছে আৰু গৈ আছে । “পাঁচ বছৰ পূৰ্বে মই আৰম্ভ কৰিলোঁ যাত্ৰা ৷ প্ৰথমে দক্ষিণ আমেৰিকা, দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰ আমেৰিকালৈ 'পেন আমেৰিকান হাইৱে' হৈ পুনৰ উভতি আহিলোঁ নেদাৰলেণ্ডলৈ ৷ তাৰ পাছতে অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ যাবলৈ ঠিক কৰি এখন নতুন গাড়ী লোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল’লোঁ ৷ নতুন গাড়ীখন পিছে ২৫ বছৰ পুৰণি ৷” ৰসিকতা কৰি হেংকে কৈ যায় ৷

পুৰণি হ’লেও গাড়ীখনত ভ্ৰমণ কৰি সুখী বুলি নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি হেংকে কয়, "মানুহে মোক ৰখাই গাড়ীখন আৰু মোক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰে ৷ ভাৰত ফুৰি কেনে পাইছা ইত্যাদি ৷"

আনহাতে, ঠায়ে ঠায়ে মানুহে তেওঁৰ আৰু গাড়ীখনৰ ভিডিঅ’ তুলি ইউটিউব, সামাজিক মাধ্যমত দিয়া বুলি জানিব দি হেংকে কয়, "মোৰ সামাজিক মাধ্যমত একাউণ্ট নাই ৷ মোৰ ইউটিউব, ইনষ্টাগ্ৰাম একো নাই ৷ মই কেৱল ভ্ৰমণ কৰি আছোঁ ৷"

বিগত ডেৰ বছৰ পূৰ্বে নেদাৰলেণ্ডৰ পৰা ভ্ৰমণসূচী লৈ ওলোৱা হেংকে অষ্ট্ৰেলিয়াত উপস্থিত হৈ এই টয়’টা ক্ৰুইজাৰখন ক্ৰয় কৰে ৷ 'এই গাড়ীখনেই বৰ্তমান মোৰ ঘৰ' বুলি উল্লেখ কৰি হেংকে প্ৰকাশ কৰা মতে, ইণ্ডোনেছিয়া আৰু ভাৰতৰ আশেপাশে থকা আটাইকেইখন দেশ সামৰি মালয়েছিয়া, থাইলেণ্ড, ভিয়েটনাম, লাওচ, কম্বোডিয়া, চীন, তিব্বত, নেপাল আদি ভ্ৰমণ কৰি বৰ্তমান আশ্চৰ্যময় ভাৰত ভ্ৰমণ কৰি আছে ৷

Netherlands tourist at Kaziranga
এইখন গাড়ীৰেই ভ্ৰমিছে ৮০ খন দেশ (ETV Bharat Assam)

যোৱা এপ্ৰিলত নেপাল হৈ সম্প্ৰতি ভাৰত ভ্ৰমণ কৰি পাকিস্তানলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল যদিও ভাৰত-পাক সীমান্ত বন্ধ থকা বাবে সেয়া সম্ভৱ নহ’ব বুলি ব্যক্ত কৰি হেংকে কয়, "পৰৱৰ্তী বছৰটোত পুনৰ নেপাল আৰু তিব্বত হৈ কাজাখাস্থানলৈ যাম ৷ কিন্তু পুনৰ হলেণ্ড কেতিয়া গৈ পাম সেয়া নাজানো ৷"

বিগত পাঁচটা বছৰত বিশ্বৰ প্ৰায় ৮০ খন দেশ ভ্ৰমণ কৰা হেংকে পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত কয়, "মই নাজানো আৰু কিমান ফুৰিব পাৰিম ৷ মই এজন বৃদ্ধ লোক ৷ এতিয়া সুস্থ হৈ আছোঁ, ফুৰি আছোঁ ৷ সুস্থ হৈ থাকিলে আফ্ৰিকা, পূৰ্বে কেতিয়াও গৈ নোপোৱা ইউৰোপৰ উত্তৰ অংশ আদি ভ্ৰমণ কৰিম ৷"

আনহাতে, কাজিৰঙা আৰু অসম সন্দৰ্ভত হেংকে কয়, "বিশ্বৰ বহু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মই দেখিছোঁ ৷ কিন্তু এয়া অতুলনীয় ৷ অসমৰ মানুহে এটা খৰ্গৰ গঁড়ক সুৰক্ষা দিছে ৷ এয়া বৰ ভাললগা কথা ৷ মই ভাল পাইছোঁ ৷"

