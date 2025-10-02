ETV Bharat / state

এটা বিশেষ যঁতৰ, যি বহন কৰিছে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ৰ অনেক স্মৃতি

যঁতৰ আপুনি হয়তো দেখিছে । কিন্তু এনে এটা যঁতৰ, যাক আপুনি অনায়াসে লৈ ফুৰিব পাৰে নিজৰ লগত । আহক জানো এই বিশেষ যঁতৰটোৰ বিষয়ে ।

Gandhi charkha in Kaziranga
গান্ধী কমপেক্ট যতঁৰ কাজিৰঙাত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2025 at 6:53 PM IST

কাজিৰঙা: ২ অক্টোবৰ, গান্ধী জয়ন্তী ৷ এই গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনটোতে আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ আৰ্হিৰ যঁতৰৰ বিষয়ে ৷ যিটো আৰ্হিৰ যঁতৰৰ স’তে জড়িত হৈ আছে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ স্বদেশী আন্দোলনৰ, খদ্দৰ কাপোৰৰ চিৰযুগমীয়া ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ স্মৃতি ৷

এই বিশেষ আৰ্হিৰ যঁতৰটো সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড তথা জৈৱ-বৈচিত্ৰ উদ্যানৰ সংগ্ৰহালয়ত ৷ কাজিৰঙা জাতীয় সংগ্ৰহালয়ত থকা এই বিশেষ আৰ্হিৰ যঁতৰটো তিনিকুৰি বছৰ পুৰণি ৷

গান্ধী কমপেক্ট যতঁৰ কাজিৰঙাত (ETV Bharat Assam)

সংগ্ৰহালয়টোৰ গাইড পূজা বৰগোহাঁয়ে জনোৱা মতে, এই যঁতৰটো মহাত্মা গান্ধী ‘কমপেক্ট’ যঁতৰ বুলি কোৱা হয় ৷ তেওঁ এই যঁতৰটোৰ সন্দৰ্ভত কয়, "স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত বিদেশী শাসকৰ ৰোষত পৰি মহাৰাষ্ট্ৰৰ ‘য়েৰৱড়া জেইল’ ত কাৰবাস খাটি থকাৰ সময়ত সহবন্দীসকলৰ সৈতে পূৰ্বে ব্যৱহৃত যঁতৰৰ আৰ্হিতে এই বিশেষ যঁতৰটো সাজি উলিয়াছিল ৷"

Gandhi charkha in Kaziranga
অৰ্কিড উদ্যানত সংৰক্ষিত এটা যঁতৰ (ETV Bharat Assam)

যঁতৰটো আমি সাধাৰণতে দেখি থকা যঁতৰটোৰ দৰে নহয় ৷ যঁতৰটো ভাঁজ কৰি অনায়াসে লগত লৈ ফুৰিব পাৰি ৷ যাৰ দ্বাৰা শিপিনীয়ে যিকোনো সময়ত যিকোনো ঠাইতে সূতা কাটিব পাৰে ৷

পূজা বৰগোহাঁয়ে লগতে জানিব দিয়া ম’তে, "উক্ত আৰ্হিৰ এটা যঁতৰ কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰ গাঁৱৰ প্ৰয়াত মাধন হাজৰিকাই ৬০ বছৰৰ পূৰ্বেই ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লোকে যঁতৰটো সংৰক্ষণৰ বাবে কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ উদ্যানৰ সংগ্ৰহালয়ত প্ৰদান কৰে ৷"

Gandhi charkha in Kaziranga
প্ৰয়াত মাধন হাজৰিকা (ETV Bharat Assam)

প্ৰয়াত মাধন হাজৰিকাৰ পুত্ৰ ৰঞ্জন ৰাজখোৱাই কয়, “মায়ে জীয়ৰী কালতে এটা বিশেষ প্ৰশিক্ষণ ল’বলৈ গৈছিল ৷" তাহানিতে ‘অসম টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট’ৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা এটা এবছৰীয়া টেক্সটাইলৰ ডিপ্লোমা পাঠ্যক্ৰম সমাপ্ত কৰি মানপত্ৰ লাভ কৰা বুলি জানিবলৈ দি ৰাজখোৱাই কয়,“সেই সময়তে মায়ে যঁতৰটো লোৱা বুলি জানোঁ ৷”

স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি ৰাজখোৱাই কয়,"মাৰ মুখেৰে জনা মতে সেই সময়ত মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰে সেই যঁতৰত সূতা কটাৰ ব্যৱস্থা হৈছিল ৷ মায়ে কপাহী সূতা কাটিছিল আৰু আমাকো কপাহ গছৰ পৰা কপাহ আনি কাটি দেখুওৱা আমাৰ মনত আছে ৷ জীয়ৰী কালৰে বস্তু যদিও বিবাহসূত্ৰে আহোতে মায়ে যঁতৰটো লৈ আহিছিল ৷ ঘৰতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল ৷"

Gandhi charkha in Kaziranga
মুগা সূতা কটা যঁতৰ (ETV Bharat Assam)

ৰাজখোৱাই লগতে কয়,"যঁতৰটো মায়ে সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত মাৰ মৃত্যুৰ পাছত সেয়ে যঁতৰটো আমি গাঁৱৰ কাষতে থকা কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ উদ্যানৰ সংগ্ৰহালয়ত অৰ্পন কৰোঁ, যাতে যঁতৰটো সংৰক্ষিত হৈ থকাৰ লগতে আন দহজনেও চাব পাৰে ৷ যিহেতু যঁতৰ দেখিবলৈ প্ৰায় নোহোৱা হৈ আহিছে ৷"

Gandhi charkha in Kaziranga
কাজিৰঙা অৰ্কিড উদ্যানত সূতা কটাত ব্যস্ত এগৰাকী মহিলা (ETV Bharat Assam)

ইফালে, সংগ্ৰহালয়ৰ গাইড পূজা বৰগোহাঁয়ে কয়,"সংগ্ৰহালয়টোত বিভিন্ন সময়ত ব্যৱহৃত ৫ বিধ যঁতৰ সংৰক্ষণ কৰা হৈছে ৷" ইয়াত এটা মুগা সূঁতা কটা যঁতৰো আছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷ উল্লেখ্য, ব্ৰিটিছ শাসনৰ সময়তে বিদেশী সামগ্ৰী বৰ্জন আৰু স্বদেশী সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ বাবে দেশজুৰি যি স্বদেশী আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত সেই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে ৷

