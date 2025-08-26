ETV Bharat / state

চিকিৎসকে তিনি মাহ সময় বান্ধি দিয়া এগৰাকী এইডছ আক্ৰান্তৰ ৩ দশকৰ জীৱনগাথা - JAHNABI GOSWAMI

তেওঁ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা যিয়ে নিজকে এইচ আই ভি পজিটিভ বুলি ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিছিল । সেই জাহ্নৱী গোস্বামীৰ সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Jahnabi Goswami
জাহ্নৱী গোস্বামী (ETV Bharat Assam)
Published : August 26, 2025 at 5:16 PM IST

গুৱাহাটী : "অসমত এইচ আই ভি পজিটিভ ৪০ হাজাৰ লোক আছে । অসমত এইচ আই ভি পজিটিভৰ সংখ্যা বাঢ়িছে । ক'ভিডৰ পাছত ৰাজ্যখনত ড্ৰাগছৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে । এইচ আই ভি পজিটিভৰ ভিতৰত বেজীৰে ড্ৰাগছ সেৱন কৰা লোকৰ সংখ্যা সকলোতকৈ বেছি । এইক্ষেত্রত ৬৪ টা এন জি অ'ই কাম কৰি আছে ।"

এয়া হৈছে অসমৰ শেহতীয়া এইচ আই ভি পৰিস্থিতি । মৃত্যু জিনা ৰণত এইচ আই ভিৰে যুঁজি বৰ্তমান এই ক্ষেত্ৰখনত জীৱন্ত কিংবদন্তীত পৰিণত হোৱা এইচ আই ভি সজাগতা কৰ্মী জাহ্নৱী গোস্বামীৰ তথ্য । জাহ্নৱী গোস্বামীৰ জীৱন-মৃত্যুৰ সংগ্ৰাম আৰু তেওঁ এইডছৰ সজাগতাৰ ওপৰত কৰি অহা কামৰ সবিশেষ সামৰি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাণিক কুমাৰ ৰায়ৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

মৃত্যু জিনাৰ ৰণ

জাহ্নৱী গোস্বামীৰে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ : খণ্ড ১ (ETV Bharat Assam)

হাতত মাত্র তিনি মাহ সময় আছে । তেতিয়া তেওঁৰ বয়স মাত্র ২০ বছৰ । চিকিৎসকে নিশ্চিত মৃত্যুৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়াৰ পাছত আৰম্ভ হৈছিল দিনৰ হিচাপ । কিন্তু সেই দিন অহাৰ পূৰ্বে তেওঁ মনে-প্ৰাণে বিচাৰিছিল যে তেওঁৰ পূৰ্বে যেন তেওঁৰ কণমানিজনীৰ মৃত্যু হয় । কাৰণ তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত কণমাণিজনীৰ কি হ'ব তাকে লৈ তেওঁ অতিকৈ শংকিত হৈ পৰিছিল । যাৰ বাবে তেওঁ তেওঁৰ সন্মুখতেই কণমানিজনীৰ মৃত্যু হোৱাটো কামনা কৰিছিল

কি এক হৃদয়বিদাৰক পৰিস্থিতি ! এয়া কোনো 'ৰিল' লাইফৰ সংলাপ নাইবা কাহিনী নহয় । এয়া হৈছে 'ৰিয়েল' লাইফৰ কাহিনী । কেনে এক পৰিস্থিতি হ'লে এগৰাকী মাতৃয়ে নিজ সন্তানৰ মৃত্যু কামনা কৰিব পাৰে । যি সন্তান কোলাৰ শিশু ।

জাহ্নৱী গোস্বামীৰে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ : খণ্ড ২ (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী এইচ আই ভি পজিটিভ মাতৃৰ যোগাত্মক কাহিনী

এয়া আছিল এগৰাকী এইচ আই ভি পজিটিভ মাতৃৰ কথা । যিগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ নিশ্চিত মৃত্যুৰ পূৰ্বে নিজৰ এইচ আই ভি পজিটিভ কণমানিজনীৰ মৃত্যুৰ কামনা কৰিছিল । সেই কামনাৰ বিপৰীতে দিন বাগৰিছিল আৰু পাৰ হৈছিল সেই তিনি মাহ সময় । তেওঁ বাচি আছিল আৰু কণমানিজনীও বাচি আছিল ।

Jahnabi Goswami
এক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ মুহূৰ্তত (ETV Bharat Assam)

কিন্তু ডেৰ বছৰ বয়সত কণমানিজনীয়ে নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানি মাতৃৰ কোলা উদং কৰি আঁতৰি গৈছিল । চিকিৎসকে তিনি মাহ সময় বান্ধি দিয়া সেইগৰাকী মহিলাই আজি প্ৰায় তিনিটা দশক পাৰ কৰিলে । মৃত্যুক জয় কৰি তেওঁ আজি হাঁহিমুখে সুন্দৰভাৱে জীয়াই থকাৰ লগতে আন হাজাৰ হাজাৰ এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগীক যুঁজাৰ বাবে প্ৰেৰণা দি আহিছে ।

Jahnabi Goswami
আন্তৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধিৰ সৈতে জাহ্নৱী গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

হয়, ঠিকেই অনুমান কৰিছে; সেইগৰাকী সাহসী যোদ্ধা হৈছে জাহ্নৱী গোস্বামী । অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা, যিয়ে নিজকে এইচ আই ভি পজিটিভ বুলি মুকলিকৈ ঘোষণা কৰিছিল । আজি জাহ্নৱী গোস্বামী এইচ আই ভি তথা এইডছৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈ অহা অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সমাজকৰ্মীৰূপে পৰিচিত ।

হাঁহিয়েই জীৱন, সেই কথা জাহ্নৱী গোস্বামীৰ মুখখন দেখিলেই উপলব্ধি কৰিব পাৰি । সকলো সময়তে হাঁহিৰে তেওঁ সকলোকে সম্ভাষণ জনায় । আজিৰ এই প্ৰতিবেদন এইগৰাকী মহিলাৰ জীৱন সংগ্ৰামক সামৰি । ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা জাহ্নৱী গোস্বামীৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰৰ ভিত্তিত এই বিশেষ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

জাহ্নৱী গোস্বামীৰ বিষয়ে কিছু কথা

বহু ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ সন্মুখীন হোৱা জাহ্নৱী গোস্বামীৰ জীৱনটো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক তথা সংঘাতপূৰ্ণ । অৱশ্যে তেওঁ তাক প্ৰত্যাহ্বান বুলি নাভাবে । ১৯৭৬ চনৰ ১৬ ছেপ্টেম্বৰত নগাঁৱৰ কামপুৰত জাহ্নৱী গোস্বামীৰ জন্ম । চাৰিগৰাকী ভাই-ভনীৰ ভিতৰত তেওঁ আছিল সকলোতকৈ ডাঙৰ । সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতেই তেওঁ পিতৃক হেৰুৱায় ।

ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত পিতৃ আলফাৰ গুলীত নিহত হৈছিল । পিতৃৰ মৃত্যুৰ পাছত খুড়াকৰ তত্ত্বাৱধানত তেওঁলোক লালিত-পালিত হৈছিল । কিন্তু সময় তেওঁলোকৰ লগত নাছিল । খুড়াক দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বাবে মৃত্যুৰ পূৰ্বে এজনী ছোৱালীৰ বিয়া চাই যোৱাৰ হেঁপাহ কৰিছিল । সেই সূত্রে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছত ১৯৯৩ চনত কম বয়সতে গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ৰ এটা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালত জাহ্নৱী গোস্বমীৰ বিবাহ সম্পন্ন হয় ।

Jahnabi Goswami
জন আব্ৰাহামৰ সৈতে জাহ্নৱী গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

ফুল কুমলীয়া বয়সতে খোজ দিছিল জীৱনৰ কাঁইটীয়া বাটত

আগতেই উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেওঁৰ জীৱনটো প্ৰত্যাহ্বানেৰে ভৰা । সন্মুখত ৰৈ আছিল আন এক কঠোৰ প্ৰত্যাহ্বান । তেওঁলোকৰ সন্তানৰ বয়স তিনিমাহ হওঁতেই ১৯৯৫ চনত স্বামীৰ মৃত্যু হয় । বিবাহৰ দুবছৰ নৌহওঁতেই পানীকেঁচুৱাটিক লৈ জাহ্নৱী গোস্বামী অকলশৰীয়া হৈ পৰে । যৌৱনত ভৰি দিয়েই স্বামীক হেৰুৱাবলগীয়া হয় ।

স্বামীৰ মৃত্যুৰ পাছতে জাহ্নৱী গোস্বামীক শহুৰেকৰ পৰিয়ালে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়ায় আৰু তেওঁ একমাত্র কন্যা সন্তানক লৈ খালীহাতে নগাঁৱৰ কামপুৰৰ খুড়াকৰ ঘৰখনলৈ ঘূৰি আহে । তাৰ পিছত আৰম্ভ হয় আন এক সংগ্ৰাম । কাৰণ তেওঁৰ বাবে অপেক্ষাত আছিল আন এক প্ৰত্যাহ্বান ।

Jahnabi Goswami
কেঁচুৱাৰ সৈতে জাহ্নৱী গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

এইচ আই ভি পজিটিভ হোৱাৰ কথাৰে

সঘনাই ৰোগাক্ৰান্ত হৈ থকা বাবে এবাৰ দিল্লী এপ'ল' হাস্পতালত চিকিৎসাৰ বাবে গৈছিল স্বামী । লগত আঢ়ৈমহীয়া কণমানি কন্যা সন্তানক লগত লৈ গৈছিল জাহ্নৱী গোস্বামী । দিল্লীৰ এপ'ল'ৰ চিকিৎসকে স্বামীৰ সকলো পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছত জাহ্নৱী গোস্বামীক সন্তানক স্তনপানত বাধা দিছিল । লগতে ইংৰাজীতে বহু কথাই কৈছিল চিকিৎসকে ।

কিন্তু কমবয়সীয়া আৰু মেট্ৰিকৰ দেওনা পাৰ কৰা জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে চিকিৎসকৰ কথা বুজি পোৱা নাছিল । চিকিৎসকে ৰোগটোৰ কথা কৈছিল যদিও জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে গমকে নাপালে । চিকিৎসা কৰাই গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিছিল । কিন্তু অসুস্থতা বেছি হোৱাত স্বামীক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । জি এম চি এইচত চিকিৎসকে জাহ্নৱী গোস্বামীক বেমাৰটোৰ কথা কৈছিল ।

Jahnabi Goswami
লাভ কৰা বঁটা (ETV Bharat Assam)

নজনাকৈয়ে দেহত বহন কৰিছিল মাৰাত্মক ব্যাধি

কিন্তু তেতিয়ালৈকে তেওঁ জনা নাছিল যে তেওঁৰ দেহতো ৰোগটোৱে থিতাপি লৈছে । চিকিৎসকৰ কথাখিনি তেওঁ স্বামীক কোৱাৰ পাছত স্বামীয়ে ৰোগটোৰ বিষয়ে জ্ঞাত বুলি কৈছিল । স্বামীয়ে আনকি ৰোগটো যৌন সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা বিয়পাৰ কথা কোৱাৰ লগতে জাহ্নৱী গোস্বামীক বেমাৰটো তেওঁৰ শৰীৰত কেনেকৈ ক'ৰ পৰা হৈছিল সেই কথাও জ্ঞাত বুলি কৈছিল । জানি-শুনি তেওঁ ঘৰৰ হেঁচাত বিয়াত বহিছিল বুলি জাহ্নৱী গোস্বামীক কৈছিল ।

সেইখিনি সময়ত জাহ্নাৱী গোস্বামীয়ে স্বামীক এটাই কথা কৈছিল, "তুমি জানি-শুনি মোক বিয়া কৰাইছা, কিন্তু মই তোমাৰ বিধৱা পত্নী হৈ থাকিম বুলি তুমি নাভাবিবা ।" তাৰ কেইদিনমান পিছতে স্বামীৰ মৃত্যু হৈছিল ।

স্বামীৰ মৃত্যুৰ ১৩ দিনৰ দিনা শহুৰৰ ঘৰৰ লোকে জাহ্নাৱী গোস্বামী আৰু তেওঁৰ কণমানি সন্তানৰ ৰক্ত পৰীক্ষা কৰাইছিল । পৰীক্ষা কৰোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ নাম আৰু ঘৰৰ ঠিকনা সলনি কৰা হৈছিল । তেজ পৰীক্ষাৰ ৰিপ'ৰ্ট অহাৰ আগতেই শহুৰৰ ঘৰৰ লোকে তেওঁক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছিল । সকলো দোষ তেওঁৰ ওপৰত জাপি দিছিল ।

Jahnabi Goswami
লাভ কৰা বঁটা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, বিয়াৰ পাছতে তেওঁ স্বামীগৃহত সকলো সময়তে যথেষ্ট অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছিল । জাহ্নৱী গোস্বামী ওলাই অহাৰ পাছত গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ৰ ঘৰটোত শহুৰৰ পৰিয়ালটো নাথাকি প্ৰায় এবছৰ একপ্ৰকাৰ পলায়ন কৰি আছিল । যাৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিল । স্বামী ঢুকুৱাৰ ১৪ দিন পাছত ঘৰখনৰ পৰা তেওঁক উলিয়াই দিয়া হৈছিল । তাৰ পাছত তেওঁৰ আৰু কেতিয়াও ঘূৰি যোৱা নহ'ল । তেজৰ সেই পৰীক্ষাৰ ৰিপ'ৰ্টটোও তেওঁ নাপালে ।

চিকিৎসকৰ তিনি মাহ সময় আৰু জাহ্নৱী গোস্বামীৰ দিনৰ হিচাপ

এইচ আই ভি ধৰা পৰাৰ পাছত চিকিৎসকে জাহ্নৱী গোস্বামীক তিনি মাহ সময় বান্ধি দিছিল । সেয়া ১৯৯৬ চনৰ কথা । খুড়াকৰ ঘৰত থাকি জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে মৃত্যুৰ দিন হিচাপ কৰা আৰম্ভ কৰিছিল । সেই সময়ত জাহ্নাৱী গোস্বামীয়ে এটা কথাই মনে-প্ৰাণে বিচাৰিছিল যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বে যেন কণমানিজনীৰ মৃত্যু হয় । তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত কণমানিজনীৰ কি হ'ব তাক লৈ তেওঁ চিন্তিত হৈ পৰিছিল । যাৰ বাবে তেওঁ আগতে তিনিমহীয়া সন্তানটিৰ মৃত্যু কামনা কৰিছিল ।

Jahnabi Goswami
এইডছ প্ৰতিৰোধ সম্পৰ্কীয় এক আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত অংশগ্ৰহণকাৰীসকল (ETV Bharat Assam)

মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিত থকা এগৰাকী মাতৃৰ সেই বেদনা ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় । দিন বাগৰিল আৰু তিনি মাহ সময় পাৰ হৈ গ'ল । এইডছৰ প্ৰভাৱত শিশুটিয়ে বিভিন্ন ৰোগৰ কবলত পৰি প্ৰায় ডেৰবছৰ বয়সতে মৃত্যুৰ ওচৰত হাৰ মানিলে ।

এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এইচ আই ভি পজিটিভ হোৱাৰ পাছত জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে সন্তানৰ সৈতে প্ৰায় ৪০ দিন গুৱাহাটীৰ কালাপাহাৰস্থিত সংক্ৰামক ৰোগ চিকিৎসালয়ত থাকিবলগীয়া হৈছিল । য'ত শিশুটিৰ স্বাস্থ্য অধিক বেয়া হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ন্যায়ালয়ৰ যোগেদি তেওঁ সেই চিকিৎসালয়ৰ পৰা মুক্ত হৈ সাধাৰণভাৱে জীৱন-যাপন কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰে ।

জন্মভূমিত লাভ কৰিলে জীৱনৰ গতিপথ

খুড়াকে লৈ অহাৰ পিছত চিকিৎসকে বান্ধি দিয়া সময় পাৰ হোৱাৰ পাছত জাহ্নৱী গোস্বামীৰ জীৱনে নতুন গতিপথ লাভ কৰিলে । কিন্তু তাৰে পূৰ্বে জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে নিজৰ ডেৰ বছৰীয়া কন্যা সন্তানক হেৰুৱায় । কাৰণ সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ ঔষধ নাছিল । আন বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰভাৱত শিশুটিৰ মৃত্যু হয় ।

ইয়াৰ পিছত নিজৰ আসন্ন মৃত্যুৰ কথা জানিও জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে কামপুৰৰ ঘৰতে থাকি পৰিয়াল আৰু সমাজখনৰ অনুপ্ৰেৰণাত শৈক্ষিক ক্ষেত্রখনত আগুৱাই যোৱাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে । খুড়াকে পঢ়াৰ বাবে তেওঁক অনুপ্ৰাণিত কৰে । সেইদৰে আৰম্ভ হৈছিল পুনৰ শৈক্ষিক যাত্রা । তেওঁতকৈ বহুত সৰু ছোৱালীৰ লগত তেওঁ পাঠ গ্ৰহণ কৰিছিল । সকলোৱে তেওঁক মৰম দিছিল ।

পৰিয়াল আৰু সহপাঠীৰ প্ৰেৰণাত তেওঁ আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হয় আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞানত স্নাতক ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰে । জাহ্নৱী গোস্বামীৰ মতে, তেওঁৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে জন্মস্থান কামপুৰৰ অৱদানৰ বাবেই তেওঁ আজিৰ এই পৰ্যায়ত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । কন্যাৰ মৃত্যুৰ পিছত ক্ষতিপূৰণ হিচাপে জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে লাভ কৰে সংস্থাপন ।

অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্রণ সমিতিত ১৯৯৯ চনত তেওঁ যোগদান কৰে । গুৱাহাটীত কেইবছৰমান অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্রণ সমিতিয়ে যোগাৰ কৰি দিয়া কোঠালি এটাত থকাৰ পিছত ২০০৩ চনত অসম চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ চানমাৰিত তেওঁক হাউছিঙৰ এটা ঘৰ প্ৰদান কৰে । বৰ্তমান তেওঁ এই ঘৰটোৰ বাসিন্দা ।

সংক্ৰামক ৰোগৰ চিকিৎসালয়ত ৪০ দিন আৰু ন্যায়ালয়ৰ ৰায়

এইচ আই ভি পজিটিভ ধৰা পৰাৰ পিছত জাহ্নৱী গোস্বামী আৰু তেওঁৰ কণমানিক গুৱাহাটীৰ কালাপাহাৰৰ সংক্ৰামক ৰোগ চিকিৎসালয়ত ৰখা হৈছিল । প্ৰায় ৪০ দিন তেওঁ তাত আছিল । যিখিনি সময় তেওঁ আৰু তেওঁৰ কণমানিৰ বাবে অত্যন্ত দুখজনক সময় আছিল । পৰিয়ালৰ অনুপ্ৰেৰণা আৰু কেইজনমান অধিবক্তাৰ সহযোগত জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে এই ব্যৱস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় ।

উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলা গোচৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় পাইছিলগৈ । পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায়দানত তেওঁ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গোচৰৰ ৰায়দানত কৈছিল যে কোনো এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগীক আছুতীয়াকৈ ৰাখিব নোৱাৰিব আৰু সাধাৰণ ৰোগীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব । এই সন্দৰ্ভত তিনিটামান গোচৰ হৈছিল আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এটা গোচৰ কৰি ৰায়দান কৰা হৈছিল । সেই ৰায়দানৰ বাবেই আজি এইচ আই ভি ৰোগীয়ে আছুতীয়াকৈ নাথাকি সাধাৰণভাৱে থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

মই এইচ আই ভি পজিটিভ জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে কৈছোঁ

জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে নিজে কোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ ৰোগৰ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছিল । ২০০০ চনত তেওঁ নিজকে এইচ আই ভি পজিটিভ বুলি মুকলিভাৱে ঘোষণা কৰিছিল । এনেদৰে ঘোষণা কৰা তেওঁ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা । অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্রণ সমিতিৰ চাকৰিত যোগদান কৰাৰ দুমাহ পাছত তেওঁ গুৱাহাটীত প্ৰথমখন মিটিঙত যোগদান কৰিছিল ।

ইয়াৰ পাছত ২০০০ চনত দিল্লীত ইণ্ডিয়া হেবিটেট চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা মিটিঙত তেওঁ নিজৰ পৰিচয় ৰাজহুৱাকৈ দাঙি ধৰি ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল । সেই ভাষণত তেওঁ যথেষ্ট কান্দিছিল আৰু প্ৰথম ইংৰাজীত ভাষণ দিছিল । ইয়াৰ পাছত তেওঁ অকলে ৰে'লেৰে চেন্নাইলৈ গৈছিল আৰু তাত হোৱা এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি দেখিছিল যে এইচ আই ভি পজিটিভ মানুহবোৰে কিদৰে হাঁহি আছে । সেয়া আছিল জীৱনৰ টাৰ্নিং পইণ্ট ।

সেই সভাখনতে তেওঁ হাঁহিৰে জীৱনটো উপভোগ কৰাৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছিল । চাকৰি কৰি থকা অৱস্থাতে তেওঁ স্নাতক ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছিল ।

Jahnabi Goswami
জাহ্নৱী গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

চিকিৎসা আৰু এইচ আই ভিৰ ঔষধৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া

জাহ্নৱী গোস্বামীৰ ৰোগ ধৰা পৰাৰ সময়ত এইচ আই ভিৰ বিশেষ কোনো চিকিৎসা নাছিল । জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে প্ৰায় ১২ বছৰ এইচ আই ভিৰ কোনো ঔষধ খোৱা নাছিল । কিন্তু ১২ বছৰ পিছত ঔষধ খাবলগীয়া হৈছে । শৰীৰত দেখা দিয়া কেতবোৰ অসুবিধাৰ বাবে ঔষধ খাবলগীয়া হৈছিল । এতিয়াও তেওঁ নিয়মীয়াকৈ ঔষধ গ্ৰহণ কৰে । এইচ আই ভিৰ মেডিচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া যথেষ্ট বেছি । বৰ্তমান তেওঁৰ যকৃতত ঔষধৰ যথেষ্ট পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হৈছে । বিভিন্ন সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হৈছে ।

অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত এইচ আই ভি পজিটিভ

অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্রণ সমিতিত জড়িত হৈ কাম কৰি অহা জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে অসম নেটৱৰ্ক অব পজিটিভ পিপ'ল নামৰ সংস্থাটোৰ মাধ্যমেৰে হাজাৰ হাজাৰ ৰোগীক জীৱনৰ সন্ধান দিয়াৰ হকে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । এই সংস্থাত জড়িত সকলো এইচ আই ভি পজিটিভ আৰু ইয়াৰ সদস্য সংখ্যা ৭ হাজাৰ ।

জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে জনোৱা মতে, অসমত এইচ আই ভি পজিটিভ ৪০ হাজাৰ লোক আছে । অসমত এইচ আই ভি পজিটিভৰ সংখ্যা বাঢ়িছে । ক'ভিডৰ পাছত ৰাজ্যখনত ড্ৰাগছৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে । এইচ আই ভি পজিটিভৰ ভিতৰত বেজীৰে ড্ৰাগছ সেৱন কৰা লোকৰ সংখ্যা সকলোতকৈ বেছি । এইক্ষেত্রত ৬৪ টা এন জি অ'ই কাম কৰি আছে ।

এইডছৰ ক্ষেত্রখনত জাহ্নৱী গোস্বামীৰ সেৱা

জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্রণ সমিতিত জড়িত হৈ থকাৰ উপৰি এছিয়া-পেচিফিকৰ থাইলেণ্ডত থকা কাৰ্যালয়ত ভাৰতৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । তেওঁৰ তত্ত্বাৱধানত শিশুৰ এটা অনাথ আশ্ৰম চলি আছে । অসমকে ধৰি দেশ-বিদেশৰ বহু সংস্থাৰে জড়িত হৈ জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে এইচ আই ভি পজিটিভৰ হকে কাম কৰি আহিছে ।

আছাম নেটৱৰ্ক পজিটিভ পিপ'ল আৰু অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্রণ সমিতিৰ যুটীয়া সহযোগত ২০১২ চনত গুৱাহাটীৰ সুন্দৰপুৰত এইচ আই ভি আক্ৰান্ত অনাথ শিশুসকলৰ বাবে এটা আশ্ৰয় গৃহ স্থাপন কৰা হয় । তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ লগতে থকা-খোৱা, পঢ়া-শুনাৰ খৰচ সংস্থাই বহন কৰে । এইডছমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ প্ৰয়াসেৰে তেওঁ ২০০২ চনত অসমৰ এইডছত আক্ৰান্ত লোকসকলৰ জীৱন-ধাৰণৰ মান উন্নত কৰিবলৈ আছাম নেটৱৰ্ক অব পজিটিভ পিপ'ল নামৰ সংস্থাটোৰ জন্ম দিয়ে ।

ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল এই ভাইৰাছত সংক্ৰমিত লোকৰ জীৱনৰ সক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা আৰু তেওঁলোকক সমাজত উচিত স্থান দিয়া । পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰ আছে, য’ত দৰৱ-পাতিৰ সুবিধাৰ উপৰি স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰো সুবিধা আছে । সকলো সময়তে ৰোগীসকলক সংস্পৰ্শত ৰখা হয় ।

আনহাতে, ইণ্ডিয়ান নেটৱৰ্ক ফৰ পিপ'ল লিভিং উইথ এইচ আই ভি তথা এইডছৰ তেওঁ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সঞ্চালক আছিল । এগৰাকী যোদ্ধা হিচাপে জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে এইডছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিকে জীৱনৰ পণ হিচাপে লৈ আগুৱাই গৈ আছে ।

বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব পাৰেনে এইচ আই ভি পজিটিভ লোকে

আগতে এইচ আই ভিৰ বিশেষ কোনো চিকিৎসা নাছিল । ৰোগীৰ বাবে সাৱধনতাই আছিল বাচি থকাৰ অন্যতম উপায় । জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে জনোৱা মতে, এইচ আই ভিৰ চিকিৎসা এতিয়া আধুনিক হ'ল । ঔষধ ভালদৰে খাই থাকিলে ভাইৰাছ আনডিটেকটেবল হৈ থাকে । অৰ্থাৎ ভাইৰাছ শৰীৰত থাকিব যদিও নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকিব তথা ইনএক্টিভ হৈ থাকিব । তেনে অৱস্থাত এজন লোকে বিয়া কৰাব পাৰে ।

কেৱল যে পজিটিভৰ লগতে বিয়া পাতিব লাগিব তেনে কথা নাই । নিগেটিভ মানুহৰ লগতো বিয়া পাতিব পাৰিব । কিন্তু নিগেটিভ মানুহৰ লগত বিয়া পাতিব হ'লে পজিটিভজনে ৰোগৰ সকলো কথা মুকলিকৈ ক'ব লাগিব । ঔষধ খাই থাকিলে বেমাৰটো বিয়পাৰ কোনো কাৰণে নাই । দুয়োপক্ষৰ সহমতত বিয়া হ'ব পাৰে আৰু তেনেকে বিয়া হৈয়ো আছে ।

কিন্তু গোপনে বিয়া কৰিলে সেইটো অপৰাধ হ'ব । সাত বছৰ পৰ্যন্ত জে'ল হ'ব পাৰে । দুজন পজিটিভৰ মাজত বিবাহ হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ সন্তান পজিটিভ নহয় । দুয়োজনে ঔষধ খাই থাকিলে সন্তান নিগেটিভ বা নৰ্মেলভাৱে জন্ম হয় । চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে চলিব লাগিব ।

বিবাহৰ পূৰ্বে ৰক্ত পৰীক্ষা কৰা ব্যৱস্থাৰ পক্ষপাতী জাহ্নৱী গোস্বামী

এইচ আই ভি পজিটিভৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লগতে বহুতৰে জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে বিবাহৰ পূৰ্বে তেজ পৰীক্ষা কৰোৱাৰ ব্যৱস্থাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ পক্ষপাতী জাহ্নৱী গোস্বামী । বিবাহৰ আগতে ৰক্ত পৰীক্ষা কৰাৰ বিষয়ে তেওঁ আগৰে পৰা কৈ আহিছে । বিবাহৰ পূৰ্বে কেৱল এইচ আই ভিৰে নহয়, সকলো ৰোগৰে ৰক্ত পৰীক্ষা কৰা উচিত । এইচ আই ভিত কনফিডেনচিয়েল শব্দটো থকাৰ বাবে ডিচক্ৰিমেশ্বন বহুত হৈছে বুলি তেওঁ কয় ।

এইডছৰ চিকিৎসা আৰু ঔষধৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ প্ৰভাৱ

বৰ্তমান সময়ত এইচ আই ভিৰ চিকিৎসা বহুত ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে । মধ্যবিত্তৰ বাবে ই এক ডাঙৰ সমস্যা । জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে জনোৱা মতে, এইচ আই ভিত ঔষধৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া বহুত আছে । চিকিৎসাৰ ব্যয় মিনিমাইজ কৰাটো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান । এইচ আই ভিৰ চিকিৎসাৰ ঔষধ চৰকাৰে বিনামূল্যে দি আছে । কিন্তু লগত যিবোৰ ৰোগ থাকে বা ঔষধ খোৱাৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ ফলত হোৱা আন ৰোগৰ চিকিৎসা যথেষ্ট ব্যয়বহুল । যিটো বিনামূলীয়া নহয় । যাৰ বাবে এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগীয়ে সেই ৰোগসমূহৰ বাবে যথেষ্ট ব্যয় কৰিবলগীয়া হয় ।

এই ঔষধসমূহ বিনামূলীয়া কৰিব পৰাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত আছে । প্ৰত্যেকজন এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগীক যাতে আয়ুস্মান কাৰ্ডখন দিয়াব পাৰে তাৰো চেষ্টা অব্যাহত আছে বুলি জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

জাহ্নৱী গোস্বামীৰ সপোন

ৰোগৰ আসন্ন মৃত্যুক লৈ জীৱনটোক সেৱাৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা জাহ্নৱী গোস্বামীৰ সপোনৰ প্ৰকল্প হৈছে এইচ আই ভি লোকৰ বাবে এটা আশ্ৰয় গৃহ কৰ‍া । শিশুসকলৰ বাবে আশ্ৰয় গৃহ আছে । তেওঁ এতিয়া এইচ আই ভি পজিটিভ মানুহৰ বাবে গৃহ এটা কৰাৰ সপোন পুহি ৰাখিছে । বিশেষকৈ বৃদ্ধ বয়সত যাতে এইচ আই ভি ৰোগীৰ কোনো আলাই-অথানি নহয় তাৰ বাবে তেওঁ এটা আশ্ৰয় গৃহ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । য'ত তেওঁলোকে যাতে জীৱনৰ শেষ সময় আৰামত কটাব পাৰে ।

