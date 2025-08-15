ETV Bharat / state

ইটা ভাটাৰ বিপৰীতে মীন পালন, বছৰত জন্ম দিছে কমেও ১০০ জন মীন পালকৰ - SELF RELIANT BY FISH FARMING

বিশ্বনাথৰ পাভৈ মীন পামে আনিছে আশাৰ বতৰা । বছৰত অতি কমেও ১০০ জন নতুন মীন পালকৰ জন্ম দিছে মীন পামখনে ।

A special report on the Pabhoi Fish Farm of Assam-Arunachal border in Biswanath
বিশ্বনাথৰ পাভৈ মীন পাম (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2025 at 7:23 PM IST

4 Min Read

বিশ্বনাথ: বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ নগৰ পৰা উত্তৰ দিশে ৪ কিঃমিঃ দূৰৈত অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ পাভৈ মীন পামে লৈ আহিছে এক আশাৰ বতৰা । বিশ্বনাথ চাৰিআলি প্ৰগতিশীল যুৱ কৃষক ভাৰ্গৱ ভাগৱতীৰ পাভৈ মীন পামে অসম তথা দেশ-বিদেশত নিজৰ মীন পামৰ উৎপাদিত মাছৰ পোনা যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

ৰৌ, পাভ, মাগুৰ, আমৃৰ কাৰ্প, জয়ন্তী ৰৌ, উন্নত জাতৰ বাহু মাছকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ১৩/১৪ বিধ মাছৰ পোনা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে পালন কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত যোগান ধৰি আহিছে । কেৱল অসমতে নহয় সমগ্র দক্ষিণ ভাৰতৰ লগতে মেঘালয়, নাগালেণ্ড,পশ্চিম বংগ,অৰুণাচল, মণিপুৰ ৰাজ্যৰ বহু জিলাত মাছৰ পোনা যোগান ধৰি আহিছে পাভৈ মীন পামে ।

বিশ্বনাথৰ পাভৈ মীন পামে আনিছে আশাৰ বতৰা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৮০ চনতে বিশ্বনাথ চাৰিআলি বীৰেন্দ্ৰ ভাগৱতীয়ে প্ৰথমে নিজৰ ৭২ বিঘা মাটিত আৰম্ভ কৰিছিল যদিও বৰ্তমান ১৮০ বিঘা মাটিত আছে পুখুৰী । এই মাটিসমূহ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ১৯৭২ চনত ইটা ভাটা স্থাপন কৰিছিল যদিও শেষত সেই ইটা ভাটাৰ পৰা পৰিৱেশ বিনষ্ট হ'ব বুলি শংকা প্ৰকাশ কৰি ১৯৭২ চনৰ পিছত তেওঁ উক্ত মাটিত থকা ইটাৰ ভাটা বন্ধ কৰি ইটা নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ হোৱা দ' গাঁতসমূহ ঠিক ঠাক কৰি আৰম্ভ কৰে মাছ পালনৰ প্ৰক্ৰিয়া ।

১৯৯৪ চনত প্ৰথম প্ৰায় ১১ হেক্টৰ ভূমিত সম্পূৰ্ণ পামখন সজাই লৈ আৰম্ভ কৰিছিল মাছ পোহা লগতে মাছৰ পোনা উৎপাদনৰ কাম-কাজ । পাছত তেওঁ বৰ পুত্ৰ ভাৰ্গৱ ভাগৱতীয়ে দেউতাকৰ কাম কাজ দেখা পাই অধিকভাৱে অনুপ্ৰাণিত হৈ পামখনত নিজকে নিয়োগ কৰি নতুন ৰূপত সজাই তুলি আগুৱাই নিয়াৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰে ।

A special report on the Pabhoi Fish Farm of Assam-Arunachal border in Biswanath
বিশ্বনাথৰ পাভৈ মীন পাম (ETV Bharat Assam)

ইফালে ভাৰ্গৱ ভাগৱতী ইটিভি ভাৰত অসমক জানিব দিয়ে যে এই মীন পামে বৰ্তমানলৈকে দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ প্ৰায় ১৫০০ যুৱকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া লগতে অনুপ্ৰেৰণাৰে ১৫০০ নতুন মীন পালন জন্ম দিবলৈ সক্ষম হৈছে । পামখনত থকা প্ৰায় ৫০জন কৰ্মীয়ে সুন্দৰভাৱে মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰাত সহায় কৰা কথা উল্লেখ কৰে ভাৰ্গৱ ভাগৱতীয়ে ।

A special report on the Pabhoi Fish Farm of Assam-Arunachal border in Biswanath
মাছৰ পোনা উৎপাদনৰে হৈছে স্বাৱলম্বী (ETV Bharat Assam)

ইফালে অতি লাভদায়ক এই ব্যৱসায় যিসকল লোকৰ মাটি কম তেওঁলোকে অতি কমেও ১ বিঘা মাটিত অধিক ঘনত্বত বজাৰত ১ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰে ।

ইফালে ভাগৱতীয়ে একমাত্ৰ টকাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদি বছৰত অতি কমেও ১০০ জন নতুন মীন পালক উলিওৱাত অধিক গুৰুত্ব দিয়া কথা কয় । যাতে অসমৰ মীন খণ্ড অধিক আগবাঢ়ি যায় ।

A special report on the Pabhoi Fish Farm of Assam-Arunachal border in Biswanath
১৮০ বিঘা মাটিত আছে পুখুৰী (ETV Bharat Assam)

যুৱ খেতিয়ক তথা মীন পালক ভাৰ্গৱ ভাগৱতীয়ে কয়, "উৎপাদন আশা কৰা ধৰণে পাবলৈ হ'লে পোনাৰ মান উন্নত হ'ব লাগিব । আচলতে মাছৰ তিনিটা প্ৰকাৰ থাকে । এটা বছৰত মাছৰ ডাঙৰ পোনা আৰু সৰু, মধ্য পোনা তিনিটা ভাগত মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰা হয় । যিকোনো মাছ পুখুৰীত দিয়াৰ আগতে প্ৰকৃততে সেই মাছৰ পোনাটো স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত প্ৰতিষ্ঠান হয় নে নহয় সেইটো গুৰুত্ব দি মাছৰ পোনা সংগ্ৰহ কৰিলে হে গুণগত মাছ পোনা লাভ কৰিব পাৰে ।"

A special report on the Pabhoi Fish Farm of Assam-Arunachal border in Biswanath
প্ৰথমে ৭২ বিঘা মাটিত খান্দিছিল পুখুৰী (ETV Bharat Assam)

আনহাতে যুৱ মীনপালক ভাগৱতীয়ে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় মীন উন্নয়ন পৰিষদকে ধৰি আন প্ৰতিষ্ঠান পৰা প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ উপৰি অনুজ্ঞাপত্ৰ লৈছে । উল্লেখ্য যে বিজ্ঞানসন্মত বিধি বিধান মানি ভাৰ্গৱ ভাগৱতীয়ে পাম খনত বছৰত দুবাৰ মাছৰ পোনা প্ৰায় ৬ মাহৰ মূৰত ৫০ পৰা ৬০ কোটি উন্নত মানৰ মাছৰপোনা উৎপাদন কৰি আহিছে ।

A special report on the Pabhoi Fish Farm of Assam-Arunachal border in Biswanath
মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজত পাভৈ মীন পাম (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত একমাত্ৰ তেওঁলোকে পাভ আৰু মাণ্ডৰৰ পোনা উৎপাদনত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই পাভৈ মীন পামে উন্নত মানৰ পোনা উৎপাদন কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত যোগান ধৰা লগতে বছৰত ৫০০ শ কুইন্টলৰো অধিক ডাঙৰ মাছত উৎপাদন কৰি এক বৃহৎ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

A special report on the Pabhoi Fish Farm of Assam-Arunachal border in Biswanath
বিভিন্ন প্ৰান্তত যোগান ধৰি আহিছে মাছৰ পোনা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে এই মীন পামত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্ৰীয়ে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ এই মীন পামলৈ আহে বুলি উল্লেখ কৰে । ভৱিষ্যত এই মীন পাম অধিক বহল কৰা পৰিকল্পনা থকাৰ লগতে বৰ্তমান প্ৰায় ১৮০ বিঘাত ৩৬ টা পুখুৰী থকা কথা উল্লেখ কৰে ভাগৱতীয়ে ।

A special report on the Pabhoi Fish Farm of Assam-Arunachal border in Biswanath
বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ১৩/১৪ বিধ মাছৰ পোনা হয় উৎপাদন (ETV Bharat Assam)

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে অসমৰ শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীসকলক পাভৈ মীন পামে সম্পূৰ্ণ প্ৰশিক্ষণ দিয়া কথা উল্লেখ কৰে ভাৰ্গৱ ভাগৱতীয়ে ।

A special report on the Pabhoi Fish Farm of Assam-Arunachal border in Biswanath
ছৰত অতি কমেও ১০০ জন নতুন মীন পালকৰ জন্ম দিছে মীন পামখনে (ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক: নাৰ্চাৰী, মীনৰ পৰা হাঁহ পালনলৈ; সকলোতে পাৰ্গত এইজন উচ্চশিক্ষিত যুৱক - SELF RELIANT BY FARMING

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উলহ-মালহেৰে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন - INDEPENDENCE DAY 2025

বিশ্বনাথ: বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ নগৰ পৰা উত্তৰ দিশে ৪ কিঃমিঃ দূৰৈত অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ পাভৈ মীন পামে লৈ আহিছে এক আশাৰ বতৰা । বিশ্বনাথ চাৰিআলি প্ৰগতিশীল যুৱ কৃষক ভাৰ্গৱ ভাগৱতীৰ পাভৈ মীন পামে অসম তথা দেশ-বিদেশত নিজৰ মীন পামৰ উৎপাদিত মাছৰ পোনা যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

ৰৌ, পাভ, মাগুৰ, আমৃৰ কাৰ্প, জয়ন্তী ৰৌ, উন্নত জাতৰ বাহু মাছকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ১৩/১৪ বিধ মাছৰ পোনা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে পালন কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত যোগান ধৰি আহিছে । কেৱল অসমতে নহয় সমগ্র দক্ষিণ ভাৰতৰ লগতে মেঘালয়, নাগালেণ্ড,পশ্চিম বংগ,অৰুণাচল, মণিপুৰ ৰাজ্যৰ বহু জিলাত মাছৰ পোনা যোগান ধৰি আহিছে পাভৈ মীন পামে ।

বিশ্বনাথৰ পাভৈ মীন পামে আনিছে আশাৰ বতৰা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৮০ চনতে বিশ্বনাথ চাৰিআলি বীৰেন্দ্ৰ ভাগৱতীয়ে প্ৰথমে নিজৰ ৭২ বিঘা মাটিত আৰম্ভ কৰিছিল যদিও বৰ্তমান ১৮০ বিঘা মাটিত আছে পুখুৰী । এই মাটিসমূহ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ১৯৭২ চনত ইটা ভাটা স্থাপন কৰিছিল যদিও শেষত সেই ইটা ভাটাৰ পৰা পৰিৱেশ বিনষ্ট হ'ব বুলি শংকা প্ৰকাশ কৰি ১৯৭২ চনৰ পিছত তেওঁ উক্ত মাটিত থকা ইটাৰ ভাটা বন্ধ কৰি ইটা নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ হোৱা দ' গাঁতসমূহ ঠিক ঠাক কৰি আৰম্ভ কৰে মাছ পালনৰ প্ৰক্ৰিয়া ।

১৯৯৪ চনত প্ৰথম প্ৰায় ১১ হেক্টৰ ভূমিত সম্পূৰ্ণ পামখন সজাই লৈ আৰম্ভ কৰিছিল মাছ পোহা লগতে মাছৰ পোনা উৎপাদনৰ কাম-কাজ । পাছত তেওঁ বৰ পুত্ৰ ভাৰ্গৱ ভাগৱতীয়ে দেউতাকৰ কাম কাজ দেখা পাই অধিকভাৱে অনুপ্ৰাণিত হৈ পামখনত নিজকে নিয়োগ কৰি নতুন ৰূপত সজাই তুলি আগুৱাই নিয়াৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰে ।

A special report on the Pabhoi Fish Farm of Assam-Arunachal border in Biswanath
বিশ্বনাথৰ পাভৈ মীন পাম (ETV Bharat Assam)

ইফালে ভাৰ্গৱ ভাগৱতী ইটিভি ভাৰত অসমক জানিব দিয়ে যে এই মীন পামে বৰ্তমানলৈকে দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ প্ৰায় ১৫০০ যুৱকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া লগতে অনুপ্ৰেৰণাৰে ১৫০০ নতুন মীন পালন জন্ম দিবলৈ সক্ষম হৈছে । পামখনত থকা প্ৰায় ৫০জন কৰ্মীয়ে সুন্দৰভাৱে মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰাত সহায় কৰা কথা উল্লেখ কৰে ভাৰ্গৱ ভাগৱতীয়ে ।

A special report on the Pabhoi Fish Farm of Assam-Arunachal border in Biswanath
মাছৰ পোনা উৎপাদনৰে হৈছে স্বাৱলম্বী (ETV Bharat Assam)

ইফালে অতি লাভদায়ক এই ব্যৱসায় যিসকল লোকৰ মাটি কম তেওঁলোকে অতি কমেও ১ বিঘা মাটিত অধিক ঘনত্বত বজাৰত ১ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰে ।

ইফালে ভাগৱতীয়ে একমাত্ৰ টকাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদি বছৰত অতি কমেও ১০০ জন নতুন মীন পালক উলিওৱাত অধিক গুৰুত্ব দিয়া কথা কয় । যাতে অসমৰ মীন খণ্ড অধিক আগবাঢ়ি যায় ।

A special report on the Pabhoi Fish Farm of Assam-Arunachal border in Biswanath
১৮০ বিঘা মাটিত আছে পুখুৰী (ETV Bharat Assam)

যুৱ খেতিয়ক তথা মীন পালক ভাৰ্গৱ ভাগৱতীয়ে কয়, "উৎপাদন আশা কৰা ধৰণে পাবলৈ হ'লে পোনাৰ মান উন্নত হ'ব লাগিব । আচলতে মাছৰ তিনিটা প্ৰকাৰ থাকে । এটা বছৰত মাছৰ ডাঙৰ পোনা আৰু সৰু, মধ্য পোনা তিনিটা ভাগত মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰা হয় । যিকোনো মাছ পুখুৰীত দিয়াৰ আগতে প্ৰকৃততে সেই মাছৰ পোনাটো স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত প্ৰতিষ্ঠান হয় নে নহয় সেইটো গুৰুত্ব দি মাছৰ পোনা সংগ্ৰহ কৰিলে হে গুণগত মাছ পোনা লাভ কৰিব পাৰে ।"

A special report on the Pabhoi Fish Farm of Assam-Arunachal border in Biswanath
প্ৰথমে ৭২ বিঘা মাটিত খান্দিছিল পুখুৰী (ETV Bharat Assam)

আনহাতে যুৱ মীনপালক ভাগৱতীয়ে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় মীন উন্নয়ন পৰিষদকে ধৰি আন প্ৰতিষ্ঠান পৰা প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ উপৰি অনুজ্ঞাপত্ৰ লৈছে । উল্লেখ্য যে বিজ্ঞানসন্মত বিধি বিধান মানি ভাৰ্গৱ ভাগৱতীয়ে পাম খনত বছৰত দুবাৰ মাছৰ পোনা প্ৰায় ৬ মাহৰ মূৰত ৫০ পৰা ৬০ কোটি উন্নত মানৰ মাছৰপোনা উৎপাদন কৰি আহিছে ।

A special report on the Pabhoi Fish Farm of Assam-Arunachal border in Biswanath
মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজত পাভৈ মীন পাম (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত একমাত্ৰ তেওঁলোকে পাভ আৰু মাণ্ডৰৰ পোনা উৎপাদনত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই পাভৈ মীন পামে উন্নত মানৰ পোনা উৎপাদন কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত যোগান ধৰা লগতে বছৰত ৫০০ শ কুইন্টলৰো অধিক ডাঙৰ মাছত উৎপাদন কৰি এক বৃহৎ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

A special report on the Pabhoi Fish Farm of Assam-Arunachal border in Biswanath
বিভিন্ন প্ৰান্তত যোগান ধৰি আহিছে মাছৰ পোনা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে এই মীন পামত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্ৰীয়ে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ এই মীন পামলৈ আহে বুলি উল্লেখ কৰে । ভৱিষ্যত এই মীন পাম অধিক বহল কৰা পৰিকল্পনা থকাৰ লগতে বৰ্তমান প্ৰায় ১৮০ বিঘাত ৩৬ টা পুখুৰী থকা কথা উল্লেখ কৰে ভাগৱতীয়ে ।

A special report on the Pabhoi Fish Farm of Assam-Arunachal border in Biswanath
বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ১৩/১৪ বিধ মাছৰ পোনা হয় উৎপাদন (ETV Bharat Assam)

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে অসমৰ শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীসকলক পাভৈ মীন পামে সম্পূৰ্ণ প্ৰশিক্ষণ দিয়া কথা উল্লেখ কৰে ভাৰ্গৱ ভাগৱতীয়ে ।

A special report on the Pabhoi Fish Farm of Assam-Arunachal border in Biswanath
ছৰত অতি কমেও ১০০ জন নতুন মীন পালকৰ জন্ম দিছে মীন পামখনে (ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক: নাৰ্চাৰী, মীনৰ পৰা হাঁহ পালনলৈ; সকলোতে পাৰ্গত এইজন উচ্চশিক্ষিত যুৱক - SELF RELIANT BY FARMING

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উলহ-মালহেৰে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন - INDEPENDENCE DAY 2025

For All Latest Updates

TAGGED:

SELF RELIANT BY FARMINGPABHAI FISH FARMFISH FARM IN BISWANATHETV BHARAT ASSAMSELF RELIANT BY FISH FARMING

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

নাৰ্চাৰী, মীনৰ পৰা হাঁহ পালনলৈ; সকলোতে পাৰ্গত এইজন উচ্চশিক্ষিত যুৱক

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত শুনো আহক এইসমূহ দেশপ্ৰেমমূলক গীত

নিজৰ পিঠিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইতিহাস কঢ়িয়াই ফুৰা এক জীৱন্ত দলিল; যাৰ নাম মোহনমালা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.