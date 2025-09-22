ETV Bharat / state

শেষকৃত্যৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত হ’ব জুবিন গাৰ্গৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা

যিমানে সময় গৈছে সিমানেই ৰহস্যঘন হৈ পৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনা । সেয়ে পৰিয়ালৰ সন্মতি মৰ্মে GMCH ত হ’ব জুবিনৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা ।

second post mortem of Zubeen Garg
জুবিন গাৰ্গ (Zubeen Garg's FB page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2025 at 9:15 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী : ছিংগাপুৰত মৃত্যু হোৱা ঘটনা অধিক ৰহস্যঘন হৈ পৰা শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অসমতো হ’ব মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা । অসমবাসীৰ মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ২৩ ছেপ্টেম্বৰ, মঙলবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত, ছিংগাপুৰৰ পিছত আন এবাৰৰ বাবে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হ’ব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে সন্ধিয়া এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে ।

সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত শিল্পীগৰাকীৰ শেষকৃত্য সোণাপুৰত সম্পন্ন কৰা হ’ব । দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পোষ্টমৰ্টেম কৰাৰ পিছত অৱধাৰিতভাৱে সালসলনি হ’ব জুবিনৰ সৎকাৰৰ সময়সূচী ।

পূৰ্বে পুৱা ৭-৩০ মিনিটত সৰুসজাইৰ পৰা সোণাপুৰৰ সমাধিথলী অভিমুখে জুবিন গাৰ্গৰ শেষযাত্ৰা হোৱাৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু এতিয়া পুৱা ৯-৩০ বজাতহে সৰুসজাইৰ পৰা সোণাপুৰ অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হ’ব ৷

second post mortem of Zubeen Garg
সোণাপুৰৰ কমাৰকুছিয়েই হ’ব অসমবাসীৰ হৃদস্পন্দন জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম ঠিকনা (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ লোকসেৱা ভৱনত সংবাদমেলত কয় যে ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত কিছু লোকে গুৱাহাটীত জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল । তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে এই দাবীৰ বিৰোধী আছিল যদিও জনসাধাৰণৰ দাবীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

জুবিন গাৰ্গৰ সহধৰ্মিনী গৰিমা গাৰ্গেও এই দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে । এই প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, “আমি জুবিনৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু পৰিয়ালৰ অন্য সদস্যৰ সৈতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো ৷ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক গৰিমা গাৰ্গৰ সৈতে কথা পাতিবৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল । চৰকাৰে অসমত মৰণোত্তৰ আৰীক্ষা কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে পৰিয়ালৰ দ্বিতীয়বাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি নথকা বুলি গৰিমা গাৰ্গে জনাইছে ।”

second post mortem of Zubeen Garg
কমাৰকুছিত ৰাজ্য চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্যৰ বাবে চলাইছে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে সদৰী কৰে যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা মঙলবাৰে পুৱা ৭:০০ৰ পৰা ৭:৩০ বজাৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰা হ’ব । এই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত এইমছৰ বিশেষজ্ঞও উপস্থিত থাকিব বুলি নিশ্চিত কৰা হৈছে বুলিও ড° শৰ্মাই সদৰী কৰে । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত জুবিন গাৰ্গৰ মৃতদেহ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামলৈ লৈ যোৱা হ’ব আৰু তাৰ পৰাই পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত অনুসৰি সোণাপুৰৰ সমাধিথলীলৈ জুবিনৰ শেষযাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হ’ব ।

উল্লেখযোগ্য যে, বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে দাবী জনাইছিল, "জুবিন দাৰ মৃত‍্যু ৰহস‍্যঘন হৈ পৰিছে । শৰীৰটো পচি যোৱা (Decomposed) হোৱাৰ আগতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰক ।"

কেৱল অখিল গগৈয়েই নহয়, বিশিষ্ট অভিনেতা ৰবি শৰ্মায়ো জনাইছিল জুবিন গাৰ্গৰ অসমত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাটো । ৰবি শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছিল, “অসমতো এটি অভিজ্ঞ ফৰেনন্সিক ডাক্তৰৰ দলৰ দ্বাৰা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল, যাতে অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পীজনক লৈ আমি আশ্বস্ত হ'ব পাৰো । অন্যথা আমাৰ মনত চিৰদিনলৈ এটা সংশয় থাকি যাব । কথাটো সকলোৱে ভাবি চাওক, তাকেই অনুৰোধ কৰিছো ।”

এই জনমতৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিয়ালৰ সন্মতি সাপেক্ষে দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

TAGGED:

LAST RITES OF ZUBEEN GARGজুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাZUBEEN GARG DEATH INCIDENTইটিভি ভাৰত অসমSECOND POST MORTEM OF ZUBEEN GARG

