শেষকৃত্যৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত হ’ব জুবিন গাৰ্গৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা

শেষকৃত্যৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত হ’ব জুবিন গাৰ্গৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা
যিমানে সময় গৈছে সিমানেই ৰহস্যঘন হৈ পৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনা । সেয়ে পৰিয়ালৰ সন্মতি মৰ্মে GMCH ত হ’ব জুবিনৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা ।
Published : September 22, 2025 at 9:15 PM IST
গুৱাহাটী : ছিংগাপুৰত মৃত্যু হোৱা ঘটনা অধিক ৰহস্যঘন হৈ পৰা শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অসমতো হ’ব মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা । অসমবাসীৰ মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ২৩ ছেপ্টেম্বৰ, মঙলবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত, ছিংগাপুৰৰ পিছত আন এবাৰৰ বাবে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হ’ব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে সন্ধিয়া এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে ।
সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত শিল্পীগৰাকীৰ শেষকৃত্য সোণাপুৰত সম্পন্ন কৰা হ’ব । দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পোষ্টমৰ্টেম কৰাৰ পিছত অৱধাৰিতভাৱে সালসলনি হ’ব জুবিনৰ সৎকাৰৰ সময়সূচী ।
পূৰ্বে পুৱা ৭-৩০ মিনিটত সৰুসজাইৰ পৰা সোণাপুৰৰ সমাধিথলী অভিমুখে জুবিন গাৰ্গৰ শেষযাত্ৰা হোৱাৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু এতিয়া পুৱা ৯-৩০ বজাতহে সৰুসজাইৰ পৰা সোণাপুৰ অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হ’ব ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ লোকসেৱা ভৱনত সংবাদমেলত কয় যে ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত কিছু লোকে গুৱাহাটীত জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল । তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে এই দাবীৰ বিৰোধী আছিল যদিও জনসাধাৰণৰ দাবীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।
জুবিন গাৰ্গৰ সহধৰ্মিনী গৰিমা গাৰ্গেও এই দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে । এই প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, “আমি জুবিনৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু পৰিয়ালৰ অন্য সদস্যৰ সৈতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো ৷ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক গৰিমা গাৰ্গৰ সৈতে কথা পাতিবৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল । চৰকাৰে অসমত মৰণোত্তৰ আৰীক্ষা কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে পৰিয়ালৰ দ্বিতীয়বাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি নথকা বুলি গৰিমা গাৰ্গে জনাইছে ।”
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে সদৰী কৰে যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা মঙলবাৰে পুৱা ৭:০০ৰ পৰা ৭:৩০ বজাৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰা হ’ব । এই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত এইমছৰ বিশেষজ্ঞও উপস্থিত থাকিব বুলি নিশ্চিত কৰা হৈছে বুলিও ড° শৰ্মাই সদৰী কৰে । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত জুবিন গাৰ্গৰ মৃতদেহ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামলৈ লৈ যোৱা হ’ব আৰু তাৰ পৰাই পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত অনুসৰি সোণাপুৰৰ সমাধিথলীলৈ জুবিনৰ শেষযাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হ’ব ।
উল্লেখযোগ্য যে, বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে দাবী জনাইছিল, "জুবিন দাৰ মৃত্যু ৰহস্যঘন হৈ পৰিছে । শৰীৰটো পচি যোৱা (Decomposed) হোৱাৰ আগতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰক ।"
কেৱল অখিল গগৈয়েই নহয়, বিশিষ্ট অভিনেতা ৰবি শৰ্মায়ো জনাইছিল জুবিন গাৰ্গৰ অসমত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাটো । ৰবি শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছিল, “অসমতো এটি অভিজ্ঞ ফৰেনন্সিক ডাক্তৰৰ দলৰ দ্বাৰা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল, যাতে অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পীজনক লৈ আমি আশ্বস্ত হ'ব পাৰো । অন্যথা আমাৰ মনত চিৰদিনলৈ এটা সংশয় থাকি যাব । কথাটো সকলোৱে ভাবি চাওক, তাকেই অনুৰোধ কৰিছো ।”
এই জনমতৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিয়ালৰ সন্মতি সাপেক্ষে দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।