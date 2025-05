ETV Bharat / state

মেঘালয়ৰ গুহাত মাছৰ উজান, কি মাছ কোনে কৰিলে আৱিষ্কাৰ ? - ZOOLOGY DEPARTMENT OF GU

Published : May 28, 2025 at 9:16 PM IST

গুৱাহাটী: সাধাৰণতে গুহাৰ ভিতৰত মাছৰ অৱস্থিতি থকাটো তেনেই সহজ নহয় । কাৰণ গুহা আৰু সমতল ভূমিৰ পৰিৱেশ স্বাভাৱিকভাৱে পৃথক । কাৰণ গুহাত সমতল ভূমিৰ দৰে ৰ'দ আৰু পোহৰ নপৰে । অক্সিজেনৰ পৰিমাণো তেনেই কম থাকে । তেনে এক পৰিৱেশত মাছ বা অন্য জীৱ জীয়াই থকাটো কঠিন ।‌ কিন্তু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিভাগৰ এটা গৱেষকৰ দলে মেঘালয়ৰ গুহাত আৱিষ্কাৰ কৰিছে মাছৰ প্ৰজাতি ।

এই আৱিষ্কাৰৰ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা কৰি গুৱাহাটী‌ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক দণ্ডধৰ শৰ্মাই কয়,"গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিভাগে Lady Keane College, Shillong আৰু ICAR-NBFGR, Lucknow সহযোগত মেঘালয়ৰ পূব খাচী পাহাৰত থকা Mawjymbuin গুহাত Schistura densicalava প্ৰজাতিৰ মাছবিধ আৱিষ্কাৰ কৰিছে । ইতিমধ্যে এই গৱেষণা the Fisheries Society of the British শীৰ্ষক গৱেষণা পত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে ।"