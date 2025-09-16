ETV Bharat / state

এনে এটা সংগ্ৰহালয়, য'ত আছে আপুনি কেতিয়াও নেদেখা কেইখনমান বিলাসী বাহন

পুৰণি বাহন চলাবলৈ, চাবলৈ মন আছে নেকি ? ওচৰৰ পৰা দেখাৰ লগতে এবাৰ চুই চাবও পাৰিব ৭০-৮০ দশকৰ কেইবাখনো পুৰণি বাহন ।

পুৰণি বাহনৰ এটা বিশেষ সংগ্ৰহালয় (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2025 at 3:43 PM IST

গুৱাহাটী: এখন বিলাসী বাহন নিজৰ কৰাটো বহুতৰে সপোন । কিন্তু বাহন ক্ৰয় কৰাৰ চখ আন এক সুকীয়া বিষয় । তাতোকৈ সুকীয়া বিষয় এয়ে যে পুৰণি বাহন সংৰক্ষণ কৰাৰ চখ । এনে এক চখৰ ফচলস্বৰূপে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত গঢ় লৈ উঠিছে এটা বিশেষ সংগ্ৰহালয় । য'ত আছে ৬৫ বছৰ পুৰণি জীপ, ৰ'য়েল এনফিল্ড মটৰ চাইকেলকে ধৰি আন বহু পুৰণি বাহন । এই সংগ্ৰহালয়টোলৈ গ'লে আপুনি হয়তো পাব সেই তাহানিৰ এক অভিজ্ঞতা ।

সংগ্ৰহালয়টো আছে গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ত । প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি কেইবাখনো পুৰণি মডেলৰ বিলাসী বাহন সংৰক্ষণ কৰি আহিছে ৰাজগড়ৰ প্ৰসেনজিৎ নাৰায়ণ দেৱে । পেছাত এজন বাদ্যযন্ত্ৰী তথা তবলা বাদক গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ৰ বাসিন্দা প্ৰসেনজিৎ নাৰায়ণ দেৱে নিজৰ ঘৰতে 'The Vintage Wheels' নামৰ সংগ্ৰহালয়টো স্থাপন কৰি পুৰণি ১৭ খন বাহন সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ।

পুৰণি বাহনৰ এটা বিশেষ সংগ্ৰহালয় (ETV Bharat Assam)

সংগ্ৰহালয়টোত আছে জীপ, ৰ'য়েল এনফিল্ড, ভেস্পা স্কুটাৰ আদি । বিগত ৩০ বছৰ ধৰি তেওঁ ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে পুৰণি গাড়ীবোৰ । দুই এখন গাড়ী কোনো লোকে সংগ্ৰহালয়টোত ৰাখিবলৈ দিছে যদিও অধিক সংখ্যক গাড়ী প্ৰসেনজিৎ নাৰায়ণ দেৱে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি ক্ৰয় কৰিছে । ৬০-৭০ দশকৰ এই গাড়ীবোৰ মেৰামতি কৰাৰ বাবদ তেওঁ বহু ধন ব্যয় কৰিব লগা হৈছে ।

প্ৰসেনজিৎ নাৰায়ণ দেৱৰ সংগ্ৰহালয়ত থকা ৰ'য়েল এনফিল্ড (ETV Bharat Assam)
সংগ্ৰহালয়টোৰ নাম 'The Vintage Wheels' (ETV Bharat Assam)

সৰুৰে পৰা গাড়ীৰ প্ৰতি থকা চখৰ বাবে সংগ্ৰহালয়টো স্থাপন কৰিছে লোকজনে । এই সংগ্ৰহালয়টোত তেওঁ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ৬০ দশকৰ জীপ, ফিয়েট, ৭০-৮০ দশকৰ ভেছপা স্কুটাৰ, ৰ'য়েল এনফিল্ড মটৰ চাইকেল, য়েজডি, বাজাজ ছুপাৰ স্কুটাৰ আদি । বৰ্তমান সময়ত এই সংগ্ৰহালয়টোত সংৰক্ষিত পুৰণি বাহনসমূহনো কেনে আছিল তাৰ উমান ল'বলৈ বিভিন্নজনে ভিৰ কৰে ।

প্ৰসেনজিৎ নাৰায়ণ দেৱৰ সংগ্ৰহালয়ত থকা পুৰণি স্কুটাৰ (ETV Bharat Assam)
ৰ'য়েল এনফিল্ড মটৰ চাইকেল (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত প্ৰসেনজিৎ নাৰায়ণ দেৱে কয়, "সৰুৰে পৰা ঘৰত গাড়ী দেখি থকাৰ বাবে মোৰ গাড়ীৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা আছিলে । মই ১০ বছৰ বয়সতে মটৰ চাইকেল চলাবলৈ শিকিছিলোঁ । সেই দুৰ্বলতাই মোৰ চখলৈ পৰিণত হয় । বিগত ৩০ বছৰৰ পৰা মই গাড়ীবোৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আহিছোঁ । মোৰ সংগ্ৰহালয়ত ৪৬০ দশকৰ জীপ, ফিয়েট, পাঁচটা গিয়েৰ থকা মাৰুতি ৮০০ , ৭০-৮০ দশকৰ ভেস্পা স্কুটাৰ, ৰয়েল এনফিল্ড মটৰ চাইকেল, য়েজডি, বাজাজ ছুপাৰ স্কুটাৰ আদিকে ধৰি মুঠ ১৩ খন মটৰ চাইকেল আৰু স্কুটাৰ আছে ।"

ডিপুৰ পৰা আনিছে এই জীপখন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে, "দুচকীয়া-চাৰিচকীয়া বাহনৰ লগতে ভিন্ন সময়ৰ ৫ খন চাইকেল সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ । বৰ্তমান দুখন বাহন সক্ৰিয় নহয় যদিও ১৫ খনেই সক্ৰিয় হৈ আছে । মই গাড়ীবোৰ চলাই থাকোঁ ।"

বিভিন্ন সময়ৰ বিভিন্ন মটৰ চাইকেলৰ ফটো (ETV Bharat Assam)

বিভিন্ন কাৰণত তেওঁ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা বাহনসমূহ ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি প্ৰসেনজিৎ নাৰায়ণে কয়,"বিভিন্ন সময়ত গাড়ীবোৰ শ্বুটিঙৰ বাবে ভাৰাত ল'ব বিচাৰে, কিন্তু মই নিদিওঁ । কিয়নো গাড়ী এখন বেয়া হ'লে বহুত খৰচ হয় । কিয়নো গাড়ীবোৰৰ পাৰ্টচবোৰ ইয়াত পাবলৈ নাই । দিল্লী, মুম্বাইৰ পৰা আনিবলগীয়া হয় ।"

মাজে মাজে বাহনসমূহ চলাই সক্ৰিয় কৰি ৰাখে তেওঁ (ETV Bharat Assam)

যিহেতু তেওঁ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সক্ৰিয়, সেয়ে তেওঁ নিজৰ ঘৰতে পুৰণি বাহনৰ সংগ্ৰহালয়ৰ লগতে স্থাপন কৰিছে এটা বাদ্যযন্ত্ৰৰ মিউজিয়ামো । য'ত তেওঁ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মোৰ সংগীতৰ বাদ্যযন্ত্ৰৰো মিউজিয়াম এটা আছে । য'ত থলুৱা বাদ্যৰ পৰা পাশ্চাত্যৰ বাদ্যযন্ত্ৰলৈ প্ৰায় আঢ়ৈশ মান বাদ্যযন্ত্ৰ আছে ।"

