এনে এটা সংগ্ৰহালয়, য'ত আছে আপুনি কেতিয়াও নেদেখা কেইখনমান বিলাসী বাহন

এনে এটা সংগ্ৰহালয়, য'ত আছে আপুনি কেতিয়াও নেদেখা কেইখনমান বিলাসী বাহন
পুৰণি বাহন চলাবলৈ, চাবলৈ মন আছে নেকি ? ওচৰৰ পৰা দেখাৰ লগতে এবাৰ চুই চাবও পাৰিব ৭০-৮০ দশকৰ কেইবাখনো পুৰণি বাহন ।
Published : September 16, 2025 at 3:43 PM IST
গুৱাহাটী: এখন বিলাসী বাহন নিজৰ কৰাটো বহুতৰে সপোন । কিন্তু বাহন ক্ৰয় কৰাৰ চখ আন এক সুকীয়া বিষয় । তাতোকৈ সুকীয়া বিষয় এয়ে যে পুৰণি বাহন সংৰক্ষণ কৰাৰ চখ । এনে এক চখৰ ফচলস্বৰূপে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত গঢ় লৈ উঠিছে এটা বিশেষ সংগ্ৰহালয় । য'ত আছে ৬৫ বছৰ পুৰণি জীপ, ৰ'য়েল এনফিল্ড মটৰ চাইকেলকে ধৰি আন বহু পুৰণি বাহন । এই সংগ্ৰহালয়টোলৈ গ'লে আপুনি হয়তো পাব সেই তাহানিৰ এক অভিজ্ঞতা ।
সংগ্ৰহালয়টো আছে গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ত । প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি কেইবাখনো পুৰণি মডেলৰ বিলাসী বাহন সংৰক্ষণ কৰি আহিছে ৰাজগড়ৰ প্ৰসেনজিৎ নাৰায়ণ দেৱে । পেছাত এজন বাদ্যযন্ত্ৰী তথা তবলা বাদক গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ৰ বাসিন্দা প্ৰসেনজিৎ নাৰায়ণ দেৱে নিজৰ ঘৰতে 'The Vintage Wheels' নামৰ সংগ্ৰহালয়টো স্থাপন কৰি পুৰণি ১৭ খন বাহন সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ।
সংগ্ৰহালয়টোত আছে জীপ, ৰ'য়েল এনফিল্ড, ভেস্পা স্কুটাৰ আদি । বিগত ৩০ বছৰ ধৰি তেওঁ ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে পুৰণি গাড়ীবোৰ । দুই এখন গাড়ী কোনো লোকে সংগ্ৰহালয়টোত ৰাখিবলৈ দিছে যদিও অধিক সংখ্যক গাড়ী প্ৰসেনজিৎ নাৰায়ণ দেৱে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি ক্ৰয় কৰিছে । ৬০-৭০ দশকৰ এই গাড়ীবোৰ মেৰামতি কৰাৰ বাবদ তেওঁ বহু ধন ব্যয় কৰিব লগা হৈছে ।
সৰুৰে পৰা গাড়ীৰ প্ৰতি থকা চখৰ বাবে সংগ্ৰহালয়টো স্থাপন কৰিছে লোকজনে । এই সংগ্ৰহালয়টোত তেওঁ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ৬০ দশকৰ জীপ, ফিয়েট, ৭০-৮০ দশকৰ ভেছপা স্কুটাৰ, ৰ'য়েল এনফিল্ড মটৰ চাইকেল, য়েজডি, বাজাজ ছুপাৰ স্কুটাৰ আদি । বৰ্তমান সময়ত এই সংগ্ৰহালয়টোত সংৰক্ষিত পুৰণি বাহনসমূহনো কেনে আছিল তাৰ উমান ল'বলৈ বিভিন্নজনে ভিৰ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰসেনজিৎ নাৰায়ণ দেৱে কয়, "সৰুৰে পৰা ঘৰত গাড়ী দেখি থকাৰ বাবে মোৰ গাড়ীৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা আছিলে । মই ১০ বছৰ বয়সতে মটৰ চাইকেল চলাবলৈ শিকিছিলোঁ । সেই দুৰ্বলতাই মোৰ চখলৈ পৰিণত হয় । বিগত ৩০ বছৰৰ পৰা মই গাড়ীবোৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আহিছোঁ । মোৰ সংগ্ৰহালয়ত ৪৬০ দশকৰ জীপ, ফিয়েট, পাঁচটা গিয়েৰ থকা মাৰুতি ৮০০ , ৭০-৮০ দশকৰ ভেস্পা স্কুটাৰ, ৰয়েল এনফিল্ড মটৰ চাইকেল, য়েজডি, বাজাজ ছুপাৰ স্কুটাৰ আদিকে ধৰি মুঠ ১৩ খন মটৰ চাইকেল আৰু স্কুটাৰ আছে ।"
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে, "দুচকীয়া-চাৰিচকীয়া বাহনৰ লগতে ভিন্ন সময়ৰ ৫ খন চাইকেল সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ । বৰ্তমান দুখন বাহন সক্ৰিয় নহয় যদিও ১৫ খনেই সক্ৰিয় হৈ আছে । মই গাড়ীবোৰ চলাই থাকোঁ ।"
বিভিন্ন কাৰণত তেওঁ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা বাহনসমূহ ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি প্ৰসেনজিৎ নাৰায়ণে কয়,"বিভিন্ন সময়ত গাড়ীবোৰ শ্বুটিঙৰ বাবে ভাৰাত ল'ব বিচাৰে, কিন্তু মই নিদিওঁ । কিয়নো গাড়ী এখন বেয়া হ'লে বহুত খৰচ হয় । কিয়নো গাড়ীবোৰৰ পাৰ্টচবোৰ ইয়াত পাবলৈ নাই । দিল্লী, মুম্বাইৰ পৰা আনিবলগীয়া হয় ।"
যিহেতু তেওঁ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সক্ৰিয়, সেয়ে তেওঁ নিজৰ ঘৰতে পুৰণি বাহনৰ সংগ্ৰহালয়ৰ লগতে স্থাপন কৰিছে এটা বাদ্যযন্ত্ৰৰ মিউজিয়ামো । য'ত তেওঁ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মোৰ সংগীতৰ বাদ্যযন্ত্ৰৰো মিউজিয়াম এটা আছে । য'ত থলুৱা বাদ্যৰ পৰা পাশ্চাত্যৰ বাদ্যযন্ত্ৰলৈ প্ৰায় আঢ়ৈশ মান বাদ্যযন্ত্ৰ আছে ।"