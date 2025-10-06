ETV Bharat / state

থুপুক-থাপাক খোজেৰে 'মায়াবিনী' আহিছে...

পৰ্যটকক আদৰণি জনাব 'মায়াবিনী'এ ৷ মায়াবিনীৰ এটা ককায়েকো আছে, নাম - 'গৃহৰাজ' ৷

new born elephant calf
মাতৃৰ সৈতে 'মায়াবিনী' (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 6, 2025 at 2:37 PM IST

2 Min Read
কাজিৰঙা: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অনন্য সৃষ্টি 'মায়াবিনী' ৰ নামেৰে কাজিৰঙাত নামাংকিত হ’ল এটা কণমানি হাতী পোৱালী ৷ ৱৰ্ল্ড এনিমেল ডে-ৰ দিনাই জন্ম লাভ কৰা এটি সদ্যোজাত হাতী পোৱালিৰ নাম ৰখা হ’ল 'মায়াবিনী' ৷

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক ড৹ সোণালী ঘোষে কয়, ‘‘উদ্যানখনৰ অগৰাতলি বনাঞ্চলত কুঁৱৰী নামৰ বিভাগীয় হাতীজনীয়ে শনিবাৰে ‘ৱৰ্ল্ড এনিমেল ডে’ ৰ দিনাই এজনী হাতী পোৱালি প্ৰসৱ কৰে ৷ ২ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহৰ তৃতীয় দিনা অৰ্থা যোৱা ৪ অক্টোবৰ ‘ৱৰ্ল্ড এনিমেল ডে’ ৰ দিনা জন্ম পাই হাতী পোৱালীজনী ৷’’

ৱৰ্ল্ড এনিমেল ডেৰ দিনা জন্ম লাভ কৰা এটি সদ্যোজাত হাতী পোৱালিৰ নাম ৰখা হ’ল 'মায়াবিনী' (ETV Bharat Assam)

‘‘আমাৰ কুঁৱৰী নামৰ যি হাতী আছে, এয়া তাইৰ দ্বিতীয়টো পোৱালি ৷ ৰাতি ১২ টা বজাত জন্ম ল’লে ৷ আমাৰ সকলো ষ্টাফে ভাবিলে যে যিহেতু পোৱালিজনী মাইকী, এটা ভাল নাম দিওঁ বুলি ৷ সেয়ে বনমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সৈতে কথা পাতি ‘মায়াবিনী’ নামটো দিয়া হ’ল” — এনেদৰে ক’লে ড৹ ঘোষে ৷

'মায়াবিনী'ৰ ককায়েক 'গৃহৰাজ'

ড৹ ঘোষে কয়, ‘‘মায়াবিনীৰ এটা ককায়েকো আছে, নাম - গৃহৰাজ ৷ পোৱালিটো জন্মৰ পাছতে বিভাগীয় হাতী মাউত, বন বিভাগৰ কৰ্মী সকলোৰে লগতে আমি হাতী পোৱালীটোৰ নাম মায়াবিনী ৰখাটো ঠিক কৰিলো ৷’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমাৰ বনকৰ্মীসকলে উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত নিজ পৰিয়ালৰ পৰা, আপোনজনৰ পৰা আঁতৰি কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি থকাৰ সময়ত কেতিয়াবা কিবা বেজাৰ লাগিলে অথবা ঘৰলৈ মনত পৰিলেও শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীত শুনি নিজকে সান্ত্বনা দিয়ে ৷ জুবিন গাৰ্গৰ গীতেৰে বহু সময়ত হৃদয় জুৰায় ৷ অসমৰ আন সকলোৰে দৰেই বনকৰ্মীসকলো শিল্পীগৰাকীৰ গীতৰ মাধ্যমেৰে সান্নিধ্যত থাকে ৷ জুবিন গাৰ্গ সকলোৰে আবেগ ৷ গতিকে এনে এক পৰিৱেশত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত তেওঁৰ অনন্য সৃষ্টি, সকলোৰে মুখে মুখে থকা গীত ‘মায়াবিনী’ ৰ আধাৰত হাতী পোৱালিটিৰ নাম মায়াবিনী ৰখাটো সকলোৱে বিচাৰিলে ৷ যাৰ দ্বাৰা প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি হাতী পোৱালিটোৰ নামৰ স’তে জড়িত হৈ থাকিব ৷"

আনহাতে, শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধা জনাই যোৱা ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ গঁড় দিৱসৰ দিনা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গছপুলি ৰোপণ কৰা কথাও উল্লেখ কৰে উদ্যানখনৰ সঞ্চালিকা ড৹ ঘোষে ৷

