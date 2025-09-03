মিৰ্জা: পক্ষীৰাজ ঘোঁৰা,খটখট খটখটকৈ দৌৰা... ৷ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা, কিশোৰ কুমাৰ আৰু আশা ভোছলেই গোৱা এই বিখ্যাত গীতটি কোনেনো বাৰু শুনা নাই ! এটা যুগমীয়া চিৰসেউজ অসমীয়া গীত ৷
ঠিক এনেকুৱা এটা পক্ষীৰাজ ঘোঁৰাৰ দৰে ঘোঁৰাক লৈয়েই এই বাতৰি ৷ এই পক্ষীৰাজৰ গৰাকী অৱশ্যে একেবাৰেই নাবালক ৷ নাম যুৱৰাজ ৰাভা ৷ কোনো ৰাজপুত্ৰ নহ'ব পাৰে যুৱৰাজ ৷ কিন্তু নামে-কামে যেন একেবাৰে মিলি পৰিছে ! কিয় জানেনে ?
যুৱৰাজ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৷ ঘৰ ৰাজধানী গুৱাহাটীৰ পৰা নাতিদূৰৈৰ ছয়গাঁৱৰ বৰবাকাৰা নামৰ গাওঁখনত ৷ বৰবাকাৰা এনে এখন গাওঁ যি অৱস্থিত দক্ষিণ কামৰূপৰ অসম-মেঘালয় সীমান্তত ৷ তেনেই ভিতৰুৱা এটা অঞ্চল এই বৰবাকাৰা ৷ যাতায়তৰো বৰ সুবিধা নাই ৷ এই গাওঁখনৰেই বাসিন্দা যুৱৰাজ পঢ়ে দক্ষিণ পাণ্টান জনজাতীয় মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত ৷ ঘৰৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ প্ৰায় চাৰি কিলোমিটাৰ দূৰ ৷ মাজত আকৌ পাহাৰীয়া হাবিতলীয়া বাট ৷ তথাপিও কিন্তু যুৱৰাজে স্কুল ক্ষতি নকৰে ৷ সদায় আহে ৷
যুৱৰাজক বিদ্যালয়লৈ আনিবলৈ কোনো স্কুল বাছ বা স্কুল ভান নাই ৷ আছে এটা ঘোঁৰা ৷ সেই ড৹ ভূপেন হাজৰিকা, কিশোৰ কুমাৰ আৰু আশা ভোছলেই গোৱা পক্ষীৰাজ ঘোঁৰাৰ দৰে এটা ঘোঁৰা ৷ প্ৰখ্যাত কণ্ঠশিল্পী জিতেন ডেকাই গাই যোৱা "এই ঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠি শৃংগ বগালো, পাৰ হ'লো শত নদী-নিজৰা..."ৰ দৰেই যুৱৰাজৰ কাহিনী ৷ পাহাৰীয়া সেই দুৰ্গম অঞ্চলটোৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ দৈনিক চাৰি কিলোমিটাৰ যুৱৰাজ অকলেই ঘোঁৰাত উঠি আহে পঢ়াশালিলৈ ।
খট্ খট্ শব্দ কৰি ঘোঁৰা চেঁকুৰাই এই কণমানি যুৱৰাজ যেতিয়া পিঠিত স্কুল বেগ লৈ বিদ্যালয়লৈ আহে তেতিয়া কোনেও এবাৰ নোচোৱাকৈ নোৱাৰে ৷ স্কুল ছুটীৰ পিছত মৰমৰ 'পক্ষীৰাজ'ৰ পিঠিত উঠি আপোনমনে ঘৰমুৱা হয় শিশুটি ৷ ঘৰ গৈ পায়েই ঘোঁৰাটোক জিৰণি ল'বলৈ দিয়ে, দানা খুৱায় ৷ যুৱৰাজ ৰাভাৰ হেঁপাহ কি জানেনে ? তেওঁৰ মুখেৰেই শুনক- "পঢ়ি-শুনি পুলিচ হ'ম ৷" পুলিচক হেনো বৰ ভাল পাই যুৱৰাজে ৷
