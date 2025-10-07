প্ৰিয়তমক বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ প্ৰিয়তমাৰ চিঠি, গেটতে ৰাখি থ'লে চিআইডিয়ে

প্ৰিয়তমক বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ প্ৰিয়তমাৰ চিঠি, গেটতে ৰাখি থ'লে চিআইডিয়ে
প্ৰতিদিনে শ্যামকানু মহন্তক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছে পত্নী অনিতা ডেকা । এইবাৰ কিতাপৰ মাজতে আনিলে চিঠি ।
Published : October 7, 2025 at 8:14 PM IST
গুৱাহাটী: বিগত ৭ দিন ধৰি চি আই ডিৰ লকাপত আছে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত । শ্যামকানুক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ পত্নীয়ে কেতিয়াবা যদি খাদ্য লৈ আনে কেতিয়াবা কাপোৰ লৈ আহে । কিন্তু আজি কিতাপৰ মাজতে শ্যামকানুৰ পত্নী অনিতা ডেকা মহন্তই কৌশলেৰে লৈ আহিছিল এখন চিঠি ।
অসমীয়াত শাস্ত্ৰৰ কেইটামান শ্লোক লিখি আনিছিল পত্ৰখনত আৰু দিনত ৪/৫ বাৰ মান পঢ়ি থাকিবলৈ কৈছিল পত্ৰত । আন দিনৰ দৰেই আজিও অৰ্থাৎ মঙলবাৰে অনিতা ডেকাই স্বামী শ্যামকানু মহন্তক লগ কৰিবলৈ আহিছিল চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ । লগত লৈ আহিছিল এখন গ্ৰন্থ । চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়তে তালাচীত গ্ৰন্থখন পোৱাৰ লগতে গ্ৰন্থখনৰ ভিতৰত এখিলা পাতত অসমীয়াত লিখা থকা এখন চিঠি পোৱা যায় । গেটতে গ্ৰন্থখন আৰু চিঠিখন ৰাখি থয় আৰক্ষীয়ে ।
ইয়াৰ পিছতে ওলাই পৰে চিঠিখনত লিখা কথাখিনি । চিঠিখনত বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ শ্যামকানু মহন্তৰ বাবে পত্নী অনিতা ডেকাই লিখি আনিছিল-
"শ্ৰীহৰি
কৃষ্ণ লক্ষীনাথ
এ ৰাম ব্ৰজদোষ
অতি বিনাশয়
দূখ সাগৰত পৰি আছো আমি
গোবিন্দে কৰিব নিবৰ্তণ"
এই শ্লোক লকআপৰ ভিতৰত দিনে ৪/৫ বাৰকৈ পঢ়িবলৈকো পৰামৰ্শ হিচাপে লিখিছিল ডেকাই । পিছে সেই পৰামৰ্শ নাপালেগৈ মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তৰ ওচৰ । যেন পৰিত্ৰাণৰ সকলো পথেই বন্ধ বৰ্তমান চৰ্চিত ফেষ্টিভেল মহন্তৰ ।
উল্লেখ্য যে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক এক অক্টোবোৰত এছ আই টিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ১৪ দিনৰ জিম্মাত লৈছে । আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগী শিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰ গোস্বামীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।