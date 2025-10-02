ETV Bharat / state

জাতি নাই, ধৰ্ম নাই... জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিথলীত গুঞ্জৰিত বিজয়া দশমীৰ দিনটো

পূজাথলীত নাই বিজয়া দশমীৰ ভিৰ, সোণাপুৰত জুবিনৰ সমাধিক্ষেত্ৰত গুণমুগ্ধৰ ভিৰ ৷

A huge crowd of fan at Zubeen Garg's memorial on Vijaya Dashami
সোণাপুৰত জুবিনৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত গুণমুগ্ধৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2025 at 11:13 PM IST

6 Min Read
গুৱাহাটী: ষষ্ঠীৰ দেৱীক প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰি দশমীৰ দিনা বিসৰ্জন দিছে ভক্তগণে । কিন্তু বিজয়াৰ চকুপানী যেন শুকাই গৈছে অজস্ৰজনৰ ৷ প্ৰিয় শিল্পীজনে চিৰবিদায় লোৱাৰ ১৪ দিনৰ পিছতো চকুপানী শুকোৱা নাই গুণমুগ্ধৰ ৷ পূজাথলী বা বিজয়া দশমীৰ বিসৰ্জনথলীত নাই জনসমাগম ।

বিপৰীতে গুৱাহাটীৰ সমীপৰ সোণাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিথলীত বিজয়া দশমীৰ দিনা পুৱাৰে পৰা দেখা গ’ল জুবিন গুণমুগ্ধৰ ভিৰ । বিদায় জনাব পৰা নাই প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক । ধূপ-দীপ, নাম-কীৰ্তনৰে গুণমুগ্ধই এতিয়াও সজীৱ কৰি ৰাখিছে কমাৰকুছিৰ সমাধিক্ষেত্ৰ ।

সোণাপুৰত জুবিনৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত গুণমুগ্ধৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)

গুণমুগ্ধই এতিয়াও অকলশৰীয়া হ’বলৈ দিয়া নাই জুবিন গাৰ্গক । সমাধিক্ষেত্ৰ নহয়, সোণাপুৰৰ জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম শয়নথলী এতিয়া হৈ পৰিছে সমন্বয়ৰ প্ৰতীক ৷ কোনোবা এজন যদি বিজয়া দশমীৰ দিনা আহিছে গোলাঘাট, তেজপুৰৰ পৰা তেন্তে আন এজন আহিছে ধুবুৰী নাইবা পাঠশালাৰ পৰা । কেৱল জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ শ্ৰোতা হিচাপে নহয়, এগৰাকী মানৱতাবাদী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ জাতি-বৰ্ণ-ধৰ্ম নিৰ্বেশেষে ভিৰ অব্যাহত জুবিন গাৰ্গৰ শেষ শয়নথলীত । কেইবা দশকজুৰি জুবিন গাৰ্গক কাষৰ পৰা পোৱা বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীয়ে সপৰিয়ালে আহি জুবিনৰ নামত উৰুৱাই দিলেহি এযোৰ পাৰ ।

প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ সমাধিক্ষেত্ৰতে জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে বহু গীতত জড়িত তথা কেইবা দশকজুৰি জুবিন গাৰ্গ মানুহজনক জনা সংগীত শিল্পী ভদ্ৰকান্ত দাসে বৃহস্পতিবাৰে সপৰিয়ালে আকৌ এবাৰ আহিল জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিথলীলৈ । এযোৰ পাৰ উৰুৱাই ভদ্ৰকান্ত দাসে ক’লে,“তেওঁ এজন সৰ্বসাধাৰণ মানুহ নাছিল, কেৱল এজন শিল্পী নাছিল । সাধাৰণৰ পৰা সি বহু ওপৰত আছিল । এই পৃথিৱীত নিজৰ কৰ্মেৰে বহু মানুহে জনতাৰ চকুত ধৰা দিয়ে । জুবিন গাৰ্গে জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে প্ৰতিটো বয়সৰ, প্ৰতিটো স্তৰৰ, প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ বুকুত ঠাই পাই গ’ল । তেওঁৰ কৰ্মেৰে ঠাই পাই গ’ল । এইখন সমাধিস্থলী হৈ থকা নাই । ইয়াত সৰ্বধৰ্মৰ মানুহে জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ৷ সমন্বয়ৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে ।”

সংগীত শিল্পী ভদ্ৰকান্ত দাসে উৰুৱালে এযোৰ পাৰ (ETV Bharat Assam)

বৃহস্পতিবাৰে শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ অহা সহস্ৰজনৰ ভিতৰত নগাঁৱৰ পৰা সপৰিয়ালে আহিছিল ৰিজু শৰ্মা । ৰিজু শৰ্মাৰ মন্তব্য যে জূবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছতেই অসমত স্পন্দিত হৈছিল পৰিছিল সমন্বয়ৰ আমোঘ বাৰ্তা । ৰিজু শৰ্মাৰ মন্তব্য,“তেওঁ যেন এগৰাকী ভগৱানৰ অৱতাৰ ৷ আজি দশমীৰ দিনা দেৱীক বিদায় দিবলৈ যাব লাগিছিল মানুহ ৷ কিন্তু মানুহ ইয়ালৈ হিলদল ভাঙি আহিছে । সকলো মানুহকে সমানভাৱে চাইছিল, দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিছিল । ধৰ্ম নাই, জাতি নাই — এইভাৱেই আমি সকলোকে চাব লাগে ৷”

কোলাত কেচুৱা লৈ আহিল অভিযন্তা (ETV Bharat Assam)

গোলাঘাটৰ পৰা পু্ৱা ৭ বজাতেই গোলাঘাটৰ পৰা ৭ জন লোকৰ সৈতে সোণাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিত এপাহ ফুল দি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ ২৫০ কিঃমিঃ বাটকুৰি বাই আহিল শুভম বৰা । জীৱনত এবাৰ সমুখৰ পৰা দেখি নোপোৱা জুবিন গাৰ্গৰ শিল্পী সত্বাৰ লগতে মানৱতাবাদী দৰ্শনক লৈ উচুপি উঠিল তেওঁৰ লগতে আন কেইজন । শুভম বৰাই প্ৰিয় শিল্পীজনৰ মানুহৰ মোহৰ কথা ক’লে এইদৰে,“জুবিনদাৰ প্ৰতি থকা মৰমৰ কাৰণেই আমি আঠজন আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ । পূজাৰ আনন্দ উৎসৱত অংশগ্ৰহণ নকৰি তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আহিছোঁ । সকলোকে এক দৃষ্টিৰে চাই বাৰ্তা বিলাই গ’ল তেওঁ ৷”

পূজাথলীৰ পৰিৱৰ্তে লোকাৰণ্য সমাধিক্ষেত্ৰ (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীৰ এজন কেবচালক বৰ্মন, তেওঁ দশমীৰ উচৱত ভাগ নলৈ নিজৰ সন্তানক লৈ আহিছে মানুহক ভালপোৱা জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ । বৰ্মনে ক’লে যে তেওঁৰ কণমানি ল’ৰাটিয়ে নাজানে যে জুবিন গাৰ্গ কোন ? সেয়ে ল’ৰাক জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিলৈ লৈ আনিছে জুবিন গাৰ্গৰ ভাল কামবোৰ আৰু সৃষ্টিবোৰ যাতে ল’ৰাটিয়ে অনুভৱ কৰিব পাৰে । বৰ্মনৰ মন্তব্য,“আমি মন্দিৰত পূজা কৰোঁ । ইয়াতো ধূপ-চাকি জ্বলাই আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ ৷ জুবিন গাৰ্গে গীত গোৱাই নহয় ৷ মানুহক সহায় কৰিছিল সেই কাৰণেও আমি তেওঁক ভগবান বুলি ভাবোঁ ৷”

প্ৰকৃতিৰ মাজত নীৰৱে-নিতালে শুই আছে মানুহ ভাল পোৱা মানুহজন (ETV Bharat Assam)

উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁৱৰ পৰা সপৰিয়ালে আহিছে কৰ্মসূত্ৰে এগৰাকী অভিযন্তা যতীন্দ্ৰনাথ ডেকা নামৰ আন এজন যু্ৱক । আমিনগাঁৱৰ যুৱকজনৰ মন্তব্য,“জুবিন গাৰ্গে সকলো মানুহকে সমানেই ভাল পাইছিল । তেওঁৰ গানবোৰতো ভাল পাওঁৱেই, কিন্তু তেওঁ মানুহৰ প্ৰতি জাতি-ধৰ্ম নোচোৱাকৈ যিবোৰ সহায় কৰিছিল তাৰ বাবে মই তেওঁক ভাল পাওঁ ৷ সেয়ে মই পৰিয়ালৰ লগত তেওঁক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আহিছোঁ ৷”

কেব চালকেও এপাক চাই গ'লহি সমাধিক্ষেত্ৰ (ETV Bharat Assam)

কামৰূপৰ পছৰীয়াৰ পৰা হাতত লাখুটি এডাল লৈ আহিছে কিশোৰ ডেকা । তেওঁক লৈ আনিছে পৰিয়ালৰ লোকে । পথ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈ যোৱা ডেৰবছৰ ধৰি এখন ভৰি অকামিলা হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে কিশোৰ । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা প্ৰাণৰ টান এৰাব নোৱাৰি তেনেদৰেই আনৰ সহায়ত তেওঁ আহি ওলাইছেহি সমাধিক্ষেত্ৰত । কিশোৰ ডেকাৰ মন্তব্য যে গীতৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ প্ৰতি একে দৃষ্টিৰে সহায়ৰ যি দৰ্শন, সেই দৰ্শনেই তেওঁক মুগ্ধ কৰি ৰাখিছে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি ৷

হাতত লাখুটি এডাল লৈ আহিছে কিশোৰ ডেকা (ETV Bharat Assam)

এয়া দশমীৰ দিনটোত জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিথলীত শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ উপস্থিত হোৱা হাজাৰজনৰ মাজৰ কেইজনমান লোকৰ মাজৰ জুবিনৰ জীৱন আৰু দৰ্শনৰ বিষয়ে দৃষ্টিভংগী । পাহাৰতলীত প্ৰকৃতিৰ মাজত নীৰৱে-নিতালে শুই আছে মানুহ ভাল পোৱা মানুহৰ প্ৰগতিৰ কথা কৈ কৈ বিদায় লোৱা প্ৰিয় শিল্পীজন, প্ৰিয় মানুহজন । মৃত্যুৰ ১৪ দিনৰ পিছতো বিজয়া দশমীৰ উকা পূজাথলীৰ বিপৰীতে হাজাৰজনে তেওঁৰ সমাধিথলীত যেন তেওঁৰ ভাষাৰেই কৈ গ’ল,"মোৰ জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই..., গাই গ’ল মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত..., পাহাৰৰ মাটিত প্ৰতিধ্বনিত হ’ল সমন্বয়ৰ বাৰ্তা ।

