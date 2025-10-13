বনৰীয়া হাতীৰ জাকে উপদ্ৰৱ চলালে দুখনকৈ ৰিজ’ৰ্টত, বিস্তৰ ক্ষতি

বনৰীয়া হাতীৰ জাকে উপদ্ৰৱ চলালে দুখনকৈ ৰিজ’ৰ্টত, বিস্তৰ ক্ষতি
খাদ্যৰ সন্ধানত আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা ভৈয়ামলৈ নামি অহা বন্যহস্তীৰ জাকে উপদ্ৰৱ চলালে চন্দ্ৰপুৰৰ দুখনকৈ ৰিজ’ৰ্টত ৷
Published : October 13, 2025 at 1:22 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যত প্ৰায়ে হাতী-মানুহৰ সংঘাত হৈ থাকে । ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটীতো বন্যহস্তীৰ সঘনাই হয় মুক্ত বিচৰণ । বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ সাতগাঁও, সেনা শিবিৰৰ ভিতৰ চৌহদ, বীৰকুছি, বোন্দা, ছয়মাইল আদি অঞ্চলত প্ৰায়ে বন্যহস্তীয়ে কৰে মুক্ত বিচৰণ ।
গুৱাহাটীৰ দাঁতি কাষৰীয়া আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত অহা বন্যহস্তীয়ে প্ৰায়ে কেতবোৰ অঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলোৱাৰ লগতে সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰে । শনিবাৰে নিশা চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় । খাদ্যৰ সন্ধানত আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা ভৈয়ামলৈ নামি অহা বন্যহস্তীৰ জাকে ভাঙে চন্দ্ৰপুৰৰ দুখনকৈ ৰিজ’ৰ্ট ৷
বন্যহস্তীয়ে চন্দ্ৰপুৰৰ ঠাকুৰকুছিৰ খামব্ৰেঙা বিলৰ পাৰত থকা থলুৱা খাদ্যগৃহ আৰু ৰক ভেলী ৰিজ’ৰ্ট নামৰ দুখন ৰিজ’ৰ্টৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে । কেৱল ৰিজ’ৰ্ট দুখনে নহয়, পথৰে গৈ থকা এখন ডাম্পাৰৰো ক্ষতি কৰে হাতীৰ জাকটোৱে । অৱশ্যে হাতীৰ জাকটোৰ পৰা কোনোমতে প্ৰাণৰক্ষা পৰে থলুৱা খাদ্যৰ গৃহ নামৰ ৰিজ’ৰ্টখনৰ স্বত্বাধিকাৰী দ্বীপ বংজাং ৷
জানিব পৰা মতে, দেওবাৰে নিশা আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা নামি অহা প্ৰায় ৪০/৫০ জনীয়া বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে খাদ্যৰ সন্ধানত অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰি ৰিজ’ৰ্ট দুখনত উপদ্ৰৱ চলায় ৷ বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে প্ৰথমে থলুৱা খাদ্যৰ গৃহ নামৰ ৰিজ’ৰ্টখন ঘেৰি ধৰে । সেই সময়ত ৰিজ’ৰ্টখনৰ স্বত্বাধিকাৰী দ্বীপ বংজাং নামৰ লোকজন শুই আছিল । হাতীৰ জাকটোৱে ৰিজ’ৰ্টখনৰ মূল গৃহটোৰ গ্ৰীলসমূহ ভঙাৰ শব্দ পোৱাৰ পিছত দ্বীপ বজাঙে চিঞৰি-বাখৰ কৰিবলৈ ধৰে আৰু ঘটনাস্থলীত স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত হৈ হাতীৰ জাকটোক খেদি লোকজনক উদ্ধাৰ কৰে ।
এই ঘটনাৰ পিছমূহুৰ্ততে ৰাজপথৰে গৈ থকা অৱস্থাত এখন ডাম্পাৰত আক্ৰমণ কৰাত বাহনখনৰ গ্লাছবোৰ ভাঙি যায় ৷ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰি কথমপি প্ৰাণৰক্ষা কৰে বাহনখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনে ।
বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে পুনৰ ৰক ভেলি নামৰ আন এখন ৰিজ’ৰ্টত আক্ৰমণ চলাই দুখনকৈ পকী দেৱালৰ লগতে ৰিজ’ৰ্টখনৰ সা-সামগ্ৰীৰ ক্ষতিসাধন কৰে ৷
মন কৰিবলগীয়া যে প্ৰতিদিনে আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ভৈয়ামলৈ নামি অহা বনৰীয়া হাতীৰ জাকে অঞ্চলটোত উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে । এই ঘটনাক লৈ ৰিজ’ৰ্টখনৰ স্বত্বাধিকাৰ মন্তব্য এনেধৰণৰ, ‘‘ক্ষতি…ভালেখিনি ক্ষতি হ’ল ৷ আচলতে কি হৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জাগাত আহিবই ৷ এতিয়া মোৰ এই ৱালবোৰ ভাঙিলে ৷ খাদ্য-খানা বিচাৰি পালে, চাউল, নিমখ এইবোৰ ৷ বেলেগ তেওঁলোকে বিচাৰি নাহে ৷ খাব আহি কৰিডৰটো ক্লীয়াৰ নাপালে ভাঙি থৈ যায় ৷ আমি নাছিলো, ল’ৰা এজনে ফোন কৰিছিল বোলে হাতী আহিছিল ৷ প্ৰায় 30-40 টা মান হাতী হ’ব ৷ গোটেই নিশাটো আছে ৷ প্ৰায়ে এই অঞ্চলত এনেদৰে বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় । পুৱা ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত ৰিজ’ৰ্টৰ পকী দেৱাল ভাঙি থকা প্রত্যক্ষ কৰোঁ । স্থানীয় লোকে বন বিভাগক খবৰ দিছে । আমাৰ ওচৰৰ ৰিজ’ৰ্টখনত থকা লোকসকল বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ পৰা দৈৱক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে । প্ৰায়ে চন্দ্ৰপুৰত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় ৷’’
লগতে পঢ়ক: জাতিংগালৈ অহা পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সষ্টম ডিমা হাছাও প্ৰশাসন