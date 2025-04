ETV Bharat / state

ঢোলৰ সম্ৰাটৰ পালি আজিও অৱহেলিত, নাপালে শিল্পী পেন্সন - DHOL ARTIST BOLIA OJA

ঢোলৰ সম্ৰাট মঘাই ওজাৰ পালি বলাই ওজা ( ETV Bharat Assam )

By ETV Bharat Assamese Team Published : April 15, 2025

টীয়ক : এসময়ৰ এগৰাকী ঢুলীয়া; যাৰ ঢোলৰ চাবত সকলো মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰিছিল । তেওঁৰ ঢোলৰ যাদু চাবলৈ মঞ্চৰ সন্মুখত দৰ্শকে ভিৰ কৰিছিল । অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঢোলৰ যাদুৰেই তেওঁ সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল । যিগৰাকী শিল্পীক সুধাকন্ঠৰ দৰে বৰেণ্য় শিল্পীয়ে আদৰ কৰিছিল, তেওঁৰ খবৰ ল'বলৈ আজি কাৰোৱেই আহৰি নাই । ৰজাঘৰৰ লগতে কোনো জাতীয় সংগঠন তথা অনুষ্ঠানেও তেওঁক আন সময়ৰ কথাতো বাদেই, ৰঙালী বিহুৰ সময়তো এখন ফুলাম গামোচাৰে বিহুৰ ওলগ জনাবলৈ আহৰি পোৱা নাই । জীৱনৰ ৮০টা বসন্তই গৰকাৰ পিচতো বিহুৰ সেই সোণোৱালী দিনবোৰলৈ মনত পেলাই জীয়াই থকাৰ সপোন দেখে এইগৰাকী ঢুলীয়া শিল্পীয়ে । জীৱনৰ সোণোৱালী সময়ত ঢোলটোকে আপোন কৰি অসমীয়া সংস্কৃতিক শুদ্ধ ৰূপত জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা এইগৰাকী শিল্পীয়ে আজিলৈকে নাপালে শিল্পী পেঞ্চন । তেওঁ আন কোনো নহয়, আমি উল্লেখ কৰা শিল্পীগৰাকী হৈছে সম্ৰাট মঘাই ওজাৰ পালি বলাই ওজা । ঢোলৰ সম্ৰাট মঘাই ওজাৰ পালি বলাই ওজা (ETV Bharat Assam)

