ডেৰশ বছৰে গছ নকটা এখন বিশেষ কাঠনি ! কাৰণ জানি আপুনিও হৈ পৰিব আচৰিত - GOLAGHAT BATS CONSERVATION

গোলাঘাটৰ নুমলীগড়ত এটা পৰিয়ালৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ অনন্য় নিদৰ্শন । আশ্ৰয় দিছে হাজাৰ হাজাৰ বাদুলী ।

বৰদিহিঙীয়াৰ ৰাইজৰ গৌৰৱৰ কাঠনি যত আছে বৰবাদুলী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2025 at 2:12 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 2:25 PM IST

গোলাঘাট: ৩০ বিঘা ভূমিৰে আৱৰি থকা এখন কাঠনি । এই কাঠনিখনত কোনেও নাকাটে গছ-গছনি । কোনো অভিশাপ অথবা আইনৰ ভয়ত যে গছ কাটি তহিলং কৰা নাই তেনে নহয় । এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে কি কাৰণে গছ নাকাটে তাৰ কাৰণ জানিলে আপুনিও আতৰিত হ'ব ।

গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড়ৰ এইখন কাঠনিত আছে বৰবাদুলী । কাঠনিত আশ্ৰয়স্থল হিচাপে বাচি লৈছে কেইবা সহস্ৰাধিক বৰবাদুলীয়ে । বছৰ বছৰ ধৰি কাঠনিখনত আশ্ৰয় লোৱা এই বাদুলীয়ে আজিলৈকে মানুহক কোনো ধৰণৰ অপকাৰ কৰা নাই আৰু মানুহেও অনিষ্ট কৰা নাই বাদুলীবোৰৰ । বাদুলীৰ কলৰৱত মুখৰিত হৈ পৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটো, যাৰবাবে পথচাৰীৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এই কাঠনিখন ।

প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ অনন্য় নিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

কাঠনিত দিনৰ ভাগত আশ্ৰয় লয় বাদুলীজাকে । এন্ধাৰ নামি আহিলেই চৰিবলৈ উৰি যায় বৰবাদুলীৰ জাকটো । পুনৰ পুৱাৰ ভাগত আশ্ৰয় লয়হি কাঠনিখনত । এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ সমীপৰ মহুৰা মৌজাৰ-বৰদিহিঙীয়াৰ । প্ৰায় ৩০ বিঘা মাটি-কালিৰ এখন ব্যক্তিগত কাঠনি এতিয়া বৰবাদুলীৰ আশ্ৰয়স্থলী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এই কাঠনিখনতে বছৰ বছৰ ধৰি বাদুলীজাকে আশ্ৰয় লৈ আছে । আনকি কাঠনিখনত গছ-গছনিও কোনো লোকে নাকাটে । মুঠতে এক নান্দনিক পৰিৱেশ পৰিলক্ষিত হৈছে এই কাঠনিখনত ।

বৰদিহিঙীয়াৰ ৰাইজৰ গৌৰৱৰ কাঠনি যত আছে বৰবাদুলী (ETV Bharat Assam)

এই সম্পৰ্কে অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক মহেন শইকীয়াই কয়, "এই বোকাখাত সমজিলাৰ মহুৰা মৌজাৰ অন্তৰ্গত বৰদিহিঙীয়াৰ ৰাজহ গাঁৱৰ ৩০ বিঘা ভূমিৰে আৱৰি থকা এখন বৰকাঠনি । ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে আৰু এই গছত বাস কৰিছে বৰবাদুলী । প্ৰায় ১৫০ বছৰৰ অধিক কাল এই কাঠনিত আশ্ৰয় লৈ আছে । বাদুলীবোৰে দিনৰ ভাগত এই কাঠনিত আশ্ৰয় লয় আৰু সন্ধিয়া ইয়াৰ ওচৰৰ গাঁৱলৈ ঢাপলি মেলে । এই কাঠনিখনক লৈ বৰদিহিঙীয়াৰ ৰাইজে গৌৰৱ কৰে ।"

নুমলীগড়ৰ কাঠনি যত আছে বৰবাদুলী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "এই কাঠনিখনক অসম পৰ্যটন বিভাগে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে । এই বৰবাদুলীক কেন্দ্ৰ কৰি পৰ্যটন বিভাগে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিলে ইয়াত দেশী-বিদেশী পৰ্যটক আহি বৰবাদুলীৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিব পাৰিব ।‌ নুমলীগড় খণ্ড বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ এই এলেকাত আহি বৰবাদুলীক ক্ষতি সাধন নকৰিবলৈ ফলক লগাইছে । বৰদিহিঙীয়াবাসী ৰাইজে এই বৰবাদুলীক কোনো দিনে ক্ষতি সাধন কৰা নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বাদুলীৰ জাক ইয়াত সুন্দৰকৈ থাকিব পাৰে । প্ৰধানকৈ এই বৃহৎ আকাৰৰ গছ নকটাৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াত সুন্দৰকৈ আশ্ৰয় লৈ আছে ।"

গোলাঘাটৰ নুমলীগড়ৰ কাঠনি যত আছে বৰবাদুলী (ETV Bharat Assam)

