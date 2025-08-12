গোলাঘাট: ৩০ বিঘা ভূমিৰে আৱৰি থকা এখন কাঠনি । এই কাঠনিখনত কোনেও নাকাটে গছ-গছনি । কোনো অভিশাপ অথবা আইনৰ ভয়ত যে গছ কাটি তহিলং কৰা নাই তেনে নহয় । এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে কি কাৰণে গছ নাকাটে তাৰ কাৰণ জানিলে আপুনিও আতৰিত হ'ব ।
গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড়ৰ এইখন কাঠনিত আছে বৰবাদুলী । কাঠনিত আশ্ৰয়স্থল হিচাপে বাচি লৈছে কেইবা সহস্ৰাধিক বৰবাদুলীয়ে । বছৰ বছৰ ধৰি কাঠনিখনত আশ্ৰয় লোৱা এই বাদুলীয়ে আজিলৈকে মানুহক কোনো ধৰণৰ অপকাৰ কৰা নাই আৰু মানুহেও অনিষ্ট কৰা নাই বাদুলীবোৰৰ । বাদুলীৰ কলৰৱত মুখৰিত হৈ পৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটো, যাৰবাবে পথচাৰীৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এই কাঠনিখন ।
কাঠনিত দিনৰ ভাগত আশ্ৰয় লয় বাদুলীজাকে । এন্ধাৰ নামি আহিলেই চৰিবলৈ উৰি যায় বৰবাদুলীৰ জাকটো । পুনৰ পুৱাৰ ভাগত আশ্ৰয় লয়হি কাঠনিখনত । এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ সমীপৰ মহুৰা মৌজাৰ-বৰদিহিঙীয়াৰ । প্ৰায় ৩০ বিঘা মাটি-কালিৰ এখন ব্যক্তিগত কাঠনি এতিয়া বৰবাদুলীৰ আশ্ৰয়স্থলী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এই কাঠনিখনতে বছৰ বছৰ ধৰি বাদুলীজাকে আশ্ৰয় লৈ আছে । আনকি কাঠনিখনত গছ-গছনিও কোনো লোকে নাকাটে । মুঠতে এক নান্দনিক পৰিৱেশ পৰিলক্ষিত হৈছে এই কাঠনিখনত ।
এই সম্পৰ্কে অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক মহেন শইকীয়াই কয়, "এই বোকাখাত সমজিলাৰ মহুৰা মৌজাৰ অন্তৰ্গত বৰদিহিঙীয়াৰ ৰাজহ গাঁৱৰ ৩০ বিঘা ভূমিৰে আৱৰি থকা এখন বৰকাঠনি । ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে আৰু এই গছত বাস কৰিছে বৰবাদুলী । প্ৰায় ১৫০ বছৰৰ অধিক কাল এই কাঠনিত আশ্ৰয় লৈ আছে । বাদুলীবোৰে দিনৰ ভাগত এই কাঠনিত আশ্ৰয় লয় আৰু সন্ধিয়া ইয়াৰ ওচৰৰ গাঁৱলৈ ঢাপলি মেলে । এই কাঠনিখনক লৈ বৰদিহিঙীয়াৰ ৰাইজে গৌৰৱ কৰে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "এই কাঠনিখনক অসম পৰ্যটন বিভাগে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে । এই বৰবাদুলীক কেন্দ্ৰ কৰি পৰ্যটন বিভাগে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিলে ইয়াত দেশী-বিদেশী পৰ্যটক আহি বৰবাদুলীৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিব পাৰিব । নুমলীগড় খণ্ড বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ এই এলেকাত আহি বৰবাদুলীক ক্ষতি সাধন নকৰিবলৈ ফলক লগাইছে । বৰদিহিঙীয়াবাসী ৰাইজে এই বৰবাদুলীক কোনো দিনে ক্ষতি সাধন কৰা নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বাদুলীৰ জাক ইয়াত সুন্দৰকৈ থাকিব পাৰে । প্ৰধানকৈ এই বৃহৎ আকাৰৰ গছ নকটাৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াত সুন্দৰকৈ আশ্ৰয় লৈ আছে ।"