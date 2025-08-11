আমগুৰি: আলহী পক্ষীৰ আগমনেৰে মুখৰিত হোৱা এখন গাঁও । পুৱাৰ সূৰুযে সকলোৰে মন পুলকিত কৰাৰ দৰে গাঁওবাসীক পক্ষীৰ কলৰৱেৰে সম্ভাষণ জনায় প্ৰতিটো পুৱা । দিনটোৰ ২৪ ঘণ্টাই আলহী পক্ষীয়ে কলকলাই থকা গাঁওখন ক'ত আছে চাওঁ আহক ।
অৱস্থিতি
উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ দিখৌ-দৰিকা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ত্ৰিবেণী সংগমস্থলী দিখৌমুখ । শস্যে-মৎস্যে ভৰপুৰ এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত অৱস্থিত দিখৌমুখৰে এখন গাঁও ধনেখোৱা গাঁও । গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা বৰআলিয়েদি প্ৰায় ৭ কিঃমিঃ অতিক্ৰম কৰিলেই ধনেখোৱা গাঁৱৰ অৱস্থিতি । দিখৌ নদীৰ দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওখন প্ৰকৃতিৰ এক সুন্দৰ সৃষ্টি ।
কিয় আহে আলহী পক্ষী
আলহী পক্ষী হিচাপে পৰিচিত শামুকভঙা চৰাই । গাঁৱৰ বহু লোকে মৌখিকভাৱে কনুৱা বুলিও কয় । প্ৰকৃততে এই শামুকভঙা চৰাইবিধ গাঁওখনলৈ প্ৰত্যেক বছৰে গ্ৰীষ্মৰ আগমনৰ লগে লগে মে'-জুন মাহত আগমন ঘটে । নদীকাষৰীয়া অঞ্চল হিচাপে গাঁওখনত আছে পৰ্যাপ্ত ওখ ওখ গছ । গাঁওখনৰ সাৰুৱা কৃষিভূমি তথা গাঁওবাসীৰ বাৰীত থকা ওখ ওখ শিমলু, চটিয়না, আম, বাঁহ, কদম গছত কেইবাশ শামুকভঙাই নিৰাপদে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।
নদীকাষৰীয়া অঞ্চল হিচাপে খ্যাত আৰু অসংখ্য সৰু-বৰ জলাহ, বিল, পিতনিৰে পৰিৱেষ্টিত ধনেখোৱা গাঁৱলৈ শামুকভঙা চৰাইবিধ প্রতিবছৰে মে'-জুন মাহত আহে । গাঁওখনৰ একাংশ পৰিয়ালৰ বাৰীত ওখ গছত চৰাইবিধে বাহ সাজি পোহমনা চৰাইৰ দৰে নিৰ্ভয়ে বসতি কৰি আহিছে ।
শামুকভঙা চৰাই কিয় বিখ্যাত
বৰটোকোলাতকৈ সৰু প্ৰজাতিৰ এই শামুকভঙাক ইংৰাজীত 'Asian Openbill' আৰু বৈজ্ঞানিক পৰিভাষাত 'Anastomus oscitans' বুলি কোৱা হয় । সাধাৰণতে শামুকভঙাৰ দুই ঠোঁটৰ মাজত অলপ ফাঁক থাকে । ঠোঁটৰ মাজৰ ফাঁকত শামুক ভৰাই ভাঙি খায় বাবে 'শামুকভঙা' নামকৰণ হোৱা বুলি জনা যায় । চৰাইবিধৰ ঠোঁটৰ মাজত ফাঁক থকাৰ বাবে অন্য চৰাইতকৈ মাছ, কেঁকোৰা খাবলৈ সহজ হয় ।
শামুকভঙা ৬৮ ৰপৰা ৮০ চেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত হয় । চৰাইবিধক দূৰৈৰপৰা বগা যেন দেখা যায় যদিও ছাইবৰণীয়া ক'লাহে । ডেউকাৰ প্ৰাথমিক পাখিৰ লগতে পিঠিৰ তলৰ নেজ ক'লা । শামুকভঙাৰ ঠোঁটৰ ওপৰ অংশ পাতল সেউজীয়া, তলৰ ঠোঁট কজলা-তামবৰণীয়া । চৰাইবিধৰ ঠেং সাধাৰণ অৱস্থাত ক'লা যদিও প্ৰজননৰ সময়ত ৰঙচুৱা হৈ উঠে ।
অসমৰ বিভিন্ন জিলাত সচৰাচৰ দেখিবলৈ পোৱা এই চৰাইবিধে নদীৰ জলাহভূমি, কৃষিভূমি, নদীৰ পাৰে পাৰে বালিচৰত বিচৰণ কৰি ফুৰা দেখা যায় । জুন মাহৰপৰা প্ৰজননকাল আৰম্ভ হোৱা চৰাইবিধে কণী পাৰি উমনি লৈ আগষ্ট-ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পোৱালি জগাই উৰণীয়া কৰে । ওখ শিমলু, কদম, চতিয়না গছত গছৰ ডাল-পাতে খোৰোং কৰি, ডাল-পাত জাপি জাপি ডাঙৰকৈ বাহ সাজি কণী পাৰিবৰ বাবে উপযুক্ত কৰি তোলে ।
চৰাইবিধে একেজোপা গছতে ওচৰা-ওচৰিকৈ জাকপাতি বাহ সাজে । কণী নপৰাকৈ অতি মনোযোগেৰে মতা-মাইকী উভয়ে বাহ সাজি বংশবৃদ্ধি কৰে । সাধাৰণতে চৰাইবিধে ৩-৪টা কণী পাৰি উমনি লয় । প্রায় এমাহ উমনি লোৱাৰ অন্তত পোৱালি জাগে ।
কম দিনৰ ভিতৰত উৰণীয়া আৰু ডাঙৰ হ'বৰ বাবে চৰাইবিধে পোৱালিক কোমল খাদ্য খুওৱাৰ লগতে আধা হজম কৰা খাদ্য ঘন ঘনকৈ ওকালি খুৱায় । ফলত কম দিনৰ ভিতৰতে পোৱালি উৰণীয়া আৰু সবল হৈ উঠাৰ পিছতে চৰাইবিধে অন্য ঠাইলৈ গমন কৰে ।
গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা
গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত দিখৌমুখৰ ধনেখোৱা গাঁৱৰ পক্ষীৰ কলনীখনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । বিশেষকৈ যোৱা ২০ বছৰে অতি নিৰ্ভয়ে আলহী পক্ষীবিধে নিৰ্দিষ্ট সময়ত আহি কাৰো অপকাৰ নকৰাকৈ বংশবৃদ্ধি কৰি পুনৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ গুচি যায় । এই সময়ছোৱাত আলহী পক্ষীবিধে অঞ্চলটো মুখৰিত কৰি গাঁওবাসীক প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাক প্ৰকাশিত কৰি তুলিছে ।
এগৰাকী স্থানীয় যুৱক তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে কয়, "শিৱসাগৰ গোটেই জিলাখনৰ ভিতৰত এই দিখৌমুখ অঞ্চলৰ ধনেখোৱা গাঁৱতে এখন পক্ষী অভয়াৰণ্যৰ যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাটো আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ চৰাইবিধৰ পৰায়ে । কাৰণ ২০ বছৰতকৈ অধিক সময় ইয়াত চৰাইবিধে বসবাস কৰি আছে খুব নিৰাপদে । প্ৰতি বছৰে জুন বা মে' মাহত সিহঁত আহে আৰু পোৱালি জগায় । তাৰ পিছত পোৱালি যেতিয়া ডাঙৰ হয় জানুৱাৰীৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সিহঁত উৰি গুচি যায় । "
স্থানীয় যুৱক প্ৰণৱ দত্তই এই সন্দৰ্ভত কয়, "পক্ষীবিধক স্থানীয় যুৱক সংঘই প্ৰত্যেক বছৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে । প্ৰথম অৱস্থাত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আলহী পক্ষীবিধ নিধন কৰাৰ অপচেষ্টা চলাইছিল যদিও যুৱকসকলে বাধা দিয়ে । ফলত ক্ৰমে ক্ৰমে প্ৰত্যেক বছৰে চৰাইৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰে ।"
আনহাতে, যুৱকসকলে চৰাইবিধৰ কাৰণেই ওখ ওখ গছবিলাক কাটিবলৈ বাধা দিয়ে । চৰাইবিধ আহিবৰ কাৰণেই অঞ্চলটোত গছকটাত বাধা নিষেধ আৰোপ কৰি ৰাখিছে ।
গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থকা ধনেখোৱা গাঁৱৰ শামুকভঙা চৰাইৰ কলনী সংৰক্ষণৰ লগতে প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন । বিশেষকৈ চৰাইবিধৰ গোত্ৰ-প্ৰকৃতি আদি অধ্যয়নৰ লগতে স্কুল-কলেজীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি ভালপোৱা আৰু কৰণীয় সন্দৰ্ভতো ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ বাবে আনিব পাৰে ।
যিসময়ত মানুহে প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰিছে, প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ ফলত পক্ষীকুললৈ সংকট নামি আহিছে, তেনে সময়তে ধনেখোৱা গাঁও আৰু যুৱকসকলে প্ৰকৃতিপ্ৰেমৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । জাক জাক শামুকভঙা চৰায়ে দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি, গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্যৰ ধাৰণাক প্ৰতিফলিত কৰা ধনেখোৱা গাঁওবাসীয়ে এই পক্ষীকুলক সংৰক্ষণ কৰি আহিছে যদিও বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে গাঁওবাসী ।
প্ৰতিবছৰে শামুকভঙাই গাঁওখনত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে আৰু বিষ্ঠা আৰু পোৱালি ওলোৱাৰ পাছতেই পাখিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰে গাঁওখন । তথাপিও বন বিভাগৰ সহায় অবিহনেই যোৱা ২০ বছৰ ধৰি গাঁওবাসীয়ে মৰমৰ চৰাইৰ জাকটোক নিজৰ সন্তানৰ দৰেই সংৰক্ষণ কৰি আহিছে ।
প্ৰকৃতি ধুনীয়া কৰি অপূৰ্ব সমাহাৰেৰে চৰায়ে নিজ খেয়াল-খুচি মতে বসতি কৰি আহিছে । এই বিনন্দীয়া চৰাই পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে দিখৌমুখ প্ৰধান কেন্দ্রবিন্দু যদিও আজিও উপেক্ষিত হৈ ৰ'ল । ইক'-ট্যুৰিজিমৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থকা শিৱসাগৰৰ দিখৌমুখ আজি পৰ্যটন বিভাগ তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবে উপেক্ষিত হৈ আছে ।
দুষ্কতিকাৰীৰ কবলৰ পৰা গাঁওবাসীয়ে পক্ষীকুলক সুৰক্ষা দি অহাৰ বাবেই সম্ভৱ হৈছে প্ৰকৃতিৰ এনে নয়নাভিৰাম দৃশ্য । সময় থাকোতেই বন বিভাগ আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠন সংৰক্ষণৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা উচিত । অন্যথাই প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ দৰে চৰাইবিধো এদিন দুষ্প্ৰাপ্য হৈ উঠিব ।