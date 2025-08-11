ETV Bharat / state

পক্ষীৰ কলৰৱেৰে পুৱাৰ সূৰুয দেখা এখন গাঁও: গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ অফুৰন্ত সম্ভাৰ - COLONY OF ASIAN OPENBILL

উজনি অসমৰ এখন গাঁও । য'ত গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্যৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাৰে পৰিৱেষ্টিত শামুকভঙা চৰায়ে আনিছে আশাৰ বতৰা ।

colony of Asian Openbil
পক্ষীৰ কলৰৱেৰে পুৱাৰ সূৰুয দেখা এখন গাঁও (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2025 at 6:58 PM IST

7 Min Read

আমগুৰি: আলহী পক্ষীৰ আগমনেৰে মুখৰিত হোৱা এখন গাঁও । পুৱাৰ সূৰুযে সকলোৰে মন পুলকিত কৰাৰ দৰে গাঁওবাসীক পক্ষীৰ কলৰৱেৰে সম্ভাষণ জনায় প্ৰতিটো পুৱা । দিনটোৰ ২৪ ঘণ্টাই আলহী পক্ষীয়ে কলকলাই থকা গাঁওখন ক'ত আছে চাওঁ আহক ।

অৱস্থিতি

উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ দিখৌ-দৰিকা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ত্ৰিবেণী সংগমস্থলী দিখৌমুখ । শস্যে-মৎস্যে ভৰপুৰ এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত অৱস্থিত দিখৌমুখৰে এখন গাঁও ধনেখোৱা গাঁও । গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা বৰআলিয়েদি প্ৰায় ৭ কিঃমিঃ অতিক্ৰম কৰিলেই ধনেখোৱা গাঁৱৰ অৱস্থিতি । দিখৌ নদীৰ দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওখন প্ৰকৃতিৰ এক সুন্দৰ সৃষ্টি ।

পক্ষীৰ কলৰৱেৰে পুৱাৰ সূৰুয দেখা এখন গাঁও (ETV Bharat Assam)

কিয় আহে আলহী পক্ষী

আলহী পক্ষী হিচাপে পৰিচিত শামুকভঙা চৰাই । গাঁৱৰ বহু লোকে মৌখিকভাৱে কনুৱা বুলিও কয় । প্ৰকৃততে এই শামুকভঙা চৰাইবিধ গাঁওখনলৈ প্ৰত্যেক বছৰে গ্ৰীষ্মৰ আগমনৰ লগে লগে মে'-জুন মাহত আগমন ঘটে । নদীকাষৰীয়া অঞ্চল হিচাপে গাঁওখনত আছে পৰ্যাপ্ত ওখ ওখ গছ । গাঁওখনৰ সাৰুৱা কৃষিভূমি তথা গাঁওবাসীৰ বাৰীত থকা ওখ ওখ শিমলু, চটিয়না, আম, বাঁহ, কদম গছত কেইবাশ শামুকভঙাই নিৰাপদে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।

নদীকাষৰীয়া অঞ্চল হিচাপে খ্যাত আৰু অসংখ্য সৰু-বৰ জলাহ, বিল, পিতনিৰে পৰিৱেষ্টিত ধনেখোৱা গাঁৱলৈ শামুকভঙা চৰাইবিধ প্রতিবছৰে মে'-জুন মাহত আহে । গাঁওখনৰ একাংশ পৰিয়ালৰ বাৰীত ওখ গছত চৰাইবিধে বাহ সাজি পোহমনা চৰাইৰ দৰে নিৰ্ভয়ে বসতি কৰি আহিছে ।

শামুকভঙা চৰাই কিয় বিখ্যাত

বৰটোকোলাতকৈ সৰু প্ৰজাতিৰ এই শামুকভঙাক ইংৰাজীত 'Asian Openbill' আৰু বৈজ্ঞানিক পৰিভাষাত 'Anastomus oscitans' বুলি কোৱা হয় । সাধাৰণতে শামুকভঙাৰ দুই ঠোঁটৰ মাজত অলপ ফাঁক থাকে । ঠোঁটৰ মাজৰ ফাঁকত শামুক ভৰাই ভাঙি খায় বাবে 'শামুকভঙা' নামকৰণ হোৱা বুলি জনা যায় । চৰাইবিধৰ ঠোঁটৰ মাজত ফাঁক থকাৰ বাবে অন্য চৰাইতকৈ মাছ, কেঁকোৰা খাবলৈ সহজ হয় ।

colony of Asian Openbil
শামুকভঙা চৰাইৰ কলনী দিখৌমুখৰ এখন গাঁৱত (ETV Bharat Assam)

শামুকভঙা ৬৮ ৰপৰা ৮০ চেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত হয় । চৰাইবিধক দূৰৈৰপৰা বগা যেন দেখা যায় যদিও ছাইবৰণীয়া ক'লাহে । ডেউকাৰ প্ৰাথমিক পাখিৰ লগতে পিঠিৰ তলৰ নেজ ক'লা । শামুকভঙাৰ ঠোঁটৰ ওপৰ অংশ পাতল সেউজীয়া, তলৰ ঠোঁট কজলা-তামবৰণীয়া । চৰাইবিধৰ ঠেং সাধাৰণ অৱস্থাত ক'লা যদিও প্ৰজননৰ সময়ত ৰঙচুৱা হৈ উঠে ।

অসমৰ বিভিন্ন জিলাত সচৰাচৰ দেখিবলৈ পোৱা এই চৰাইবিধে নদীৰ জলাহভূমি, কৃষিভূমি, নদীৰ পাৰে পাৰে বালিচৰত বিচৰণ কৰি ফুৰা দেখা যায় । জুন মাহৰপৰা প্ৰজননকাল আৰম্ভ হোৱা চৰাইবিধে কণী পাৰি উমনি লৈ আগষ্ট-ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পোৱালি জগাই উৰণীয়া কৰে । ওখ শিমলু, কদম, চতিয়না গছত গছৰ ডাল-পাতে খোৰোং কৰি, ডাল-পাত জাপি জাপি ডাঙৰকৈ বাহ সাজি কণী পাৰিবৰ বাবে উপযুক্ত কৰি তোলে ।

চৰাইবিধে একেজোপা গছতে ওচৰা-ওচৰিকৈ জাকপাতি বাহ সাজে । কণী নপৰাকৈ অতি মনোযোগেৰে মতা-মাইকী উভয়ে বাহ সাজি বংশবৃদ্ধি কৰে । সাধাৰণতে চৰাইবিধে ৩-৪টা কণী পাৰি উমনি লয় । প্রায় এমাহ উমনি লোৱাৰ অন্তত পোৱালি জাগে ।

কম দিনৰ ভিতৰত উৰণীয়া আৰু ডাঙৰ হ'বৰ বাবে চৰাইবিধে পোৱালিক কোমল খাদ্য খুওৱাৰ লগতে আধা হজম কৰা খাদ্য ঘন ঘনকৈ ওকালি খুৱায় । ফলত কম দিনৰ ভিতৰতে পোৱালি উৰণীয়া আৰু সবল হৈ উঠাৰ পিছতে চৰাইবিধে অন্য ঠাইলৈ গমন কৰে ।

colony of Asian Openbil
শামুকভঙা চৰাইৰ কলনী দিখৌমুখৰ এখন গাঁৱত (ETV Bharat Assam)

গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা

গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত দিখৌমুখৰ ধনেখোৱা গাঁৱৰ পক্ষীৰ কলনীখনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । বিশেষকৈ যোৱা ২০ বছৰে অতি নিৰ্ভয়ে আলহী পক্ষীবিধে নিৰ্দিষ্ট সময়ত আহি কাৰো অপকাৰ নকৰাকৈ বংশবৃদ্ধি কৰি পুনৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ গুচি যায় । এই সময়ছোৱাত আলহী পক্ষীবিধে অঞ্চলটো মুখৰিত কৰি গাঁওবাসীক প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাক প্ৰকাশিত কৰি তুলিছে ।

এগৰাকী স্থানীয় যুৱক তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে কয়, "শিৱসাগৰ গোটেই জিলাখনৰ ভিতৰত এই দিখৌমুখ অঞ্চলৰ ধনেখোৱা গাঁৱতে এখন পক্ষী অভয়াৰণ্যৰ যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাটো আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ চৰাইবিধৰ পৰায়ে । কাৰণ ২০ বছৰতকৈ অধিক সময় ইয়াত চৰাইবিধে বসবাস কৰি আছে খুব নিৰাপদে । প্ৰতি বছৰে জুন বা মে' মাহত সিহঁত আহে আৰু পোৱালি জগায় । তাৰ পিছত পোৱালি যেতিয়া ডাঙৰ হয় জানুৱাৰীৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সিহঁত উৰি গুচি যায় । "

স্থানীয় যুৱক প্ৰণৱ দত্তই এই সন্দৰ্ভত কয়, "পক্ষীবিধক স্থানীয় যুৱক সংঘই প্ৰত্যেক বছৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে । প্ৰথম অৱস্থাত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আলহী পক্ষীবিধ নিধন কৰাৰ অপচেষ্টা চলাইছিল যদিও যুৱকসকলে বাধা দিয়ে । ফলত ক্ৰমে ক্ৰমে প্ৰত্যেক বছৰে চৰাইৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰে ।"

colony of Asian Openbil
শামুকভঙা চৰাইৰ কলনী দিখৌমুখৰ এখন গাঁৱত (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, যুৱকসকলে চৰাইবিধৰ কাৰণেই ওখ ওখ গছবিলাক কাটিবলৈ বাধা দিয়ে । চৰাইবিধ আহিবৰ কাৰণেই অঞ্চলটোত গছকটাত বাধা নিষেধ আৰোপ কৰি ৰাখিছে ।

গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থকা ধনেখোৱা গাঁৱৰ শামুকভঙা চৰাইৰ কলনী সংৰক্ষণৰ লগতে প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন । বিশেষকৈ চৰাইবিধৰ গোত্ৰ-প্ৰকৃতি আদি অধ্যয়নৰ লগতে স্কুল-কলেজীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি ভালপোৱা আৰু কৰণীয় সন্দৰ্ভতো ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ বাবে আনিব পাৰে ।

যিসময়ত মানুহে প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰিছে, প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ ফলত পক্ষীকুললৈ সংকট নামি আহিছে, তেনে সময়তে ধনেখোৱা গাঁও আৰু যুৱকসকলে প্ৰকৃতিপ্ৰেমৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । জাক জাক শামুকভঙা চৰায়ে দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি, গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্যৰ ধাৰণাক প্ৰতিফলিত কৰা ধনেখোৱা গাঁওবাসীয়ে এই পক্ষীকুলক সংৰক্ষণ কৰি আহিছে যদিও বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে গাঁওবাসী ।

প্ৰতিবছৰে শামুকভঙাই গাঁওখনত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে আৰু বিষ্ঠা আৰু পোৱালি ওলোৱাৰ পাছতেই পাখিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰে গাঁওখন । তথাপিও বন বিভাগৰ সহায় অবিহনেই যোৱা ২০ বছৰ ধৰি গাঁওবাসীয়ে মৰমৰ চৰাইৰ জাকটোক নিজৰ সন্তানৰ দৰেই সংৰক্ষণ কৰি আহিছে ।

colony of Asian Openbil
শামুকভঙা চৰাইৰ কলনী দিখৌমুখৰ এখন গাঁৱত (ETV Bharat Assam)

প্ৰকৃতি ধুনীয়া কৰি অপূৰ্ব সমাহাৰেৰে চৰায়ে নিজ খেয়াল-খুচি মতে বসতি কৰি আহিছে । এই বিনন্দীয়া চৰাই পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে দিখৌমুখ প্ৰধান কেন্দ্রবিন্দু যদিও আজিও উপেক্ষিত হৈ ৰ'ল । ইক'-ট্যুৰিজিমৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থকা শিৱসাগৰৰ দিখৌমুখ আজি পৰ্যটন বিভাগ তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবে উপেক্ষিত হৈ আছে ।

দুষ্কতিকাৰীৰ কবলৰ পৰা গাঁওবাসীয়ে পক্ষীকুলক সুৰক্ষা দি অহাৰ বাবেই সম্ভৱ হৈছে প্ৰকৃতিৰ এনে নয়নাভিৰাম দৃশ্য । সময় থাকোতেই বন বিভাগ আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠন সংৰক্ষণৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা উচিত । অন্যথাই প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ দৰে চৰাইবিধো এদিন দুষ্প্ৰাপ্য হৈ উঠিব ।

লগতে পঢ়ক :দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী - PLANTED A MILLION SAPLINGS
লগতে পঢ়ক :বান-বাৰিষাই কোঙা কৰিলেও এতিয়াও পৰ্যটকক ৰিঙিয়াই মাতে পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ বৃহৎ নদীদ্বীপ মাজুলীয়ে - ALL ABOUT MAJULI

আমগুৰি: আলহী পক্ষীৰ আগমনেৰে মুখৰিত হোৱা এখন গাঁও । পুৱাৰ সূৰুযে সকলোৰে মন পুলকিত কৰাৰ দৰে গাঁওবাসীক পক্ষীৰ কলৰৱেৰে সম্ভাষণ জনায় প্ৰতিটো পুৱা । দিনটোৰ ২৪ ঘণ্টাই আলহী পক্ষীয়ে কলকলাই থকা গাঁওখন ক'ত আছে চাওঁ আহক ।

অৱস্থিতি

উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ দিখৌ-দৰিকা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ত্ৰিবেণী সংগমস্থলী দিখৌমুখ । শস্যে-মৎস্যে ভৰপুৰ এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত অৱস্থিত দিখৌমুখৰে এখন গাঁও ধনেখোৱা গাঁও । গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা বৰআলিয়েদি প্ৰায় ৭ কিঃমিঃ অতিক্ৰম কৰিলেই ধনেখোৱা গাঁৱৰ অৱস্থিতি । দিখৌ নদীৰ দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওখন প্ৰকৃতিৰ এক সুন্দৰ সৃষ্টি ।

পক্ষীৰ কলৰৱেৰে পুৱাৰ সূৰুয দেখা এখন গাঁও (ETV Bharat Assam)

কিয় আহে আলহী পক্ষী

আলহী পক্ষী হিচাপে পৰিচিত শামুকভঙা চৰাই । গাঁৱৰ বহু লোকে মৌখিকভাৱে কনুৱা বুলিও কয় । প্ৰকৃততে এই শামুকভঙা চৰাইবিধ গাঁওখনলৈ প্ৰত্যেক বছৰে গ্ৰীষ্মৰ আগমনৰ লগে লগে মে'-জুন মাহত আগমন ঘটে । নদীকাষৰীয়া অঞ্চল হিচাপে গাঁওখনত আছে পৰ্যাপ্ত ওখ ওখ গছ । গাঁওখনৰ সাৰুৱা কৃষিভূমি তথা গাঁওবাসীৰ বাৰীত থকা ওখ ওখ শিমলু, চটিয়না, আম, বাঁহ, কদম গছত কেইবাশ শামুকভঙাই নিৰাপদে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।

নদীকাষৰীয়া অঞ্চল হিচাপে খ্যাত আৰু অসংখ্য সৰু-বৰ জলাহ, বিল, পিতনিৰে পৰিৱেষ্টিত ধনেখোৱা গাঁৱলৈ শামুকভঙা চৰাইবিধ প্রতিবছৰে মে'-জুন মাহত আহে । গাঁওখনৰ একাংশ পৰিয়ালৰ বাৰীত ওখ গছত চৰাইবিধে বাহ সাজি পোহমনা চৰাইৰ দৰে নিৰ্ভয়ে বসতি কৰি আহিছে ।

শামুকভঙা চৰাই কিয় বিখ্যাত

বৰটোকোলাতকৈ সৰু প্ৰজাতিৰ এই শামুকভঙাক ইংৰাজীত 'Asian Openbill' আৰু বৈজ্ঞানিক পৰিভাষাত 'Anastomus oscitans' বুলি কোৱা হয় । সাধাৰণতে শামুকভঙাৰ দুই ঠোঁটৰ মাজত অলপ ফাঁক থাকে । ঠোঁটৰ মাজৰ ফাঁকত শামুক ভৰাই ভাঙি খায় বাবে 'শামুকভঙা' নামকৰণ হোৱা বুলি জনা যায় । চৰাইবিধৰ ঠোঁটৰ মাজত ফাঁক থকাৰ বাবে অন্য চৰাইতকৈ মাছ, কেঁকোৰা খাবলৈ সহজ হয় ।

colony of Asian Openbil
শামুকভঙা চৰাইৰ কলনী দিখৌমুখৰ এখন গাঁৱত (ETV Bharat Assam)

শামুকভঙা ৬৮ ৰপৰা ৮০ চেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত হয় । চৰাইবিধক দূৰৈৰপৰা বগা যেন দেখা যায় যদিও ছাইবৰণীয়া ক'লাহে । ডেউকাৰ প্ৰাথমিক পাখিৰ লগতে পিঠিৰ তলৰ নেজ ক'লা । শামুকভঙাৰ ঠোঁটৰ ওপৰ অংশ পাতল সেউজীয়া, তলৰ ঠোঁট কজলা-তামবৰণীয়া । চৰাইবিধৰ ঠেং সাধাৰণ অৱস্থাত ক'লা যদিও প্ৰজননৰ সময়ত ৰঙচুৱা হৈ উঠে ।

অসমৰ বিভিন্ন জিলাত সচৰাচৰ দেখিবলৈ পোৱা এই চৰাইবিধে নদীৰ জলাহভূমি, কৃষিভূমি, নদীৰ পাৰে পাৰে বালিচৰত বিচৰণ কৰি ফুৰা দেখা যায় । জুন মাহৰপৰা প্ৰজননকাল আৰম্ভ হোৱা চৰাইবিধে কণী পাৰি উমনি লৈ আগষ্ট-ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পোৱালি জগাই উৰণীয়া কৰে । ওখ শিমলু, কদম, চতিয়না গছত গছৰ ডাল-পাতে খোৰোং কৰি, ডাল-পাত জাপি জাপি ডাঙৰকৈ বাহ সাজি কণী পাৰিবৰ বাবে উপযুক্ত কৰি তোলে ।

চৰাইবিধে একেজোপা গছতে ওচৰা-ওচৰিকৈ জাকপাতি বাহ সাজে । কণী নপৰাকৈ অতি মনোযোগেৰে মতা-মাইকী উভয়ে বাহ সাজি বংশবৃদ্ধি কৰে । সাধাৰণতে চৰাইবিধে ৩-৪টা কণী পাৰি উমনি লয় । প্রায় এমাহ উমনি লোৱাৰ অন্তত পোৱালি জাগে ।

কম দিনৰ ভিতৰত উৰণীয়া আৰু ডাঙৰ হ'বৰ বাবে চৰাইবিধে পোৱালিক কোমল খাদ্য খুওৱাৰ লগতে আধা হজম কৰা খাদ্য ঘন ঘনকৈ ওকালি খুৱায় । ফলত কম দিনৰ ভিতৰতে পোৱালি উৰণীয়া আৰু সবল হৈ উঠাৰ পিছতে চৰাইবিধে অন্য ঠাইলৈ গমন কৰে ।

colony of Asian Openbil
শামুকভঙা চৰাইৰ কলনী দিখৌমুখৰ এখন গাঁৱত (ETV Bharat Assam)

গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা

গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত দিখৌমুখৰ ধনেখোৱা গাঁৱৰ পক্ষীৰ কলনীখনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । বিশেষকৈ যোৱা ২০ বছৰে অতি নিৰ্ভয়ে আলহী পক্ষীবিধে নিৰ্দিষ্ট সময়ত আহি কাৰো অপকাৰ নকৰাকৈ বংশবৃদ্ধি কৰি পুনৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ গুচি যায় । এই সময়ছোৱাত আলহী পক্ষীবিধে অঞ্চলটো মুখৰিত কৰি গাঁওবাসীক প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাক প্ৰকাশিত কৰি তুলিছে ।

এগৰাকী স্থানীয় যুৱক তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে কয়, "শিৱসাগৰ গোটেই জিলাখনৰ ভিতৰত এই দিখৌমুখ অঞ্চলৰ ধনেখোৱা গাঁৱতে এখন পক্ষী অভয়াৰণ্যৰ যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাটো আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ চৰাইবিধৰ পৰায়ে । কাৰণ ২০ বছৰতকৈ অধিক সময় ইয়াত চৰাইবিধে বসবাস কৰি আছে খুব নিৰাপদে । প্ৰতি বছৰে জুন বা মে' মাহত সিহঁত আহে আৰু পোৱালি জগায় । তাৰ পিছত পোৱালি যেতিয়া ডাঙৰ হয় জানুৱাৰীৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সিহঁত উৰি গুচি যায় । "

স্থানীয় যুৱক প্ৰণৱ দত্তই এই সন্দৰ্ভত কয়, "পক্ষীবিধক স্থানীয় যুৱক সংঘই প্ৰত্যেক বছৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে । প্ৰথম অৱস্থাত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আলহী পক্ষীবিধ নিধন কৰাৰ অপচেষ্টা চলাইছিল যদিও যুৱকসকলে বাধা দিয়ে । ফলত ক্ৰমে ক্ৰমে প্ৰত্যেক বছৰে চৰাইৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰে ।"

colony of Asian Openbil
শামুকভঙা চৰাইৰ কলনী দিখৌমুখৰ এখন গাঁৱত (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, যুৱকসকলে চৰাইবিধৰ কাৰণেই ওখ ওখ গছবিলাক কাটিবলৈ বাধা দিয়ে । চৰাইবিধ আহিবৰ কাৰণেই অঞ্চলটোত গছকটাত বাধা নিষেধ আৰোপ কৰি ৰাখিছে ।

গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থকা ধনেখোৱা গাঁৱৰ শামুকভঙা চৰাইৰ কলনী সংৰক্ষণৰ লগতে প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন । বিশেষকৈ চৰাইবিধৰ গোত্ৰ-প্ৰকৃতি আদি অধ্যয়নৰ লগতে স্কুল-কলেজীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি ভালপোৱা আৰু কৰণীয় সন্দৰ্ভতো ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ বাবে আনিব পাৰে ।

যিসময়ত মানুহে প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰিছে, প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ ফলত পক্ষীকুললৈ সংকট নামি আহিছে, তেনে সময়তে ধনেখোৱা গাঁও আৰু যুৱকসকলে প্ৰকৃতিপ্ৰেমৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । জাক জাক শামুকভঙা চৰায়ে দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি, গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্যৰ ধাৰণাক প্ৰতিফলিত কৰা ধনেখোৱা গাঁওবাসীয়ে এই পক্ষীকুলক সংৰক্ষণ কৰি আহিছে যদিও বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে গাঁওবাসী ।

প্ৰতিবছৰে শামুকভঙাই গাঁওখনত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে আৰু বিষ্ঠা আৰু পোৱালি ওলোৱাৰ পাছতেই পাখিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰে গাঁওখন । তথাপিও বন বিভাগৰ সহায় অবিহনেই যোৱা ২০ বছৰ ধৰি গাঁওবাসীয়ে মৰমৰ চৰাইৰ জাকটোক নিজৰ সন্তানৰ দৰেই সংৰক্ষণ কৰি আহিছে ।

colony of Asian Openbil
শামুকভঙা চৰাইৰ কলনী দিখৌমুখৰ এখন গাঁৱত (ETV Bharat Assam)

প্ৰকৃতি ধুনীয়া কৰি অপূৰ্ব সমাহাৰেৰে চৰায়ে নিজ খেয়াল-খুচি মতে বসতি কৰি আহিছে । এই বিনন্দীয়া চৰাই পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে দিখৌমুখ প্ৰধান কেন্দ্রবিন্দু যদিও আজিও উপেক্ষিত হৈ ৰ'ল । ইক'-ট্যুৰিজিমৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থকা শিৱসাগৰৰ দিখৌমুখ আজি পৰ্যটন বিভাগ তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবে উপেক্ষিত হৈ আছে ।

দুষ্কতিকাৰীৰ কবলৰ পৰা গাঁওবাসীয়ে পক্ষীকুলক সুৰক্ষা দি অহাৰ বাবেই সম্ভৱ হৈছে প্ৰকৃতিৰ এনে নয়নাভিৰাম দৃশ্য । সময় থাকোতেই বন বিভাগ আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠন সংৰক্ষণৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা উচিত । অন্যথাই প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ দৰে চৰাইবিধো এদিন দুষ্প্ৰাপ্য হৈ উঠিব ।

লগতে পঢ়ক :দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী - PLANTED A MILLION SAPLINGS
লগতে পঢ়ক :বান-বাৰিষাই কোঙা কৰিলেও এতিয়াও পৰ্যটকক ৰিঙিয়াই মাতে পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ বৃহৎ নদীদ্বীপ মাজুলীয়ে - ALL ABOUT MAJULI

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIAN OPENBILL AT DIKHOWMUKHASIAN OPENBILL COLONY IN SIVASAGARশামুকভঙা চৰাইইটিভি ভাৰত অসমCOLONY OF ASIAN OPENBILL

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

২০% ৰেহাইৰ সৈতে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ পেকেজ মুকলি ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ

দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী

নাছাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে মহাকাশচাৰী বেৰী বাচ্চ উইলম’ৰে

1 কোটিৰো অধিক ইউনিটৰ বিক্ৰীৰ পৰিসংখ্যা অতিক্ৰম কৰিলে Maruti Wagon R এ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.