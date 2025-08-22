গুৱাহাটী: "মানুহে মানুহৰ বাবে, যদিহে অকণো নেভাবে..." হয়, ভূপেনদাই সুৰৰ প্ৰতিধ্বনিৰে সোঁৱৰাই যোৱাৰ দৰেই যদি মানুহেই মানুহৰ বাবে নাভাবে তেন্তে কোনে ভাবিব ! কিন্তু এই সংসাৰ মহাসাগৰত আমাৰ কিমানজনৰ আনৰ কথা ভাবিবলৈ, সুখ-দুখৰ সমভাগী হ'বলৈ, বিপদত অমাতৰ মাত এষাৰ দিবলৈ, প্ৰয়োজনত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ সময় বা মানসিকতা আছে ! কেৱল নিজক লৈয়ে ব্যস্ত সকলো ।
পেটে-ভাতে খাই থকাসকলৰ কথা বাৰু নক'লোৱে; কিন্তু যিসকল আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল, যাৰ হাতত সময় থাকে, যিয়ে ৰাহি ধনেৰে নিজৰ সা-সম্পত্তি সোঁৱে-বাঁৱে বৃদ্ধিৰ কথা অনবৰতে চিন্তা কৰি থাকে তেওঁলোকৰো বহুতে নুবুজে মানৱতাৰ কথা । ধন থাকিলেও তেওঁলোকৰ মন নাথাকে কাৰোবাৰ বাবে সহায়ৰ দুহাত প্ৰসাৰি দিবলৈ ।
হয়, বৰ্তমান অৱক্ষয় হ'ব ধৰা সমাজখনত আমাৰ মনবোৰ যেন ক্ৰমাৎ সংকীৰ্ণ হৈ পৰিছে । আনৰ বাবে ভাবিবলৈ সময় নাই । যেন ঘৰবোৰ যিমানে ওখ হৈ গৈছে, তাৰ চেপাত মনবোৰ সংকীৰ্ণ হৈ গৈছে ।
পটভূমি
তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, সমাজৰ কথাতো বাদেই, নিজৰ পিতৃ-মাতৃক আদৰ-যত্ন কৰিবলৈও এচাম তথাকথিত ধনৱানৰ নৈতিক মূল্যবোধকণো নোহোৱা হৈ পৰিছে । বৃদ্ধ বয়সত নিজৰ পিতৃ-মাতৃৰ শুশ্ৰূষা কৰাৰ বিপৰীতে অনাকাংক্ষিত বোজা বুলি ভাবি কেতিয়াবা পথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ যায়, নতুবা কোনো বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ প্ৰক্ষেপ কৰে ।
অথচ এইসকল ব্যক্তিৰে সমাজৰ বাবে কৰিবলগীয়া, দহৰ বাবে চিন্তা কৰিব পৰা সম্বল আটাইতকৈ বেছি । কিন্তু নিজৰ বস্তুবাদী সংসাৰত বুৰ গৈ থকা এইসকল তথাকথিত আভিজাত্যৰ স্বাভিমানীৰ তেনে কৰিবলৈ ধনে জুৰিলেও মনে নোজোৰে ।
আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ অৱতাৰণিকাত এই কথা উল্লেখ কৰাৰ কাৰণ হৈছে তেনে এক সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিপৰীতে এজন অতি সহজ-সৰল, কোনোমতে দুবেলা-দুমুঠি যোগাৰ কৰি সংসাৰ চলাই যোৱা এগৰাকী ব্যক্তি আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মহানুভৱতাৰ নিদৰ্শনৰ কাহিনী । আৰু এই কাহিনীতে লুকাই আছে ভূপেন হাজৰিকাৰ বিখ্যাত গীতটিৰ মৰ্মাৰ্থ ।
এগৰাকী পেছাত গাড়ীচালকৰ এই মহৎ কৰ্ম আৰু সমাজৰ বাবে অনুকৰণীয় নিদৰ্শনে এই কথাই প্ৰতিপন্ন কৰে যে সমাজত এতিয়াও সঁচা অৰ্থত মানুহ জীয়াই আছে বাবেই এই জগতখন বাসোপযোগী হৈ আছে । মানৱতাৰ জয়গান উচ্চাৰিত হৈ আছে । এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিক কুলগীতা সাউদৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
মানৱতাৰ জয়গান
মানৱতাই সকলোতকৈ ডাঙৰ ধৰ্ম— এই বাক্যশাৰী প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এগৰাকী গাড়ীচালকে । পেছাগতভাৱে এজন উবেৰ চালক লোহিত নাথে বিগত ৪ বছৰৰ পৰা ১০ গৰাকী অসহায় বৃদ্ধ মহিলাক নিজৰ ঘৰতেই বৃদ্ধাশ্ৰম খুলি আশ্ৰয় প্ৰদান কৰি আহিছে । অসহায় বা নিজৰ পৰিয়ালত আশ্ৰয় নোপোৱা বহু বৃদ্ধাই জীৱনৰ শেষ দিনবোৰ এতিয়া লোহিত নাথৰ ঘৰতে থকা বৃদ্ধাশ্ৰমখনত নিৰাপদে পাৰ কৰিছে । লোহিত নাথে তেওঁলোকৰ আহাৰ, চিকিৎসা, থকা-খোৱা সকলো ব্যৱস্থা কৰি আহিছে ।
কোন এই লোহিত নাথ
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বামুণীমৈদামৰ গণেশ নগৰৰ বাসিন্দা লোহিত নাথ । লোহিত নাথ পেছাত এগৰাকী কেব চালক । পাঠশালাৰ বৰগাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা লোহিতে ১২ বছৰ বয়সতে অৰ্থাৎ ১৯৮৯ চনত কৰ্মৰ সন্ধানত গুৱাহাটীলৈ আহিছিল । তিনিটা পৰিয়ালত তেওঁ কাম কৰা ল'ৰা হিচাপে আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত পেছাগতভাৱে উবেৰ চলাই পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে ।
কিয় ব্যতিক্ৰম লোহিত নাথ ?
লোহিত নাথৰ পৰিয়ালত পত্নীৰ উপৰি দুটি কন্যা সন্তান আছে । কিন্তু লোহিত আনতকৈ এই কাৰণেই ব্যতিক্ৰম যে যিসময়ত নিজৰ সন্তানে বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃক শুশ্ৰূষা নকৰে বা নিজৰ লগত নাৰেখে, তেনে সময়ত তেওঁ উবেৰ চলাই পোৱা সামান্য উপাৰ্জন আৰু শুভাকাংক্ষীৰ সহায়-সহযোগিতাৰে নিজৰ ঘৰতেই বৃদ্ধাশ্ৰম খুলি ১০ গৰাকীকৈ বৃদ্ধ মহিলাক পোহপাল দি আহিছে ।
কেনেকৈ সহায় কৰিছে বৃদ্ধ মহিলাসকলক ?
পৰিয়ালৰ পৰা অৱহেলিত বা প্ৰকৃতাৰ্থত অসহায় বৃদ্ধ মহিলাৰ সামাজিক মাধ্যমযোগে খবৰ পালে লোহিতে তেওঁলোকক বৃদ্ধাশ্ৰমখনলৈ আনে । তেওঁলোকক আশ্ৰমখনলৈ আনি থকা-খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে ।
কি কাৰণে বাছি ল’লে এই পথ ?
সেয়া আছিল কোভিডকালৰ কথা । কোভিডৰ সময়ত আৰ্তজনক সহায় কৰাৰ বাবে তেওঁ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে কাম আৰম্ভ কৰিছিল । আৰ্তজনক সহায় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে তেওঁলৈ সেই সময়ত বহু ঠাইৰ পৰা অসহায় বৃদ্ধ লোকৰ খবৰ আহিছিল । প্ৰথম অৱস্থাত লোহিতলৈ অসহায় বৃদ্ধ লোকৰ খবৰ আহিলে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত থকা বৃদ্ধাশ্ৰমবোৰত তেওঁলোকক ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল ।
পিছলৈ তেওঁ ভাবিলে যে নিজেও বৃদ্ধাশ্ৰম এখন খুলি এইদৰে অসহায় বৃদ্ধসকলক সহায় কৰিব পাৰি । সেই চিন্তাৰে তেওঁ মহানগৰীৰ বামুণীমৈদামৰ গণেশ নগৰৰ নিজৰ ঘৰতেই ২০২১ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে বৃন্দাবন আশ্ৰম বৃদ্ধাৱাস ।
কেনেকৈ লোহিতে কৰি গৈছে নিজৰ কৰ্ম ?
লোহিতে উবেৰ চলাই কৰা উপাৰ্জনৰ লগতে শুভাকাংক্ষীৰ সহায়-সহযোগিতাৰে তেওঁ নিজৰ চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটোৰ লগতে ১০ গৰাকী আইতাক পোহপাল দি আহিছে । তেওঁৰ এই কৰ্মত সহায় কৰিছে তেওঁৰ পত্নীয়ে । তেওঁ নিজৰ কৰ্মলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছত আইতাসকলৰ সকলো কাম তেওঁৰ পত্নীয়ে কৰে । আইতাসকলৰ বাবে খাদ্য তেওঁৰ পত্নীয়ে নিজহাতে তৈয়াৰ কৰে । আনহাতে, এই কামত তেওঁক আইতাসকলেও সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়ায় ।
কি কি প্ৰত্যহ্বান পাইছে এই পথত ?
২০২১ চনত আৰম্ভ কৰা বৃন্দাবন আশ্ৰম বৃদ্ধাৱাস প্ৰথম দুবছৰ চলাবলৈ তেওঁৰ অসুবিধা হৈছিল । বৃদ্ধাশ্ৰমখন প্ৰতিষ্ঠা আৰু ইয়াৰ পৰিচালনাৰ অভিজ্ঞতা সন্দৰ্ভত লোহিত নাথে কয়, "প্ৰথম অৱস্থাত বন্ধু এজনৰ সহযোগিতাত পুৰণি টিন, পুৰণি তৰ্জাৰ বেৰেৰে বনোৱা সৰু ঘৰ এটাত কেইগৰাকীমান ককাক ৰাখিছিলোঁ । কিন্তু তেওঁলোকে ঘৰত থাকিবলৈ ইচ্ছা নকৰে । মই যিহেতু গাড়ী চলাওঁ ঘৰত নাথাকোঁ, মোৰ পত্নীৰ তেওঁলোকক চাবলৈ অসুবিধা হয় । সেয়েহে আইতাবোৰক ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মই গাড়ী চলাই কৰা উপাৰ্জনৰ লগতে মোৰ বন্ধুজনৰ সহায়ত আশ্ৰমখন চলাই আছিলোঁ । প্ৰথম দুবছৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ । কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়া, ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া, ছপা মাধ্যম, ডিজিটেল মাধ্যমৰ সহায়-সহযোগিতাৰ জৰিয়তে বহু শুভাকাংক্ষীয়ে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল । শুভাকাংক্ষীসকলৰ সহায়-সহযোগিতাত বৰ্তমান ১৫ গৰাকী আইতা থাকিব পৰাকৈ কোঠালি এটা বনোৱা হৈছে । সম্প্ৰতি কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আশ্ৰমখন চলাই আছোঁ ।"
শুভাকাংক্ষীৰ পৰা লাভ কৰিছে সহযোগিতা
তেওঁৰ এই কামত বিভিন্ন শুভাকাংক্ষীৰ পৰা লাভ কৰা ইতিবাচক সঁহাৰিৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "আমি কাৰো পৰা সহায় বিচাৰি যোৱা নাই যদিও শুভাকাংক্ষীসকলে নিজেই আমাক সহায় কৰিবলৈ আহিছে । আমি যি খাওঁ আইতাসকলেও সেয়ে খায় । আইতাসকলে মোৰ পত্নীক ৰন্ধা-বঢ়াত সহায়-সহযোগিতা কৰি আহিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সৰুৰে পৰা বহু কষ্ট কৰি আমি ডাঙৰ হৈছোঁ । আনৰ ঘৰত কাম কৰিছিলোঁ । অভাৱৰ বাবে সপ্তম শ্ৰেণীলৈ পঢ়িছিলোঁ । সৰুৰে পৰা গাড়ীচালক হোৱাৰেই সপোন আছিল আৰু সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা আছিল ।"
মানুহৰ মানসিকতা সন্দৰ্ভত উদ্বিগ্ন লোহিত নাথ
ইফালে বৰ্তমানৰ সমাজ ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত উদ্বিগ্ন লোহিত নাথে কয়, "বৃদ্ধ বয়সত পিতৃ-মাতৃসকলক অৱহেলা কৰাৰ মানসিকতা একাংশ মানুহৰ গঢ়ি উঠিছে । এই সমস্যা ধনী শ্ৰেণী মানুহৰ মাজত বা দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজত বুলি নহয় । সমাজৰ ধনী-দুখীয়া দুয়োটা শ্ৰেণীৰ মাজতে এই সমস্যাটো আছে । দিনে দিনে ধৈৰ্য, সহনশীলতা কমি যোৱাৰ বাবে এনেবোৰ ঘটনা সমাজত ঘটিব ধৰিছে ।"
লোহিতৰ এই কৰ্মক লৈ কি কয় আইতাসকলে ?
কোনোৱে যদি আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে, আন কোনোৱে আকৌ অকলশৰীয়া বাবে আৰু কোনোৱে হয়তো সন্তানৰ অৱহেলা-অত্যাচাৰৰ বাবে আশ্ৰমখনলৈ আহিবলৈ বাধ্য হৈছে । কোনোৱে যদি তিনি বছৰ ধৰি আশ্ৰমখনত আছে, আন কোনোৱে দুমাহৰ পৰা আশ্ৰমখনত আছে । বৰপেটা,নলবাৰী, গুৱাহাটী, নগাঁও, কামৰূপ, গোলাঘাটকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আইতাসকল এই আশ্ৰমখনত আছে ।
বৃদ্ধাশ্ৰমখনত থকা আইতাসকলে কয়, "ইয়াত থাকি ভাল লাগিছে । আমি ফূৰ্তিৰে ইয়াত থাকোঁ । আমি লোহিত আৰু লোহিতৰ পত্নীক ল'ৰা আৰু ছোৱালী হিচাপে পাইছোঁ । প্ৰথম অৱস্থাত ঘৰলৈ মনত পৰিছিল যদিও বৰ্তমান ঘৰলৈ মনত নপৰে । কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ নিজৰ ঘৰৰ নিচিনাকৈ হাঁহি-ফূৰ্তিৰে আমি ইয়াত আছোঁ ।"
লোহিতৰ পত্নীয়ে কি কয় ?
আনহাতে, লোহিতৰ পত্নী বিজয়া নাথে কয়, "মোৰ মা নাই, আইতাকেইজনীক নিজৰ মাৰ নিচিনা লাগে । মায়ে যিদৰে ক'ৰবালৈ গ'লে কিবা খালিনে, কি কৰিলি সকলো খবৰ লয়, মই ক'ৰবালৈ গ'লে আইতাকেইগৰাকীয়েও মোক তেনেদৰে খবৰ ৰাখে । মোৰ গা বেয়া হ'লে গোটেইকেইগৰাকী আইতাই উঠি-পৰি লাগে । মই নিজৰ মাক ঘূৰাই পোৱাৰ নিচিনা লাগে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "দিনটো আমাৰ ব্যস্ততাৰ মাজেৰে যায় । আইতাসকলে ৰন্ধা-বঢ়াত সহায়-সহযোগিতা কৰি দিয়ে । এইদৰে আইতাহঁতৰ লগত থাকি ভাল লাগে । মোৰ স্বামীয়ে যিটো কাম কৰোঁ বুলি ভাবে তাকে কৰি যায় । তেওঁ বৃদ্ধাশ্ৰমখন চলাই আছে আৰু তেওঁক মই সহযোগিতা কৰি যাওঁ ।"
বৃদ্ধাশ্ৰমখনক লৈ কি সপোন আছে লোহিতৰ ?
এই সন্দৰ্ভত লোহিত নাথে কয়, "মই এনেকুৱা নহয় যে মানুহ আনি বৃদ্ধাশ্ৰমখন ভৰাই পেলাম । যিসকলে বিপদত পৰিছে তেওঁলোকক সহায়ৰ হকে কাম কৰি আছোঁ আৰু কৰি যাম । বৰ্তমান আশ্ৰমখনত ১০ গৰাকী আইতা আছে । আশ্ৰমখনত ১৫ গৰাকী ৰাখিব পৰা সুবিধা আছে । আশ্ৰমখনৰ চিলিং, এচি লগাই সকলো সুবিধা দি যাতে আইতাসকলক ৰাখিব পাৰোঁ তাৰবাবে চেষ্টা অব্যাহত আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তদুপৰি যিসকল আইতাৰ ঘৰুৱা অৱস্থা ভাল তেওঁলোকক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ । কিয়নো সৰুৰে পৰা মাতৃবোৰে বহু কষ্ট ত্যাগ কৰি সন্তানক ডাঙৰ-দীঘল কৰিছে । সন্তানৰো দায়িত্ব আছে বৃদ্ধ বয়সত পিতৃ-মাতৃক চোৱা চিতা কৰাৰ । "
উপসংহাৰ
বৰ্তমান সমাজত প্ৰত্যেকজন লোকে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । তেনে সময়তেই লোহিত নাথৰ দৰে এগৰাকী সাধাৰণ ব্যক্তিয়ে এনে সাহসী আৰু মানৱীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাটো অনুকৰণীয় । লোহিত নাথৰ এই উদ্যোগে সমাজত এক নতুন বাৰ্তা দিছে । যদি সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী এনেধৰণৰ কামত আগবাঢ়ি আহে, তেন্তে কোনো বৃদ্ধ লোকেই জীৱনৰ অন্তিম ক্ষণত অসহায়ভাৱে একাকিত্বৰ জীৱন কটাবলগীয়া নহ’ব । লোহিত নাথ এই ক্ষেত্ৰত সমাজৰ বাবে এক আদৰ্শ ।