জোনাই: স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাথো কেইটামান ঘণ্টা বাকী ৷ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে বিভিন্নজনে ৷ তাৰ মাজতে বিগত প্ৰায় ৬০ বছৰে নিজ হাতেৰে পতাকা প্ৰস্তুত কৰি দেশপ্ৰেমৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে জোনাইৰ এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ দৰ্জীয়ে ৷
দেশপ্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিবলৈ আমি কোনো সৈনিক বা ৰাজনৈতিক নেতা হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । এজন নাগৰিকে যদি দেশৰ কোনো অহিত চিন্তা কৰা নাই, সমাজখনক অস্থিৰ কৰি তোলা নাই, এজন নাগৰিকে আনজন নাগৰিকৰ স্বাধীনতা, অধিকাৰ যদি খৰ্ব কৰা নাই তেন্তে সেয়াও দেশপ্ৰেম । আমি বাস কৰি থকা সমাজখনক ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ আপোনাৰ সাধ্যানুযায়ী যদি কিবা কৰিছে সেয়াও দেশপ্ৰেম ৷
ঠিক তেনেকৈ জোনাই সমজিলাৰ অন্তৰ্গত জোনাই বজাৰত বিগত প্ৰায় ৬০ বছৰ ধৰি নিজ হাতে জাতীয় পতাকা তৈয়াৰ কৰি নীৰৱে দেশসেৱাত ব্ৰতী হৈ আহিছে নুৰ হুছেইন নামৰ প্ৰায় ৮০ ৰ ঊৰ্ধৰ বয়োজ্যেষ্ঠ এগৰাকী লোকে । প্ৰতি বছৰে স্বাধীনতা আৰু গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত নিজ হাতেৰে অসংখ্য জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াই এইগৰাকী লোকে ।
ব্যক্তিগৰাকীয়ে প্ৰথমাৱস্থাত দুই-চাৰিখন পতাকা চিলাই কৰি বিক্ৰী কৰিছিল যদিও পাছলৈ সৰহ সংখ্যক পতাকা চিলাই কৰি জোনাই অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ বৃহত্তৰ জোনাই সমজিলাত জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰা এক মাত্ৰ বিপণিখনৰ গৰাকীজনেই হৈছে নুৰ হুছেইন । সম্প্ৰতি এনে এগৰাকী ব্যক্তিৰ কৰ্মৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে জোনাইৰ স্থানীয় ৰাইজে ।
কেতিয়াৰ পৰা কৰি আহিছে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰা কাম
প্ৰায় ২১ বছৰ পৰা বয়সৰ পৰাই কাপোৰ চিলাই কৰা এখন বিপণি খুলি বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ-পোছাক চিলোৱাৰ উপৰিও প্ৰতিবছৰে স্বাধীনতা আৰু গণতন্ত্ৰ দিৱসত জাতীয় পতাকা তৈয়াৰ কৰি সেয়া বিক্ৰী কৰি লাভ কৰা ধনৰে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছে ব্যক্তিগৰাকীয়ে ।
স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য
সকলোৱে ‘‘দেউতা’’ বুলি সম্বোধন কৰা নুৰ হুছেইনৰ পৰাই জোনাইৰ সৰহসংখ্যক লোকে ক্ৰয় কৰে পতাকা । ক’বলৈ গলে আজিৰ পৰা প্ৰায় ৬০ বছৰ আগৰে পৰাই জোনাইত আছে ব্যক্তিগৰাকীৰ পতাকা প্ৰস্তুত কৰা বিপণিখন ৷ অৱশ্যে আজিকালি জোনাইৰ বহুকেইখন বিপণিয়ে পতাকা সাজি উলিয়ায় ৷
বৰ্তমান সময়ত প্ৰচলিত কাগজৰে তৈয়াৰী জাতীয় পতাকা সম্পৰ্কে কি কয় লোকজনে
বৰ্তমান সময়ত কাগজৰে তৈয়াৰী জাতীয় পতাকাসমূহে দখল কৰিছে বজাৰ ৷ তাৰ তুলনাত খাদী কাপোৰৰে তৈয়াৰী তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকাৰ প্ৰচলন তেনেই নগণ্য হৈ পৰাত পতাকা চিলাই কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি থকা দৰ্জীসকল কিছু অসুবিধাৰ সম্মুখীন হোৱা বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে নুৰ হুছেইনে ।
