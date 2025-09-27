দেশজুৰি বি এছ এন এলৰ 'স্বদেশী ৪-জি নেটৱৰ্ক'ৰ ৯৩ হাজাৰ টাৱাৰৰ শুভ উদ্বোধন: গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সিন্ধিয়া

দেশজুৰি বি এছ এন এলৰ 'স্বদেশী ৪-জি নেটৱৰ্ক'ৰ ৯৩ হাজাৰ টাৱাৰৰ শুভ উদ্বোধন: গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সিন্ধিয়া
নিজা নেটৱৰ্ক, নিজা প্রযুক্তি আৰু স্বদেশী সামগ্ৰী ব্যৱহাৰেৰে স্বদেশী নেটৱৰ্ক থকা বিশ্বৰ পঞ্চমখন দেশ হ'বলৈ সক্ষম হ'ল ভাৰত ।
গুৱাহাটী : দেশৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ টেলিকম কোম্পানী বি এছ এন এলক নতুন প্ৰাণ প্ৰদানৰ চেষ্টা ভাৰত চৰকাৰৰ । প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোদীয়ে শনিবাৰে ওড়িশাৰ ঝাৰসুগুদাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানত দেশজোৰা বি এছ এন এলৰ স্বদেশী ৪-জি নেটৱৰ্কৰ ৯২,৬৩৩ টা টাৱাৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ৷
গুৱাহাটীৰ শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্রতো আয়োজিত অনুষ্ঠানত কেন্দ্রীয় যোগাযোগ দপ্তৰৰ মন্ত্রী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যোগদান কৰে । ভাৰত সঞ্চাৰ নিগম লিমিটেড (BSNL) স্থাপনৰ ৰূপালী জয়ন্তীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এই স্বদেশীকৰণে ভাৰতৰ মোবাইল নেটৱৰ্কৰ সকলো মোবাইল টাৱাৰ, অপ্টিকেল ফাইবাৰ আৰু অন্যান্য সম্পর্কিত উপাদান ভাৰতত আৰু ভাৰতীয়ৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত কৰাৰ নিশ্চিত কৰা হৈছে ।
স্বদেশী ৪-জি নেটৱর্কৰ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীৰ প্রাক্মুহূর্তত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিন্ধিয়া আৰু টাটা ছনছৰ অধ্যক্ষ এন চন্দ্রশেখৰণৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যশস্বী শিল্পী প্রয়াত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভাত ভাষণ প্রদান কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই দেশবাসীৰ দৈনন্দিন জীবনযাত্রাত স্বদেশী সামগ্রী ব্যৱহাৰেৰে ভাৰতবৰ্ষক এখন আত্মনির্ভৰশীল ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে প্রধানমন্ত্রী নবেন্দ্র মোদীয়ে জনোৱা আহ্বানৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
এই নতুন নেটৱৰ্কে দেশৰ প্ৰতিটো কোণকে সংযোগিত কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশবাসীক শীঘ্ৰেই ৫-জি আৰু ৬-জিৰ বাবে সাজু হ’বলৈ আহ্বান জনায় ৷
মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ মন্তব্য, "বিশ্বৰ কেৱল মাত্র চাৰিখন দেশতহে এনেধৰণে স্বদেশী ৪-জি মোবাইল নেটবর্ক প্রস্তুত কৰা হয় । আজি প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোদীয়ে স্বদেশী ৪-জি নেটৱর্ক শুভ উদ্বোধন কৰাৰ লগে লগে ভাৰত নিজা নেটৱর্ক, নিজা প্রযুক্তি আৰু স্বদেশী সামগ্রী ব্যৱহাৰেৰে স্বদেশী নেটৱর্ক থকা বিশ্বৰ পঞ্চমখন দেশ হ'বলৈ সক্ষম হ'ল ।”
আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, “প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোদীয়ে ভাৰতৰ মোবাইল নেটৱৰ্কৰ সকলো মোবাইল টাৱাৰ, অপ্টিকেল ফাইবাৰ আৰু অন্যান্য সম্পর্কিত উপাদান স্বদেশীকৰণৰ বাবে আজিৰ পৰা কেইবছৰমান পূৰ্বে দূৰসংযোগ বিভাগ, বি এছ এন এল আৰু টাটা গ্রুপক দায়িত্ব প্রদান কৰিছিল । স্বদেশীৰ অৰ্থ ভাৰতবৰ্ষতে ইয়াৰ নিৰ্মাণ সুনিশ্চিত কৰা । এপদো সামগ্রী বিদেশৰ পৰা ননাকৈ দেশত আজি প্রধানমন্ত্রীৰ নেতৃত্বত ৪-জি নেটৱৰ্কৰ উদ্বোধন হোৱাটো সঁচাকৈ এক গৌৰৱৰ বিষয় ।”
লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিবাদিত্য সিন্ধিয়াৰ প্রচেষ্টাত সমগ্র দেশতে ৯২,৬৩৩ টা নতুন ৪-জি টাৱাৰ দেশত স্থাপন কৰা হৈছে । সমগ্র ছফ্টৱেৰ, অপ্টিকেল ফাইবাৰ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত কৰা হৈছে আৰু ভাৰতীয়ৰ দ্বাৰা তথা ভাৰতত নির্মাণ কৰা বি এছ এন এলৰ ৪-জি নেটৱৰ্ক নতুন ৰূপত ব্যৱহাৰৰ বাবে সক্ষম হৈ উঠিছে ।
কম সময়ৰ ভিতৰতে বি এছ এন এলে স্বদেশী ৪-জি নেটৱর্কক ৫-জিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত বি এছ এন এলে ৬-জি নেটৱৰ্কো উপলব্ধ কৰাব । তেওঁ কয় যে ভাৰতৰ পাঁচটা স্থানত বি এছ এন এলৰ ডাটা চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ হ'ব আৰু তাৰ ভিতৰত এটা অন্যতম কেন্দ্র গুৱাহাটীত স্থাপন হ'ব ।
বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপৱতী আই টি পার্কত ইতিমধ্যে কেইবাটাও ডাটা চেণ্টাৰৰ কাম আগুৱাই লৈ যোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ইয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ শিক্ষিত যুৱক-যুৱতী বেংগালুৰু আদিলৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে অসমতে ডাটা চেণ্টাৰত নিয়োজিত হ'ব পাৰিব । ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলে কর্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁ আশা প্রকাশ কৰে ৷
এডভাণ্টেজ আছাম ২.০ সন্মিলনৰ সময়ত গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিবাদিত্য সিন্ধিয়াই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত এটা ৫-জি পৰীক্ষাগাৰ স্থাপনৰ বাবে প্রদান কৰা প্রতিশ্রুতি আজি বাস্তৱত ৰূপায়ণ হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্রীয়ে উল্লেখ কৰে ।