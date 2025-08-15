ETV Bharat / state

৮৬০ গচ বন্তি জ্বলাই শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি - HISTORICAL ASSAM ACCORD

অসম চুক্তি সম্পাদিত হোৱাৰ ৪০ বছৰ সম্পূৰ্ণ । সৰুপথাৰত ৮৬০ গচ বন্তি জ্বলাই শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

860 lamps are lit in tribute to the martyrs in Sarupathar
৮৬০ গচ বন্তি জ্বলাই শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
Published : August 15, 2025

সৰুপথাৰ: ঐতিহাসিক অসম চুক্তি সম্পাদনৰ ৪০ টা বৰ্ষ পূৰ্ণ হ'ল । কিন্তু ৰূপয়াণহে নহ'ল । ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ পাছত ১৯৮৫ চনৰ ১৫ আগষ্টত ঐতিহাসিক অসম চুক্তি সম্পাদিত হৈছিল । ১৫ আগষ্টৰ দিনটোত ঐতিহাসিক অসম চুক্তি সম্পাদিত হোৱাৰ ৪০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল ।

৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ সন্ধিয়া সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই, সন্থাৰ শ্বহীদ বেদীত ৮৬০ গচ বন্তি প্ৰজলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদসকললৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাই বন্তি প্রজ্বলন কাৰ্যসূচী ৰূপয়াণ কৰা হয় । বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে সৰুপথাৰবাসী ৰাইজে ।

৮৬০ গচ বন্তি জ্বলাই শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদকে কয়, "আজি আমাৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন । ১৯৮৫ চনৰ আজিৰ দিনটোতেই অসম চুক্তি সম্পাদন কৰা হৈছিল । যি চুক্তিয়ে ৰাজ্যৰ শান্তি, সংহতি আৰু উন্নয়নৰ বাবে লগতে ৮৬০ জন শ্বহীদ সংগ্ৰাম আৰু বলিদানৰ বাবে এক সুস্থ সমাজ লাভ কৰিছো । আজি এই ঐতিহাসিক দিনটোত ৮৬০ গচ বন্তি সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰজ্বলন কৰিছো ।"

উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে সৰুপথাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো উলহ-মালহৰে উদযাপন কৰা হৈছে দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । স্মৰণ কৰা হৈছে স্বাধীনতা আন্দোলত প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদসকলক । স্মৰণ কৰা হৈছে ব্ৰিটিছৰ ফাঁচি কাঠত প্ৰাণ ত্যাগ কৰা মণিৰাম দেৱানক । ইয়াৰ মাজতে প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে অসম চুক্তিৰ প্ৰসংগ ।

860 lamps are lit in tribute to the martyrs in Sarupathar
শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

কিয়নো ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ পাছত ১৫ আগষ্টত সম্পাদিত হৈছিল অসম চুক্তি । কিন্তু বৰ্তমানলৈ অসম চুক্তি ৰূপায়ণ নোহোৱাক লৈ সৰৱ হৈ আহিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা । ৪০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ নোহোৱাৰ বিৰুদ্ধে আৰু শীঘ্ৰে ৰূপায়ণৰ দাবীত বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে আছুৱে ।

