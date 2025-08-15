ETV Bharat / state

সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আজি অসমতো উদযাপন কৰা হৈছে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । বিভিন্ন জিলা সদৰ আৰু সমজিলাত আয়োজন কৰা হয় আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ ।

Independence Day 2025
গোৱালপাৰাত স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2025 at 2:57 PM IST

10 Min Read

দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ত স্বাধীনতা দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনৰ

ডিব্ৰুগড় : ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়তো দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । ৰাজ্য চৰকাৰৰ শক্তি মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত চহৰখনৰ খনিকৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ আমোলত ৰূপায়ণ হোৱা বিভিন্ন কৰ্মমুখী আঁচনিৰ সৰ্ম্পকত বক্তব্য আগবঢ়ায় ।

ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, মাজুলী, জোনাই আৰু তেজপুৰত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)

চহৰখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা জনসাধাৰণৰ উপস্থিতিত সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰা হয় স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী । খেলপথাৰত আৰক্ষী, অৰ্ধ-সামৰিক বাহিনী আৰু বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । লগতে বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও সম্পন্ন কৰা হয় ।

অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ডিব্ৰুগড় বিজেপিৰ জিলা সভাপতি দুলাল বৰা, উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ অসীম হাজৰিকা, সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ সোণোৱালকে ধৰি অন্যান্য চৰকাৰী বিষয়াসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে ।

ঐতিহাসিক চৰাইদেউত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ

আনহাতে, ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাতো উদযাপন কৰা হয় ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত সোণাৰি ৰাজহুৱা খেলপথাৰত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মহনে ।

স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী যোগেন মহনে কয়, "আজি ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাত মোক পতাকা উত্তোলনৰ‌ দায়িত্ব দিয়াত তেখেতলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ । মই নিজেও এই ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাৰে বাসিন্দা । নিজৰ এই চৰাইদেউ জিলাতে পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ ।"

মাজুলীত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন জিলা আয়ুক্তৰ

মাজুলী : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে সত্ৰ নগৰী মাজুলীতো উলহ-মালহেৰে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মাজুলী কাছাৰী ময়দানত উদযাপন কৰা এই স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে মাজুলী জিলাৰ আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্ৰ পাঠকে । ইয়াৰ পাছতেই জিলাখনৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ দ্বাৰা পেৰেড প্ৰদর্শন হয় ।

মাজুলী জিলাৰ আয়ুক্তগৰাকীয়ে উপস্থিত ৰাইজক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণ প্ৰসংগত মাজুলীত হৈ থকা চৰকাৰী কামসমূহৰ এক খতিয়ান দাঙি ধৰে । স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা মাজুলীৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ নিজৰ নিজৰ সেৱা সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই নিয়া কেইবাজনো লোকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।

মাজুলী আৰক্ষী আৰু বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ এন চি চি, স্কাউট-গাইডৰ দলে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ উপৰি মাজুলীৰ বহুকেইটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিজৰ নিজৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰি উপস্থিত ৰাইজক আপ্লুত কৰে ।

জোনাইত গান্ধী ময়দানত জোনাই সম জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন

জোনাইত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ

জোনাই : ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস জোনাই সমজিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় ৷ পুৱা ৮.৪৫ বজাত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাপৰ্ণৰ পিছত ৯ বজাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰা হয় । সমজিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত জোনাইৰ গান্ধী ময়দানত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত পতাকা উত্তোলন কৰে জোনাই সমজিলাৰ আয়ুক্ত আনন্দ মলহোত্ৰাই ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি প্ৰদান কৰা ভাষণত চৰকাৰৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম-কাজৰ ওপৰত আয়ুক্তগৰাকীয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় । আনহাতে, সমজিলাখনৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে আৰক্ষী দলৰ কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা অনুষ্ঠানত জোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৱে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

তেজপুৰত ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পতাকা উত্তোলন মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ

তেজপুৰ : ৭৯ সংখ্যক দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস শোণিতপুৰ জিলাৰ সদৰ তেজপুৰতো উদযাপন কৰা হয় । তেজপুৰ নেহেৰু ময়দানত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি মন্ত্ৰী সিংহলে তেওঁৰ ভাষণত কয়, "আজিৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত আত্মবলিদান দিয়া বীৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ । সেই বীৰ-বীৰাংগনাসকলৰ বলিদানৰ বাবে আজি আমি স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক ।"

মন্ত্ৰী সিংহলে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ বিষয়েও বিস্তৃতভাৱে উল্লেখ কৰে । ভাষণৰ পিছতে তেওঁ বিভিন্ন সামৰিক, অৰ্ধসামৰিক আৰু বিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা পৰিবেশন কৰা কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে ।

বাক্সাৰ মুছলপুৰত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মৰ

বাক্সা : বাক্সাৰ মুছলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কেন্দ্রীয়ভাৱে দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰে ৷ কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত মৃত্যুবৰণ কৰা শ্বহীদসকলৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণৰ পিছতে স্বাধীনতা দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই ।

ইয়াৰ পিছত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাক্সা আৰক্ষী, ২৪ নং আই আৰ বেটেলিয়ন, এন চি চিৰ লগতে বিভিন্ন বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ বক্তব্যত জিলাখনত কাৰ্যকৰী হোৱা বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।

অনুষ্ঠানত জিলা আয়ুক্ত গৌতম দাস, আৰক্ষী অধীক্ষক উজ্জ্বল প্ৰতিম বৰুৱাকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্রহণ কৰে । স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰা হয় ।

বৰপেটাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন জিলা আয়ুক্ত ৰোহণ কুমাৰ ঝাৰ

বৰপেটা : বৰপেটাত দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন ৷ বৰপেটা পৌৰসভা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত বৰপেটাৰ জিলা আয়ুক্ত ৰোহণ কুমাৰ ঝাই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ পূৰ্বে আয়ুক্তগৰাকীয়ে শ্বহীদ বেদীৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে শ্বহীদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে ৷

বাক্সা, বৰপেটা, গোৱালপাৰাত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)

পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে আয়ুক্তগৰাকীয়ে প্ৰদান কৰা ভাষণত জিলাখনৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে তেওঁ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে ৷ আৰক্ষীৰ বিভিন্ন বাহিনীৰ লগতে গৃহৰক্ষী বাহিনী, কেইবাখনো বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ৰ এন চি চি কেডেট, স্কাউট আৰু গাইডৰ দলসমূহে আয়ুক্তগৰাকীক অভিবাদন জনায় ৷

বৰপেটা পৌৰসভা খেলপথাৰত উদযাপন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত বৃহৎসংখ্যক নাগৰিকে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ আনহাতে, অনুষ্ঠানত বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰতীক পট প্ৰদৰ্শনৰ পিছতে বৰপেটাৰ বিবিধ সত্ৰীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰা হয় ৷

গোৱালপাৰা জে টি এছ খেলপথাৰতো ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন

গোৱালপাৰা : সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গোৱালপাৰা জে টি এছ খেলপথাৰতো উদযাপন কৰা হয় দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। গোৱালপাৰা জে টি এছ খেলপথাৰত ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিনে । পতাকা উত্তোলন কৰি অসম চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰাৰ লগতে গোৱালপাৰা জিলাৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ প্ৰদান কৰে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিনো । উল্লেখ্য যে ডাঃ নোমল মমিনৰ ভাষণ প্ৰদানৰ মাজতে ঢলি পৰে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ জোৱান ।

ৰঙিয়াত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন

ৰঙিয়া : শুকুৰবাৰে ৰঙিয়াতো ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । ৰঙিয়া সমজিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ ৰাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ৰঙিয়া সমজিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ গোস্বামীয়ে ।

ৰঙিয়া, নলবাৰীত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)

সমজিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণত ৰঙিয়া সমজিলাৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ উন্নয়নমূলক কাম-কাজ তথা আঁচনিসমূহৰ এক খাতিয়ান দাঙি ধৰে । ইয়াৰ পিছতে সমজিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে অসম আৰক্ষী, এন চি চি, স্কাউট আৰু গাইড আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে ।

স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন খেল-ধেমালি তথা সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰো আয়োজন কৰা হয় । স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে স্থানীয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতা, ৰঙিয়া ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া দেৱাশীষ বৰঠাকুৰ, মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া বিশ্বজিৎ ডেকা, পৌৰপতি অমৰেন্দ্ৰ লহকৰ, উপ-পৌৰপতি বিদ্যুৎ ডেকা তথা ৰঙিয়াৰ বিশিষ্ট নাগৰিকসকল ।

নলবাৰীত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন

নলবাৰী : সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্যৰ লগতে নলবাৰীতো উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় স্বাধীনতা দিৱস । নলবাৰীৰ সৰ্বত্ৰে উদযাপিত হয় ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ।

নলবাৰী আৰক্ষী ছাউনি খেলপথাৰত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হয় ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । নলবাৰীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ।

মন্ত্ৰী বৰুৱাই পতাকা উত্তোলন কৰি দেশৰ বাবে যিসকল লোকে প্ৰাণ আহুতি দিছিল, মুক্তিযুঁজাৰু, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী, দেশৰ জোৱানসকলক এই গৌৰৱময় দিনটোত সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনায় । আনহাতে, নলবাৰীৰ মুক্তিযুঁজাৰুসকলকৰ পৰিয়ালকো সম্বৰ্ধনা জনায় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।

স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত কেবিনেট মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে উপস্থিত থাকে জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰী, জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সুপ্ৰিয়া দাস, জিলাখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকল তথা সাধাৰণ ৰাইজ । ভাষণৰ পিছত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ আৰক্ষী বিভাগৰ বিভিন্ন প্লেটুনৰ লগতে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ লগতে বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয় ।

বাক্সাৰ মুছলপুৰত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মৰ

বাক্সা : বাক্সাৰ মুছলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কেন্দ্রীয়ভাৱে দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰে ৷ কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত মৃত্যুবৰণ কৰা শ্বহীদসকলৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণৰ পিছতে স্বাধীনতা দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই ।

ইয়াৰ পিছত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাক্সা আৰক্ষী, ২৪ নং আই আৰ বেটেলিয়ন, এন চি চিৰ লগতে বিভিন্ন বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ বক্তব্যত জিলাখনত কাৰ্যকৰী হোৱা বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।

অনুষ্ঠানত জিলা আয়ুক্ত গৌতম দাস, আৰক্ষী অধীক্ষক উজ্জ্বল প্ৰতিম বৰুৱাকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্রহণ কৰে । স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰা হয় ।

বৰপেটাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন জিলা আয়ুক্ত ৰোহণ কুমাৰ ঝাৰ

বৰপেটা : বৰপেটাত দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন ৷ বৰপেটা পৌৰসভা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত বৰপেটাৰ জিলা আয়ুক্ত ৰোহণ কুমাৰ ঝাই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ পূৰ্বে আয়ুক্তগৰাকীয়ে শ্বহীদ বেদীৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে শ্বহীদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে ৷

বাক্সা, বৰপেটা, গোৱালপাৰাত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)

পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে আয়ুক্তগৰাকীয়ে প্ৰদান কৰা ভাষণত জিলাখনৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে তেওঁ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে ৷ আৰক্ষীৰ বিভিন্ন বাহিনীৰ লগতে গৃহৰক্ষী বাহিনী, কেইবাখনো বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ৰ এন চি চি কেডেট, স্কাউট আৰু গাইডৰ দলসমূহে আয়ুক্তগৰাকীক অভিবাদন জনায় ৷

বৰপেটা পৌৰসভা খেলপথাৰত উদযাপন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত বৃহৎসংখ্যক নাগৰিকে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ আনহাতে, অনুষ্ঠানত বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰতীক পট প্ৰদৰ্শনৰ পিছতে বৰপেটাৰ বিবিধ সত্ৰীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰা হয় ৷

গোৱালপাৰা জে টি এছ খেলপথাৰতো ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন

গোৱালপাৰা : সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গোৱালপাৰা জে টি এছ খেলপথাৰতো উদযাপন কৰা হয় দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। গোৱালপাৰা জে টি এছ খেলপথাৰত ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিনে । পতাকা উত্তোলন কৰি অসম চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰাৰ লগতে গোৱালপাৰা জিলাৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ প্ৰদান কৰে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিনো । উল্লেখ্য যে ডাঃ নোমল মমিনৰ ভাষণ প্ৰদানৰ মাজতে ঢলি পৰে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ জোৱান ।

ৰঙিয়াত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন

ৰঙিয়া : শুকুৰবাৰে ৰঙিয়াতো ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । ৰঙিয়া সমজিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ ৰাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ৰঙিয়া সমজিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ গোস্বামীয়ে ।

ৰঙিয়া, নলবাৰীত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)

সমজিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণত ৰঙিয়া সমজিলাৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ উন্নয়নমূলক কাম-কাজ তথা আঁচনিসমূহৰ এক খাতিয়ান দাঙি ধৰে । ইয়াৰ পিছতে সমজিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে অসম আৰক্ষী, এন চি চি, স্কাউট আৰু গাইড আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে ।

স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন খেল-ধেমালি তথা সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰো আয়োজন কৰা হয় । স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে স্থানীয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতা, ৰঙিয়া ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া দেৱাশীষ বৰঠাকুৰ, মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া বিশ্বজিৎ ডেকা, পৌৰপতি অমৰেন্দ্ৰ লহকৰ, উপ-পৌৰপতি বিদ্যুৎ ডেকা তথা ৰঙিয়াৰ বিশিষ্ট নাগৰিকসকল ।

নলবাৰীত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন

নলবাৰী : সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্যৰ লগতে নলবাৰীতো উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় স্বাধীনতা দিৱস । নলবাৰীৰ সৰ্বত্ৰে উদযাপিত হয় ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ।

নলবাৰী আৰক্ষী ছাউনি খেলপথাৰত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হয় ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । নলবাৰীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ।

মন্ত্ৰী বৰুৱাই পতাকা উত্তোলন কৰি দেশৰ বাবে যিসকল লোকে প্ৰাণ আহুতি দিছিল, মুক্তিযুঁজাৰু, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী, দেশৰ জোৱানসকলক এই গৌৰৱময় দিনটোত সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনায় । আনহাতে, নলবাৰীৰ মুক্তিযুঁজাৰুসকলকৰ পৰিয়ালকো সম্বৰ্ধনা জনায় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।

স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত কেবিনেট মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে উপস্থিত থাকে জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰী, জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সুপ্ৰিয়া দাস, জিলাখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকল তথা সাধাৰণ ৰাইজ । ভাষণৰ পিছত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ আৰক্ষী বিভাগৰ বিভিন্ন প্লেটুনৰ লগতে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ লগতে বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয় ।

