ETV Bharat / state

স্বাধীনতাৰ ৭৯ বছৰ: ঢেকিয়াজুলিৰ ১৯৪২ চনৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এক অৱলোকন - INDEPENDENCE DAY 2025

উত্তৰপাৰৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ স্বাধীনতা সেনানীসকললৈ সকলোৰে আছে আপুৰুগীয়া অৱদান ৷

INDEPENDENCE DAY 2025
শ্বহীদসকলৰ প্ৰতিমূৰ্তিবোৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 13, 2025 at 8:12 PM IST

5 Min Read

তেজপুৰ: দেশে স্বাধীনতাৰ ৭৮ টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে । এই গৌৰৱময় বৰ্ণিল ইতিহাস একাংশ স্বাধীনতা সেনানীৰ বাবেহে সম্ভৱপৰ হৈছে । স্বাধীনতা আন্দোলনত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ স্বতন্ত্ৰ সেনানীসকলৰ অৱদান যথেষ্ট ।

বিশেষকৈ উত্তৰপাৰৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ স্বাধীনতা সেনানীসকললৈ সকলোৰে আছে আপুৰুগীয়া অৱদান ৷ সেই অৱদান খোদিত হৈ আছে ঢেকিয়াজুলি চহৰত ।

মনত আছেনে ১৯৪২ চনৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ অৱদানৰ বিষয়ে ? সেই সময়ত শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি থানাত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি বৃহত্তৰ বৰগাঁও আৰু নাহৰবাৰী মৌজাৰ মনবৰ কছাৰী, মণিৰাম বড়ো, ৰতন কছাৰী, মংগোল কুৰকু, সৰুনাথ চুতীয়া, কুমোলি দেৱী, খোহুলী দেৱী, লেৰেলা কছাৰী, দয়াল দাস পানিকা, তিলেশ্বৰী বৰুৱা আৰু মুহিৰাম কোচ ।

INDEPENDENCE DAY 2025
স্মৃতিসৌধ (ETV Bharat Assam)

জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ বাবে ব্ৰিটিছ পুলিচে তেওঁলোকক গুলীয়াই হত্য়া কৰি পেলাই দিয়ে বৰ্তমানৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ কাৱৈমাৰী আৰু জহামাৰীত । সেইদিনাৰ পৰাই বৰ্তমানৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ কাৱৈমাৰী আৰু জহামাৰীকে ধৰি ঢেকিয়াজুলিৰ বৰগাঁও আৰু নাহৰবাৰী মৌজাৰ ৰাইজে ২০ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো পালন কৰি আহিছে শ্বহীদ দিৱস হিচাপে ৷

ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত মৃত্যু হোৱা অসমৰ কনিষ্ঠগৰাকী শ্বহীদ তিলেশ্বৰী বৰুৱাৰ মৃতদেহ কেতিয়াও বিচাৰি পোৱা নগ’ল ৷ বৰ্তমান শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিত ব্ৰিটিছ আৰক্ষীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰা ১৭ জনৰ ভিতৰত তিলেশ্বৰী আছিল অন্যতম ।

১৭ জনৰ ভিতৰত মাত্ৰ ১৩ জনৰ নামহে চহৰখনৰ ভাৰত ত্যাগ শ্বহীদৰ স্মৃতিসৌধত থকা ফলকখনত উল্লেখ পোৱা যায় । ইয়াৰে ভিতৰত দুজন ব্যক্তিৰ এজন সন্ন্যাসী আৰু এজন ভিক্ষাৰী, তেওঁলোকৰ নাম প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই । এই দুজন শ্বহীদৰ লগতে ১৯৪২ চনৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰত গুলীচালনাৰ এদিন বা দুদিন পিছত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ মৃত্যু হোৱা আন চাৰিজনক চিনাক্ত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছিল ৷

INDEPENDENCE DAY 2025
ব্ৰিটিছসকলৰ প্ৰতিমূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

মনবৰ কছাৰী, কুমোলি দেৱী আৰু মহিৰাম কোচৰ পিছত গুলীৰ আঘাত পোৱা চতুৰ্থ স্থানত আছিল তিলেশ্বৰী বৰুৱা । বিভিন্ন লোকৰ সৈতে শ্বহীদসকলে স্বেচ্ছাই থানাৰ ওপৰত উঠি পতাকা উত্তোলন কৰিছিল ।

১৯৪২ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনে অসমৰ ঢেকিয়াজুলিত এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় খোদিত কৰি গৈছে, য’ত ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰাম অসাধাৰণ ত্যাগৰ মুহূৰ্তলৈ পৰিণত হৈছিল । সেই সময়ত ১৯৪২ চনৰ আগষ্ট মাহত মহাত্মা গান্ধীয়ে ব্ৰিটিছ শাসনৰ অন্ত পেলাবলৈ আহ্বান জনাই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰে ।

সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হয় বিশেষকৈ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি চহৰত — য’ত মানুহে স্থানীয় চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ দখল কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।

ঢেকিয়াজুলি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ১৯৪২ চনৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰত ৷ সেইদিনাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কৃষক, মহিলাকে ধৰি হাজাৰ হাজাৰ গাঁওবাসীয়ে জাতীয় পতাকা লৈ ঢেকিয়াজুলি থানালৈ সমদল উলিয়াইছিল ।

INDEPENDENCE DAY 2025
স্মাৰক (ETV Bharat Assam)

ঢেকিয়াজুলি ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত দেশৰ বাবে অসমীয়া লোকসকল সাহসৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছিল । য’ত স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু এটি শিশু, বহু যুৱকে একেদিনাই দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিছিল । এই ঘটনাই পৰৱৰ্তী সময়ত অসমত বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকৰ মাজত অধিক প্ৰেৰণা যোগাইছিল ।

‘‘শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ বৰগাঁও, কাৱৈমাৰী আৰু জহামাৰী অঞ্চলৰ ১৯৪২ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ ঢেকীয়াজুলি খণ্ডত প্ৰাণ আহুতি দিয়া ১২ জন শ্বহীদক এতিয়াও পৰ্যাপ্ত স্বীকৃতি দিব পৰা নাই । স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতে আজিলৈকে ৭৮ বছৰ পাৰ কৰিলে ৷ কিন্তু যাৰ বাবে আমি দীৰ্ঘদিনীয়া আদৰৰ স্বাধীনতা লাভ কৰিলোঁ, তেওঁলোকক আজিলৈকে পৰ্যাপ্ত সন্মান দিয়া হোৱা নাই’’- এই মন্তব্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা সমাজকৰ্মী তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সম্ভূ বড়োৰ ।

বড়োৱে লগতে কয়, ‘‘১৯৪২ চনৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰত ঢেকিয়াজুলি থানাত ইউনিয়ন জেক দলিয়াই ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা উৰুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা চলাই বৃটিছ সেনাৰ গুলীৰ আগত মৃত্যু হ’বলগীয়া হোৱা ঢেকিয়াজুলিৰ কৰুণ ঘটনাটো চৰকাৰক প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাই অহাৰ বাবে শ্বহীদ পৰিয়াল কল্যাণ ট্ৰাষ্টে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে ।

কিন্তু আটাইতকৈ পৰিতাপৰ কথাটো হ’ল জালিয়ানৱালাবাগ হত্যাকাণ্ডতকৈ কেতিয়াও কম নহোৱা ঘটনাটোৱে এতিয়াও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গুৰুত্ব লাভ কৰিব পৰা নাই । “সেই শ্বহীদসকলৰ নামত কম সংখ্যক স্মৃতিসৌধ বা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানৰ বাহিৰেও আমাৰ স্বাধীনতাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া সেই মহান বীৰসকলৰ নামত ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম-কাজ সম্পন্ন হোৱা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই”- বড়োৱে কয় ৷

INDEPENDENCE DAY 2025
স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সেনানীসকলৰ প্ৰতিমূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

লগতে শ্বহীদ পৰিয়ালৰ এজন সদস্যই ক্ষোভিত হৈ ১৯৪২ চনৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰৰ ঢেকিয়াজুলিৰ কৰুণ হত্যাকাণ্ডৰ পাঠ্যক্ৰম অসমৰ শিক্ষাৰ অন্তৰ্ভূক্তকৰণকে ধৰি শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত কিবা এটা স্মৰণীয় কাম কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় । ইয়াৰ মাজতে ৩০ খন বিচনাযুক্ত হাস্পতালৰ সমীপৰ ঢেকিয়াজুলি চহৰত সদ্য সমাপ্ত হোৱা শ্বহীদ স্মাৰক ভৱনৰ পিছফালে শ্বহীদ স্মাৰক (শ্বহীদৰ স্মৃতিসৌধ) স্থাপন কৰে । কিন্তু স্মৃতিসৌধ ভৱনৰ পিছফালে স্থাপন কৰা দায়িত্বহীন কাণ্ডক লৈ তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি ঢেকিয়াজুলিৰ নাগৰিকে অভিযোগ কৰে যে সেয়া সেই শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি এক তীব্ৰ অসন্মানৰ বাহিৰে আন একো নহয় ।

লগতে পঢ়ক: চাৰি দশক ধৰি একেটা কামকে কৰি আহিছে, তথাপি তেওঁলোক হোৱা নাই ক্লান্ত

তেজপুৰ: দেশে স্বাধীনতাৰ ৭৮ টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে । এই গৌৰৱময় বৰ্ণিল ইতিহাস একাংশ স্বাধীনতা সেনানীৰ বাবেহে সম্ভৱপৰ হৈছে । স্বাধীনতা আন্দোলনত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ স্বতন্ত্ৰ সেনানীসকলৰ অৱদান যথেষ্ট ।

বিশেষকৈ উত্তৰপাৰৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ স্বাধীনতা সেনানীসকললৈ সকলোৰে আছে আপুৰুগীয়া অৱদান ৷ সেই অৱদান খোদিত হৈ আছে ঢেকিয়াজুলি চহৰত ।

মনত আছেনে ১৯৪২ চনৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ অৱদানৰ বিষয়ে ? সেই সময়ত শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি থানাত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি বৃহত্তৰ বৰগাঁও আৰু নাহৰবাৰী মৌজাৰ মনবৰ কছাৰী, মণিৰাম বড়ো, ৰতন কছাৰী, মংগোল কুৰকু, সৰুনাথ চুতীয়া, কুমোলি দেৱী, খোহুলী দেৱী, লেৰেলা কছাৰী, দয়াল দাস পানিকা, তিলেশ্বৰী বৰুৱা আৰু মুহিৰাম কোচ ।

INDEPENDENCE DAY 2025
স্মৃতিসৌধ (ETV Bharat Assam)

জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ বাবে ব্ৰিটিছ পুলিচে তেওঁলোকক গুলীয়াই হত্য়া কৰি পেলাই দিয়ে বৰ্তমানৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ কাৱৈমাৰী আৰু জহামাৰীত । সেইদিনাৰ পৰাই বৰ্তমানৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ কাৱৈমাৰী আৰু জহামাৰীকে ধৰি ঢেকিয়াজুলিৰ বৰগাঁও আৰু নাহৰবাৰী মৌজাৰ ৰাইজে ২০ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো পালন কৰি আহিছে শ্বহীদ দিৱস হিচাপে ৷

ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত মৃত্যু হোৱা অসমৰ কনিষ্ঠগৰাকী শ্বহীদ তিলেশ্বৰী বৰুৱাৰ মৃতদেহ কেতিয়াও বিচাৰি পোৱা নগ’ল ৷ বৰ্তমান শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিত ব্ৰিটিছ আৰক্ষীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰা ১৭ জনৰ ভিতৰত তিলেশ্বৰী আছিল অন্যতম ।

১৭ জনৰ ভিতৰত মাত্ৰ ১৩ জনৰ নামহে চহৰখনৰ ভাৰত ত্যাগ শ্বহীদৰ স্মৃতিসৌধত থকা ফলকখনত উল্লেখ পোৱা যায় । ইয়াৰে ভিতৰত দুজন ব্যক্তিৰ এজন সন্ন্যাসী আৰু এজন ভিক্ষাৰী, তেওঁলোকৰ নাম প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই । এই দুজন শ্বহীদৰ লগতে ১৯৪২ চনৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰত গুলীচালনাৰ এদিন বা দুদিন পিছত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ মৃত্যু হোৱা আন চাৰিজনক চিনাক্ত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছিল ৷

INDEPENDENCE DAY 2025
ব্ৰিটিছসকলৰ প্ৰতিমূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

মনবৰ কছাৰী, কুমোলি দেৱী আৰু মহিৰাম কোচৰ পিছত গুলীৰ আঘাত পোৱা চতুৰ্থ স্থানত আছিল তিলেশ্বৰী বৰুৱা । বিভিন্ন লোকৰ সৈতে শ্বহীদসকলে স্বেচ্ছাই থানাৰ ওপৰত উঠি পতাকা উত্তোলন কৰিছিল ।

১৯৪২ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনে অসমৰ ঢেকিয়াজুলিত এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় খোদিত কৰি গৈছে, য’ত ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰাম অসাধাৰণ ত্যাগৰ মুহূৰ্তলৈ পৰিণত হৈছিল । সেই সময়ত ১৯৪২ চনৰ আগষ্ট মাহত মহাত্মা গান্ধীয়ে ব্ৰিটিছ শাসনৰ অন্ত পেলাবলৈ আহ্বান জনাই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰে ।

সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হয় বিশেষকৈ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি চহৰত — য’ত মানুহে স্থানীয় চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ দখল কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।

ঢেকিয়াজুলি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ১৯৪২ চনৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰত ৷ সেইদিনাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কৃষক, মহিলাকে ধৰি হাজাৰ হাজাৰ গাঁওবাসীয়ে জাতীয় পতাকা লৈ ঢেকিয়াজুলি থানালৈ সমদল উলিয়াইছিল ।

INDEPENDENCE DAY 2025
স্মাৰক (ETV Bharat Assam)

ঢেকিয়াজুলি ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত দেশৰ বাবে অসমীয়া লোকসকল সাহসৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছিল । য’ত স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু এটি শিশু, বহু যুৱকে একেদিনাই দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিছিল । এই ঘটনাই পৰৱৰ্তী সময়ত অসমত বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকৰ মাজত অধিক প্ৰেৰণা যোগাইছিল ।

‘‘শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ বৰগাঁও, কাৱৈমাৰী আৰু জহামাৰী অঞ্চলৰ ১৯৪২ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ ঢেকীয়াজুলি খণ্ডত প্ৰাণ আহুতি দিয়া ১২ জন শ্বহীদক এতিয়াও পৰ্যাপ্ত স্বীকৃতি দিব পৰা নাই । স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতে আজিলৈকে ৭৮ বছৰ পাৰ কৰিলে ৷ কিন্তু যাৰ বাবে আমি দীৰ্ঘদিনীয়া আদৰৰ স্বাধীনতা লাভ কৰিলোঁ, তেওঁলোকক আজিলৈকে পৰ্যাপ্ত সন্মান দিয়া হোৱা নাই’’- এই মন্তব্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা সমাজকৰ্মী তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সম্ভূ বড়োৰ ।

বড়োৱে লগতে কয়, ‘‘১৯৪২ চনৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰত ঢেকিয়াজুলি থানাত ইউনিয়ন জেক দলিয়াই ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা উৰুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা চলাই বৃটিছ সেনাৰ গুলীৰ আগত মৃত্যু হ’বলগীয়া হোৱা ঢেকিয়াজুলিৰ কৰুণ ঘটনাটো চৰকাৰক প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাই অহাৰ বাবে শ্বহীদ পৰিয়াল কল্যাণ ট্ৰাষ্টে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে ।

কিন্তু আটাইতকৈ পৰিতাপৰ কথাটো হ’ল জালিয়ানৱালাবাগ হত্যাকাণ্ডতকৈ কেতিয়াও কম নহোৱা ঘটনাটোৱে এতিয়াও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গুৰুত্ব লাভ কৰিব পৰা নাই । “সেই শ্বহীদসকলৰ নামত কম সংখ্যক স্মৃতিসৌধ বা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানৰ বাহিৰেও আমাৰ স্বাধীনতাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া সেই মহান বীৰসকলৰ নামত ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম-কাজ সম্পন্ন হোৱা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই”- বড়োৱে কয় ৷

INDEPENDENCE DAY 2025
স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সেনানীসকলৰ প্ৰতিমূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

লগতে শ্বহীদ পৰিয়ালৰ এজন সদস্যই ক্ষোভিত হৈ ১৯৪২ চনৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰৰ ঢেকিয়াজুলিৰ কৰুণ হত্যাকাণ্ডৰ পাঠ্যক্ৰম অসমৰ শিক্ষাৰ অন্তৰ্ভূক্তকৰণকে ধৰি শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত কিবা এটা স্মৰণীয় কাম কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় । ইয়াৰ মাজতে ৩০ খন বিচনাযুক্ত হাস্পতালৰ সমীপৰ ঢেকিয়াজুলি চহৰত সদ্য সমাপ্ত হোৱা শ্বহীদ স্মাৰক ভৱনৰ পিছফালে শ্বহীদ স্মাৰক (শ্বহীদৰ স্মৃতিসৌধ) স্থাপন কৰে । কিন্তু স্মৃতিসৌধ ভৱনৰ পিছফালে স্থাপন কৰা দায়িত্বহীন কাণ্ডক লৈ তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি ঢেকিয়াজুলিৰ নাগৰিকে অভিযোগ কৰে যে সেয়া সেই শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি এক তীব্ৰ অসন্মানৰ বাহিৰে আন একো নহয় ।

লগতে পঢ়ক: চাৰি দশক ধৰি একেটা কামকে কৰি আহিছে, তথাপি তেওঁলোক হোৱা নাই ক্লান্ত

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম15TH AUGUST 2025INDIAN INDEPENDENCE HISTORYAUGUST 15 CELEBRATIONS 2025INDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

নিজৰ পিঠিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইতিহাস কঢ়িয়াই ফুৰা এক জীৱন্ত দলিল; যাৰ নাম মোহনমালা

মহিলাৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ বাবে এক উদ্যোগ 'নিৰ্ময়ী'; কেয়াৰ ইউ ৩৬৫-ৰ বিশেষ পদক্ষেপ

২০% ৰেহাইৰ সৈতে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ পেকেজ মুকলি ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ

দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.