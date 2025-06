ETV Bharat / state

চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকৰ ৰূপত আলফা(স্বা) ৰ লিংকমেন ! ৬ জনক গ্ৰেপ্তাৰ - LINKMAN ARRESTED

জানিব পৰা, বৃহস্পতিবাৰে চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে দুই এন এছ চি এনৰ লগতে এজন আলফাৰ লিংকমেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । অসম ৰাইফলছ আৰু চৰাইদেউ জিলা আৰক্ষীয়ে যৌথভাবে চলোৱা এক অভিযানত আটক হৈছিল তিনিওজন লিংকমেন । আটকাধীন এন এছ চি এনৰ লিংকমেন দুজন হৈছে ক্ৰমে- কানুবাৰী পাঁচআলিৰ কাজল আচাৰ্য আৰু সাপেখাতী কঠিয়াখুন্দাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য ।

লিংকমেনৰ ৰূপত চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক

আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আলফাৰ আন এজন লিংকমেন হৈছে সাপেখাতী টাইৰাই গাঁৱৰ মহেশ্বৰ কেওঁট । তিনিওজনক আলফা(স্বা) আৰু এন এছ চি এনৰ হৈ ধন দাবী কাৰ্যত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । সম্প্ৰতি তিনিওকে সোণাৰি থানাত ৰাখি জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে ৷ তিনিওজনৰ বিৰুদ্ধে সোণাৰি থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ (গোচৰ নং: 64/2025, U/s - 111(2)/113(2)(b)113 (3)/113(4)/147/148/149/308(4) BNS, 23. R/W sec- 10/13/16(1)(b)/17/18A/18B/20/39/40 of UA(p) act & R/W sec- 5/6 of the explosive substance act) ৷

শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা আলফা(স্বা) ক সহযোগ কৰা আন তিনিজন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে । নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনটোক অৰ্থ যোগান ধৰা চৰাইদেউৰ বিমলাপুৰ চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক গোলাপ গগৈ, একাউণ্টটেণ্ট প্ৰণৱ ফুকন আৰু নামতোলাৰ ব্যৱসায়ী সুনীল কুমাৰ শ্বাহক আটক কৰে চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে । তিনিওজনকে সংগঠনটোৰ দুৰ্ধৰ্ষ নেতা প্ৰদীপ অসমৰ সৈতে যোগাযোগ ৰখাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷

