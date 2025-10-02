ETV Bharat / state

বৰপেটা সত্ৰত শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ ৫৭৭ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি পালন

সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে পুৱাৰে পৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰত শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি পালন কৰা হৈছে ।

Sankardev birth anniversary 2025
বৰপেটা সত্ৰত শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ ৫৭৭ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি পালন (ETV Bharat)
বৰপেটা: দুৰ্গা পূজাৰ বিজয়া দশমীৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ ৫৭৭ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি । সত্ৰনগৰী বৰপেটাকে মুখ্য কৰি বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰক চাৰিওজনা গুৰুৰ মিলনভূমি বৰপেটা জিলাৰ প্ৰায়বোৰ সত্ৰ আৰু নামঘৰতে বৃহস্পতিবাৰে সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতিৰে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰা হৈছে ৷

গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰত পুৱাৰে পৰা ভকত-বৈষ্ণৱ আৰু ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে । বৰপেটা সত্ৰত সত্ৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ ৷

শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ ৫৭৭ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি (ETV Bharat)

গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰত ভকত-বৈষ্ণৱসকলে পুৱাৰ প্ৰসংগত ভাগ লয় ৷ হৰিনাম কীৰ্তনৰ ধ্বনিত মুখৰিত হৈ পৰিছে সত্ৰনগৰী বৰপেটা ৷ পুৱাৰ প্ৰসংগৰ লগতে কীৰ্তনঘৰত ঘোষা-কীৰ্তন আদিও পাঠ কৰা হৈছে ৷

বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাস আৰু ডেকাসত্ৰীয়া গৌতম পাঠক বাপ দুয়োজনাইও পুৱাৰ প্ৰসংগত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

Sankardev birth anniversary 2025
বৰপেটা সত্ৰত শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ ৫৭৭ সংখ্যক জন্মোৎসৱ পালন (ETV Bharat)

সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে বৰপেটা সত্ৰত পালন কৰা গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ ভকত-বৈষ্ণৱ, আই-মাতৃসকলে সত্ৰত উপস্থিত হৈ গুৰুজনালৈ সেৱা নিবেদন কৰে ৷

Sankardev birth anniversary 2025
সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে শঙ্কৰদেৱৰ ৫৭৭ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি পালন (ETV Bharat)

বৰপেটা সত্ৰৰ লগতে বৰপেটাৰোড শাখা সত্ৰ, পাটবাউসী সত্ৰ, গজিয়া সত্ৰ, জনীয়া সত্ৰ, সুন্দৰীদিয়া সত্ৰ, বাৰাদি সত্ৰ, গোমূৰা সত্ৰ, চেঙাৰ ভৰি ধুৱা ঘাট সত্ৰ আদিতো গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰা হৈছে ৷

Sankardev birth anniversary 2025
বৰপেটা সত্ৰৰ শঙ্কৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ তিথিত ভকত-বৈষ্ণৱৰ অংশগ্ৰহণ (ETV Bharat)

বৰপেটা সত্ৰত পালিত গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ সম্পৰ্কে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে কয়, "ঐতিহ্যমণ্ডিত সত্ৰখনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জগৎ গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে ।

আজি সত্ৰৰ নিত্য প্ৰসংগৰ লগতে নৈমিত্তিক প্ৰসংগ হিচাপে ঘোষা পাঠ, যুগল-পটল পৰিৱেশন কৰা হৈছে । ইয়াৰোপৰি কাৰ্যসূচী হিচাপে ভাগৱত যাত্ৰা, ধৰ্মালোচনী সভা আদিৰো আয়োজন কৰা হৈছে ।"

