বৰপেটা সত্ৰত শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ ৫৭৭ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি পালন
সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে পুৱাৰে পৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰত শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি পালন কৰা হৈছে ।
Published : October 2, 2025 at 2:40 PM IST
বৰপেটা: দুৰ্গা পূজাৰ বিজয়া দশমীৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ ৫৭৭ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি । সত্ৰনগৰী বৰপেটাকে মুখ্য কৰি বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰক চাৰিওজনা গুৰুৰ মিলনভূমি বৰপেটা জিলাৰ প্ৰায়বোৰ সত্ৰ আৰু নামঘৰতে বৃহস্পতিবাৰে সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতিৰে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰা হৈছে ৷
গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰত পুৱাৰে পৰা ভকত-বৈষ্ণৱ আৰু ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে । বৰপেটা সত্ৰত সত্ৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ ৷
গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰত ভকত-বৈষ্ণৱসকলে পুৱাৰ প্ৰসংগত ভাগ লয় ৷ হৰিনাম কীৰ্তনৰ ধ্বনিত মুখৰিত হৈ পৰিছে সত্ৰনগৰী বৰপেটা ৷ পুৱাৰ প্ৰসংগৰ লগতে কীৰ্তনঘৰত ঘোষা-কীৰ্তন আদিও পাঠ কৰা হৈছে ৷
বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাস আৰু ডেকাসত্ৰীয়া গৌতম পাঠক বাপ দুয়োজনাইও পুৱাৰ প্ৰসংগত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে বৰপেটা সত্ৰত পালন কৰা গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ ভকত-বৈষ্ণৱ, আই-মাতৃসকলে সত্ৰত উপস্থিত হৈ গুৰুজনালৈ সেৱা নিবেদন কৰে ৷
বৰপেটা সত্ৰৰ লগতে বৰপেটাৰোড শাখা সত্ৰ, পাটবাউসী সত্ৰ, গজিয়া সত্ৰ, জনীয়া সত্ৰ, সুন্দৰীদিয়া সত্ৰ, বাৰাদি সত্ৰ, গোমূৰা সত্ৰ, চেঙাৰ ভৰি ধুৱা ঘাট সত্ৰ আদিতো গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰা হৈছে ৷
বৰপেটা সত্ৰত পালিত গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ সম্পৰ্কে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে কয়, "ঐতিহ্যমণ্ডিত সত্ৰখনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জগৎ গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে ।
আজি সত্ৰৰ নিত্য প্ৰসংগৰ লগতে নৈমিত্তিক প্ৰসংগ হিচাপে ঘোষা পাঠ, যুগল-পটল পৰিৱেশন কৰা হৈছে । ইয়াৰোপৰি কাৰ্যসূচী হিচাপে ভাগৱত যাত্ৰা, ধৰ্মালোচনী সভা আদিৰো আয়োজন কৰা হৈছে ।"
